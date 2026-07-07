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"Mẹ tớ bảo không được chơi với mấy đứa ở nhà thuê”: Câu nói của đứa trẻ tiểu học vạch trần nạn bắt nạt học đường ở Hàn Quốc

Chi Chi
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Một số bà mẹ đã kiểm tra sổ đăng ký bất động sản nơi các bạn của con mình sinh sống để quyết định xem liệu đó có phải là đối tượng phù hợp để chơi cùng hay không.

Năm 2023, một phụ huynh có con học tiểu học tại Seoul, Hàn Quốc gây tranh cãi khi chia sẻ việc đứa trẻ về nhà hỏi rằng "Nhà mình là nhà thuê Jeonse hả mẹ? Mẹ của bạn ấy bảo đừng chơi với mấy đứa ở nhà thuê Jeonse".

Câu chuyện của A, một phụ huynh có con theo học tại một trường tiểu học ở Seoul, đã được lan truyền trên cộng đồng phụ huynh liên quan đến giáo dục tư nhân.

A cho biết "Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi con hỏi nhà mình có phải đang ở nhà thuê Jeonse không. Con bảo rằng bạn cùng lớp đã nghe mẹ nói là đừng kết thân với những đứa bạn ở nhà thuê Jeonse".

Người này nói thêm "Con tôi đã rưng rưng nước mắt. Các bà mẹ thậm chí còn kiểm tra sổ đăng ký bất động sản (đăng ký quyền sở hữu) nơi các bạn của con mình sinh sống để quyết định xem liệu đó có phải là đối tượng phù hợp để chơi cùng hay không. Họ còn phân biệt cả những nhà vay nợ để mua được nhà chính chủ".

Những phụ huynh đọc được bài viết này ban đầu đã rất tức giận, nhưng sau đó lại thở dài cho rằng tất cả lỗi lầm đều thuộc về người lớn.

Nạn bắt nạt học đường ở Hàn Quốc qua câu chuyện nhà thuê - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, câu chuyện của B, một phụ huynh khách đã phải chuyển nhà vì con bị tẩy chay chỉ vì ở nhà thuê Jeonse, cũng thu hút sự chú ý.

Gần đây, B đã tìm đến học viện của con sau khi nghe tin con bị bạn bè cô lập, và đã phải nghe những lời không thể tin nổi. Hóa ra, chính những đứa trẻ đã tự mình kiểm tra sổ đăng ký bất động sản, xác nhận rằng gia đình B đang ở nhà thuê Jeonse, rồi từ đó tẩy chay con của B.

B chia sẻ "Tôi không còn cách nào khác là phải chuyển đến khu phố khác. Dường như bọn trẻ học theo cách cha mẹ chúng kiểm tra sổ đăng ký bất động sản nên đã tự nhiên biết được những điều này".

Hệ thống Jeonse là một hình thức thuê nhà khó tìm thấy ở hầu hết các nước phát triển.

Trong quá khứ, khi Hàn Quốc còn là một quốc gia đang phát triển, hệ thống Jeonse đóng vai trò là một "chiếc thang nhà ở" trung gian: người thuê không có vốn lớn thì thuê theo tháng, người tích góp được vốn thì ở theo diện Jeonse, và dùng tiền đặt cọc Jeonse làm vốn để vay mượn thêm chút đỉnh rồi chuyển sang mua nhà chính chủ. Tuy nhiên, giờ đây hệ thống này lại đang làm cho khoảng cách giữa nhà thuê và nhà chính chủ trở nên xa vời hơn.

Trước đây, đã từng có những tranh cãi về sự xuất hiện của các "từ lóng" dùng để hạ thấp bạn bè dựa trên loại hình nhà ở như "Villa beggar" (kẻ ăn mày nhà villa) hay "ELSA" (người sống trong căn hộ LH - tức nhà ở xã hội).

Nạn bắt nạt học đường ở Hàn Quốc qua câu chuyện nhà thuê - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Như vậy, dù chỉ xuất hiện ở một số khu vực nhất định, nhưng hiện tượng kiểm tra sổ đăng ký bất động sản để chọn bạn mà chơi đã và đang tồn tại trong môi trường học đường Hàn Quốc, thậm chí xuất hiện từ trường tiểu học.

Đối với việc những hành vi phi giáo dục như vậy đang diễn ra ngay trong lớp học, nơi lẽ ra phải là môi trường giáo dục nhất, các chuyên gia nhấn mạnh rằng cần phải có những nỗ lực giáo dục thực tiễn và tự thanh lọc.

Các chuyên gia đề xuất "Cần có một nền giáo dục mang tính thực tế hơn. Phải tạo cơ hội để trẻ có thể tự nhiên hòa nhập với nhiều kiểu bạn bè khác nhau và tự mình học cách suy nghĩ".

Nguồn: Daum

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Hàn Quốc

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