HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mẹ ốm nằm liệt giường, 2 người con bỏ việc về chăm sóc nhưng đêm nào tôi cũng nghe họ bàn luận một chuyện gây phẫn nộ

Thanh Uyên
|

Lúc đầu tôi còn nghĩ chắc họ thương mẹ nên mới bỏ việc mà về chăm nhưng ở chung vài hôm, tôi thấy không phải vậy.

Tôi năm nay 46 tuổi, làm giúp việc cho nhà bà Tâm được tròn 3 năm. Nhà bà lớn lắm, nằm ngay mặt đường, có mấy căn nhà cho thuê. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo bà sướng, tuổi già không thiếu thứ gì. Nhưng ở với bà lâu rồi tôi mới thấy, nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc.

Chồng bà mất hơn 10 năm trước, để lại hết tài sản cho bà đứng tên. Bà có 2 người con, một trai một gái, đều sống ở thành phố khác. Bình thường cả tháng chẳng thấy gọi điện mấy lần, có khi bà ngồi ăn cơm một mình, xem điện thoại cả buổi rồi thở dài bảo với tôi: “Chắc tụi nó bận”. Tôi nghe mà thương nhưng cũng chẳng biết nói gì.

Mấy năm nay, việc của tôi ngoài cơm nước, dọn dẹp thì chủ yếu là bầu bạn với bà. Bà thích có người nói chuyện, có hôm đang nhặt rau, bà kể chuyện ngày xưa hai vợ chồng làm ăn vất vả thế nào, gom từng đồng mua đất ra sao. Bà hay nhắc chồng bằng giọng rất nhẹ, nghe là biết nhớ lắm.

Rồi hơn tháng nay bà đổ bệnh nặng. Ban đầu chỉ là mệt, sau phải nhập viện liên tục. Bác sĩ nói tuổi cao, sức yếu, chắc cũng chẳng còn được bao lâu. Nghe tin vậy, hai người con lập tức về đông đủ. Lúc đầu tôi còn nghĩ chắc họ thương mẹ nên mới bỏ việc mà về chăm nhưng ở chung vài hôm, tôi thấy không phải vậy.

Mẹ ốm nằm liệt giường, 2 người con bỏ việc về chăm sóc nhưng đêm nào tôi cũng nghe họ bàn luận một chuyện gây phẫn nộ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ban ngày thì họ ngồi cạnh giường bệnh, hỏi han vài câu cho có. Đêm đến lại kéo nhau ra phòng khách nói chuyện nhà cửa, giấy tờ, sổ đỏ. Có hôm tôi nghe được 2 anh em cãi nhau về chuyện căn nhà đang ở sẽ thuộc về ai, có được bán rồi chia đôi không hay chia thế nào cho phải. Thậm chí tôi còn thấy họ lục tung cả nhà để tìm sổ tiết kiệm của bà Tâm.

Hôm qua, tôi thấy bà Tâm khóc nên lặng lẽ nắm tay bà, bà liền nhỏ giọng bảo tôi: “Chắc chúng nó đang mong tôi đi sớm”.

Tôi chẳng biết trả lời sao, chỉ biết chỉnh lại chăn cho bà rồi an ủi bà đừng suy nghĩ nhiều.

Có lần bà sốt cao giữa đêm, tôi cuống cuồng lau người, thay khăn. Hai người con vẫn ngủ dưới tầng, cửa đóng kín mít. Tôi gọi mãi họ mới lên, nhưng vừa lên đã cau có vì bị đánh thức. Người con gái còn nói: “Có mỗi việc trông mẹ tôi mà cũng không xong. Trả lương cao cho cô để làm gì không biết”.

Tôi nghe mà vừa tủi thân vừa thương bà Tâm.

Mấy hôm nay bà yếu nhiều, ăn cũng chẳng được bao nhiêu, tôi đút từng thìa cháo, bà cứ nắm chặt tay tôi. Còn hai người con thì vẫn thay nhau nghe điện thoại, hỏi luật sư, bàn chuyện tài sản.

Nhiều lúc nhìn căn nhà rộng như vậy mà tôi thấy lạnh. Người ngoài chắc vẫn nghĩ bà Tâm có phúc vì giàu có, con cái đông đủ quay về bên giường bệnh. Nhưng chỉ người ở trong nhà mới hiểu, thứ bà cần chắc không phải cảnh con cháu túc trực để chờ chia của như thế này.

Loại gỗ quý hiếm chỉ 2 quốc gia sở hữu, giới khoa học tìm cách "cứu": Việt Nam còn khoảng 1.000 cây
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

01:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại