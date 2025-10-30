Mẹ NSND Hồng Vân xúc động: "Bố mẹ cảm ơn con rể Tuấn Anh"

Mới đây, NSND Hồng Vân đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày cưới cho bố mẹ cô là ông Ngô Kế Sương và bà Đặng Thị Hồng Phương. Con gái và con trai nữ nghệ sĩ đều từ Mỹ bay về chung vui.



Bố mẹ NSND Hồng Vân cùng con gái

NSND Hồng Vân nói: "Hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt của gia đình tôi, kỷ niệm 60 năm đám cưới ông bà ngoại.

Tôi đã làm được một điều phi thường là khiến cả gia đình tôi tụm lại và ông ngoại đã chịu chụp hình, chịu make up, mặc đồ của stylist đưa và chịu làm những động tác rất khó khăn mà bình thường ông rất ngại làm với bà.

Gia đình của Xí Ngầu (con gái Hồng Vân) cũng từ Mỹ bay về. Chỉ có một điều đáng tiếc là ba Tuấn Anh lại kẹt một công việc vô cùng quan trọng ở tận ngoài Bắc không thể bay về kịp".

Tiệc kỷ niệm còn có cả sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Đào cũng từ Mỹ về. Điều đó cho thấy, Hồng Đào rất thân thiết với gia đình NSND Hồng Vân. NSND Hồng Vân còn chia sẻ, bố mẹ cô thương Hồng Đào như con gái ruột.

Được biết, NSND Hồng Vân và Hồng Đào thân thiết từ thời còn trẻ. Ngoài đi diễn, cả hai còn từng đi buôn quần áo, làm trang điểm váy cưới cô dâu cùng nhau. Sau này Hồng Đào sang Mỹ, hai người vẫn giữ quan hệ khắng khít. Ngày Hồng Đào nhập viện phẫu thuật, Hồng Vân cũng từ Việt Nam bay sang Mỹ thăm hỏi.

Bố mẹ NSND Hồng Vân dù đã cao tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Diễn viên Tuấn Anh dù vắng mặt nhưng vẫn mua một cặp nhẫn cưới làm quà gửi tặng cho bố mẹ vợ. Hồng Vân nói: "Cái này là Tuấn Anh ở xa chỉ đạo về". Theo Hồng Vân chia sẻ, hồi bố mẹ cô cưới cả hai không có nhẫn nên chồng cô muốn tặng ông bà làm kỷ niệm.

Về phía bố mẹ Hồng Vân, cả hai hạnh phúc cầm nhẫn con gái đưa để đeo cho nhau. Mẹ Hồng Vân xúc động nói: "Bố mẹ cảm ơn con rể Tuấn Anh đã tặng cho bố mẹ một đôi nhẫn vô cùng quý giá. Đây là đôi nhẫn cưới đầu tiên bố mẹ có, hồi trẻ thì không có. Cảm ơn con thật nhiều". Bố Hồng Vân cũng cảm ơn con rể. Tiếp đó, Hồng Vân cũng tặng bố mẹ hai bao lì xì dày tiền mặt.