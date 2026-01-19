Mẹ qua đời để lại toàn bộ tài sản cho chị gái và anh rể, người đàn ông 70 tuổi đâm đơn kiện, đòi bồi thường 64 tỷ đồng

Ở tuổi 70, thay vì thảnh thơi nghỉ hưu an hưởng tuổi già, ông Gary MacDougall lại đang lao vào cuộc chiến pháp lý căng thẳng với chính chị gái ruột của mình, sau khi phát hiện bản thân không được hưởng bất kỳ phần nào trong khối tài sản khổng lồ của người mẹ quá cố.

Theo hồ sơ vụ việc, mẹ của Gary là bà Jeanne MacDougall sở hữu nhiều bất động sản và khoản tiết kiệm trị giá khoảng 5 triệu bảng Anh (tương đương 160 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi bà qua đời vào tháng 4/2020, toàn bộ tài sản được chuyển hết cho con gái là Sandra Thomas và con rể Lloyd - nghĩa là chị gái và anh rể của ông Gary, còn ông thì trắng tay.

Gary cho biết ông từng tin rằng tài sản của mẹ sẽ được chia công bằng cho 2 chị em, giống như những gì mẹ ông đã nhiều lần nhắc tới khi còn sống. Thế nhưng, bản di chúc cuối cùng được lập từ năm 2011 (9 năm trước khi bà Jeanne qua đời), lại khiến ông Gary bàng hoàng vì bị "gạt ra ngoài". Không chấp nhận kết cục này, ông Gary đã kiện chị gái và anh rể ra tòa, yêu cầu hủy bỏ hiệu lực bản di chúc và đòi bồi thường 2 triệu bảng Anh (khoảng 64 tỷ đồng).

Ông Gary (Ảnh: The Sun)

Theo nội dung đơn kiện, ông Gary cáo buộc chị gái và anh rể đã "rút ruột" tài sản của mẹ trong thời gian bà còn sống, đặc biệt là giai đoạn bà bắt đầu phụ thuộc nhiều vào con gái do tuổi cao và sức khỏe suy giảm. Ông cho rằng chị gái và anh rể đã lợi dụng quyền đại diện tài chính để chi tiêu nhiều khoản tiền lớn cho mục đích cá nhân, trong khi mẹ ông không còn đủ năng lực để đồng ý hoặc phản đối.

Gia đình ông Gary vốn có nền tảng tài chính vững mạnh từ nhiều thập kỷ trước. Cha của Gary - ông Alexander MacDougall, là nhà đầu tư bất động sản, đã gây dựng danh mục nhà đất giá trị lớn tại khu vực Acton và Ealing ở phía tây London (Anh). Các bất động sản này sau khi được cải tạo đã cho thuê, mang lại nguồn thu ổn định và đáng kể. Gary - với tư cách là một thợ xây, khẳng định ông đã trực tiếp góp công sức vào việc duy trì và sửa chữa các tài sản này thông qua công ty riêng, thậm chí không lấy tiền công, với niềm tin rằng cuối cùng mình cũng sẽ được hưởng phần thừa kế tương xứng.

Sau khi cha qua đời, mẹ ông từng lập một bản di chúc vào năm 2008. Theo bản di chúc này, tài sản được chia khá cân bằng: Gary và gia đình ông sẽ nhận 2 bất động sản, còn chị gái và anh rể nhận phần lớn tiền mặt trong tài khoản ngân hàng cùng 2 căn nhà khác. Tuy nhiên, đến năm 2011, bà Jeanne lại lập di chúc mới, theo đó toàn bộ bốn bất động sản cùng phần lớn tiền tiết kiệm đều thuộc về con gái và con rể của bà.

Gary cho rằng bản di chúc năm 2011 không hợp lệ vì được lập trong bối cảnh mẹ ông đã bắt đầu mắc bệnh Alzheimer và phụ thuộc hoàn toàn vào chị gái. Ông cáo buộc chị gái và nah rể có hành vi "lạm dụng tài chính" khi quản lý tài sản của mẹ theo giấy ủy quyền. Theo tài liệu trình lên tòa, từ năm 2012 đến 2020, hơn 2,15 triệu bảng Anh (khoảng 69 tỷ đồng) đã bị rút khỏi các tài khoản ngân hàng của bà Jeanne.

Luật sư của Gary cho biết riêng trong năm 2017, khoảng 362.000 bảng Anh (hơn 11,5 tỷ đồng) đã được chi tiêu, thẻ ghi nợ của bà Jeanne gần như được sử dụng mỗi ngày. Các khoản chi bao gồm đám cưới xa hoa của con gái Sandra, mua sắm trên phố Oxford, vé máy bay, các chuyến du lịch tại Tây Ban Nha, khoản thanh toán 30.000 bảng Anh (gần 1 tỷ đồng) cho hãng xe ô tô, cùng nhiều bữa ăn đắt đỏ tại nhà hàng 5 sao. Phân tích sao kê ngân hàng cho thấy chỉ khoảng 468.000 bảng Anh (gần 15 tỷ đồng) trong số này là chi phí thực sự phục vụ trực tiếp cho bà Jeanne.

Chị gái và anh rể của ông Gary (Ảnh: The Sun)

Ngược lại, phía Sandra và Lloyd - Chị gái và anh rể của ông Gary, bác bỏ cáo buộc chiếm đoạt. Luật sư của họ thừa nhận rằng thân chủ có thể đã vượt quá phạm vi cho phép của giấy ủy quyền, nhưng khẳng định điều đó không xuất phát từ động cơ xấu mà là hành động "thiện chí", vì lợi ích mà họ tin là tốt nhất cho bà Jeanne. Họ cũng lập luận rằng dù tiền có được chi tiêu cho gia đình mình, thì cuối cùng số tài sản này theo di chúc vẫn thuộc về Sandra, nên không làm thay đổi bản chất vấn đề.

Họ còn tiết lộ rằng Gary trước đó đã nhận được những lợi ích đáng kể từ cha, bao gồm các quyền lợi kinh doanh và bất động sản. Ngoài ra, luật sư của người chị gái cho rằng trong giai đoạn lập di chúc vào năm 2011, bà Jeanne chưa từng được chẩn đoán mắc Alzheimer hay chứng mất trí, và họ cũng không hề can dự vào quá trình soạn thảo di chúc.

Vụ việc hiện vẫn chưa có hồi kết và dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào cuối năm nay. Kết quả phiên tòa không chỉ quyết định số phận khối tài sản hàng trăm tỷ đồng, mà còn phơi bày thêm những rạn nứt sâu sắc trong một gia đình từng rất giàu có và gắn bó.

(Nguồn: The Sun)