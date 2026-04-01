Mẹ phán chia tay nhưng tổng tài vẫn dắt tiểu kiều thê đi đu concert: Cả Việt Nam đẹp nhất chính là đôi này

Tối 18/4, concert Anh Trai Say Hi Day 9 tại TP.HCM chính thức diễn ra trong sự mong chờ của hàng chục nghìn khán giả. Giữa một rừng visual và sân khấu bùng nổ, spotlight bất ngờ lại thuộc về một cặp đôi không cần cất giọng hát vẫn khiến cả mạng xã hội dậy sóng: Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy. Trước đó, thông tin cả hai sẽ xuất hiện tại concert đã khiến fan "đứng ngồi không yên" và đến khi thực sự lộ diện, MXH như bùng nổ vì sự đẹp đôi quá mức của cả hai, đứng cạnh nhau là auto phát sáng.

Xuất hiện giữa đám đông, Võ Điền Gia Huy đúng chuẩn tổng tài bước ra đời thật với outfit tối giản nhưng sang trọng tôn trọn vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng và gương mặt sắc nét. Bên cạnh anh, Tam Triều Dâng lại mang vibe nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không hề lép vế với mái tóc buông tự nhiên, make-up tone hồng xinh xắn, outfit đơn giản mà vẫn toát lên khí chất tiểu kiều thê xé truyện ngôn tình bước ra.

Điều khiến dân tình phát cuồng không chỉ là visual mà còn là cách cả hai tương tác. Không có những hành động phô trương, cũng chẳng cần skinship quá đà nhưng chính sự thoải mái, gần gũi của cả 2 lại càng khiến chemistry tràn màn hình. Mỗi khi cả 2 hiện lên màn hình lead, khán giả như vỡ òa vì sự đẹp đôi không thể tả. Nhà trai cao lớn và cool ngầu, nhà gái xinh đẹp và nũng nịu, bảo sao dân tình cứ đồn không ngớt là "phim giả tình thật".

Đáng nói, trước đó trong buổi rehearsal, hình ảnh cả hai xuất hiện trên màn hình LED với tạo hình cô dâu - chú rể (thay cho Quốc Anh và Tiểu Vy) trong ba khúc Kim Phút Kim Giờ cũng từng khiến fan bùng nổ. Khoảnh khắc này nhanh chóng viral vì quá hợp đôi đến mức khiến nhiều người tưởng đây là một cảnh phim thật sự.

Sức hút này càng được cộng hưởng khi cả hai hiện đang là cặp đôi gây sốt trong phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Trong phim, Võ Điền Gia Huy vào vai Triệu Phú - một công tử nhà giàu, còn Tam Triều Dâng là cô hộ lý Thanh Tâm với xuất thân giản dị. Hai con người thuộc hai thế giới khác nhau nhưng lại dần nảy sinh tình cảm, để rồi bị gia đình ngăn cấm. Và thế là từ phim ra đời, câu chuyện trở nên thú vị hơn khi khán giả đùa rằng mẹ phán chia tay nhưng tổng tài vẫn dắt tay kiều thê đi đu concert.

Cả 2 gây bão khi đóng vai chính trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay

Từ màn ảnh ra ngoài đời, nói Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy là couple đẹp đôi nhất màn ảnh Việt hiện tại cũng không hề quá. Vừa có visual sáng bừng, vừa có chemistry tự nhiên thì dù không cần kịch bản, cặp đôi vẫn khiến khán "lụy lên lụy xuống". Và có lẽ, dù mẹ có phán chia tay bao nhiêu lần đi nữa thì với netizen đây vẫn là cặp đôi mà ai cũng muốn ship tới cùng.

Phản ứng của dân tình:

- Đây mới là couple đẹp nhất Việt Nam hiện tại

- Mẹ có cấm thì cấm chứ visual này ai chịu nổi

- Chưa thấy ai đẹp và xứng đôi như cặp này, cỡ nào cũng đẹp, đẹp phát sáng luôn

- Đẹp đôi dữ vậy trời, tối được xem anh chị cưới nhau rồi

- Tổng tài và phu nhân của ảnh

- Đỉnh quá cặp này trời ơi

- Gấp bội VISUAL chứ gì nữa

- Thích quá đi mất. Yaya Nadech Thái Lan, Việt Nam có Huy - Dâng đẹp đôi kinh khủng

- Cưng cặp này ghê mong là sẽ xuất hiện cùng nhau nữa