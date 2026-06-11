Mẹ siêu mẫu Hà Anh nộp đơn tố cáo lên công an sau khi mất 700 triệu vì "hợp đồng kỳ nghỉ"

"Tôi mong các cô các bác, các bạn động viên bố mẹ hãy dũng cảm đứng ra tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chúng", Hà Anh chia sẻ.

Những ngày qua, loạt phóng sự về mô hình tư vấn hợp đồng kỳ nghỉ phát sóng trên VTV đã trở thành chủ đề nóng của dư luận. Nhiều câu chuyện được chia sẻ khiến dư luận không khỏi lo ngại khi không ít người cao tuổi được cho là đã bỏ ra số tiền lớn để tham gia các gói nghỉ dưỡng, nhưng sau đó gặp khó khăn trong việc sử dụng quyền lợi hoặc thu hồi khoản tiền đã đóng.

Giữa làn sóng bàn luận, siêu mẫu Hà Anh gây chú ý khi công khai câu chuyện của chính gia đình mình. Theo chia sẻ của nữ siêu mẫu, mẹ cô là một trong những người rơi vào vòng xoáy của các hợp đồng nghỉ dưỡng này và đã mất khoảng 700 triệu đồng. Những chia sẻ của Hà Anh nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn, đồng thời mở ra nhiều cuộc thảo luận về việc người cao tuổi có thể trở thành đối tượng dễ bị tác động bởi các lời mời gọi đầu tư, du lịch hay nghỉ dưỡng hấp dẫn.

Siêu mẫu Hà Anh cho biết mẹ của cô mất khoảng 700 triệu đồng vì liên quan đến mô hình "hợp đồng kỳ nghỉ"

Cho đến mới đây, vụ việc tiếp tục có diễn biến đáng chú ý khi Hà Anh thông báo mẹ cô đã chính thức nộp đơn tố cáo tới cơ quan công an, mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ những dấu hiệu bất thường liên quan đến các hợp đồng mà bà đã tham gia.

Nữ siêu mẫu cho biết mẹ cô đã trực tiếp đến cơ quan chức năng để tố cáo hành vi mà gia đình cho rằng có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến các hợp đồng nghỉ dưỡng. Đồng thời, Hà Anh cũng kêu gọi những gia đình có hoàn cảnh tương tự mạnh dạn lên tiếng và phối hợp với cơ quan chức năng.

"Mẹ của tôi sáng nay đã chính thức ra công an thành phố tố cáo hành vi lừa đảo của công ty du lịch thẻ nghỉ dưỡng! Tôi mong các cô các bác, các bạn động viên bố mẹ hãy dũng cảm đứng ra tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chúng. Hãy xác định rằng chúng chỉ sử dụng đúng 1 thủ đoạn duy nhất đó là trì hoãn, dụ dỗ, áp lực các ông bà tiếp tục phải nộp tiền để có thể bán được hợp đồng, nhưng bán đâu không thấy, chỉ có hợp đồng này chồng chất lên hợp đồng kia.

Các bạn xem phóng sự thì thấy có người mua giá trị hợp đồng đến mười mấy tỉ, nhưng đừng quên rằng có vô khối các cụ mất 200, 300 triệu, những món tiền đó cũng không hề nhỏ đối với các cụ, có thể quy đổi bằng cái máy trợ tim, chữa bệnh cho các cụ khi cần. Tiền của các cụ không phải là rơm rạ, không thể bỏ qua, chặc lưỡi mất rồi an ủi ông bà đừng buồn. Ông bà sẽ luôn buồn, nuối tiếc và áy náy suốt đời nếu không có closure.

Chưa kể, xem phóng sự này các bạn có thể thấy rằng, chúng sẽ bằng mọi cách hút máu các cụ, chỉ chỗ các cụ cắm sổ hưu, vay nặng lãi, lột sổ đỏ, trang sức của các cụ. Nên nếu không trình báo chính quyền về hành vi lừa đảo này thì sẽ đến ngày chính chúng ta phải gánh nợ thay bố mẹ", Hà Anh chia sẻ.

Hà Anh chia sẻ gia đình không muốn tiếp tục im lặng mà quyết định nhờ cơ quan chức năng vào cuộc xác minh

Trước đó, Hà Anh từng tiết lộ mẹ cô bị cuốn vào các chương trình giới thiệu sản phẩm nghỉ dưỡng dưới hình thức hội thảo, quà tặng và các chuyến du lịch ưu đãi. Ban đầu, gia đình phát hiện mẹ cô tham gia một hợp đồng có giá trị khoảng 250 triệu đồng. Tuy nhiên, sau quá trình tìm hiểu, Hà Anh cho biết tổng số tiền mẹ cô đã nộp liên quan đến nhiều hợp đồng khác nhau lên tới khoảng 700 triệu đồng.

Nữ siêu mẫu cũng từng chia sẻ rằng sau khi công khai câu chuyện trên mạng xã hội, phía công ty liên quan đã liên hệ với mẹ cô. Theo lời Hà Anh, gia đình được đề nghị hoàn trả một phần tiền nhưng đi kèm yêu cầu gỡ các bài đăng và cam kết không tiếp tục lên tiếng. Hà Anh cho biết cô không đồng ý với điều kiện này và yêu cầu việc hoàn tiền phải được thực hiện vô điều kiện.

Hà Anh bộc bạch: "Nhiều gia đình chọn cách xử lý nhẹ nhàng vì không muốn làm bố mẹ tổn thương. Nhưng tôi cho rằng cách đó chưa chắc hiệu quả. Bởi những người đang lừa đảo các cụ dành thời gian trò chuyện, thuyết phục và tác động tâm lý nhiều gấp hàng trăm lần con cái.

Họ khai thác sự cô đơn của người lớn tuổi, nhu cầu được trò chuyện, được quan tâm. Trong khi con cái không thể ở bên bố mẹ 24 giờ mỗi ngày. Chính vì thế, việc đối diện thẳng thắn, cùng nhau rà soát và kiểm soát tình hình là điều cần thiết để ngăn các cụ tiếp tục trở thành nạn nhân".

Hà Anh khuyên các gia đình bị cuốn vào vòng xoáy "hợp đồng kỳ nghỉ" nên thẳng thắn đối diện và cùng chia sẻ để tìm cách giải quyết dứt khoát

Ảnh: FBNV