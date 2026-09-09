Mẹ là cô giáo dạy nhạc cho cả showbiz, ca sĩ Việt cứ cất giọng có ngay hit bự cả nước thuộc

Ít ai biết mẹ của ca sĩ này là giảng viên thanh nhạc của hàng loạt tên tuổi nối tiếng.

Hoàng Tôn đang là một trong những ca sĩ Việt nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tên tuổi của nam ca sĩ được hâm nóng trở lại sau nhiều năm có phần hụt hơi, khi anh liên tục để lại dấu ấn qua các sân khấu của chương trình. Từ đó, những thông tin về Hoàng Tôn cũng nhận được sự chú ý, trong đó có câu chuyện xoay quanh gia đình và hành trình âm nhạc của anh. Đáng chú ý, một thông tin mới đây nhanh chóng nhận được sự quan tâm khi khán giả nhận ra mẹ ruột Hoàng Tôn là Hoàng Thu, một giảng viên thanh nhạc có hơn 30 năm kinh nghiệm.

Khán giả nhận ra mẹ ruột Hoàng Tôn là Hoàng Thu, một giảng viên thanh nhạc có hơn 30 năm kinh nghiệm

Cụ thể, mẹ của Hoàng Tôn là Hoàng Thu, một giảng viên thanh nhạc có hơn 30 năm kinh nghiệm, từng công tác tại Nhạc viện TP.HCM. Trong một chia sẻ mới đây, mẹ Hoàng Tôn cho biết bà từng giảng dạy thanh nhạc cho rất nhiều tên tuổi nổi tiếng trong showbiz Việt như Đông Nhi, Tóc Tiên, Isaac, Bích Phương, Hari Won. Trước đây, Hoàng Tôn cũng từng chia sẻ mẹ anh từng phản đối việc anh theo đuổi âm nhạc, tuy nhiên sau đó đã đồng ý và ủng hộ con trai.

Trong một chia sẻ mới đây, mẹ Hoàng Tôn cho biết bà từng giảng dạy thanh nhạc cho rất nhiều tên tuổi nổi tiếng trong showbiz Việt

Câu chuyện về mẹ anh cũng khiến khán giả bất ngờ khi từ đó phát hiện bà từng đào tạo thanh nhạc cho loạt tên tuổi nổi tiếng trong showbiz Việt. Điều này càng khiến công chúng tò mò về nền tảng phía sau giọng hát của Hoàng Tôn, cũng như lý do nam ca sĩ sớm bộc lộ năng khiếu và có nền tảng thanh nhạc vững vàng từ những năm đầu theo đuổi âm nhạc. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Hoàng Tôn đến khi anh tham gia Giọng Hát Việt 2013.

Hoàng Tôn được khán giả biết đến khi tham gia Giọng Hát Việt 2013

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mỹ Linh, nam ca sĩ nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh được chú ý của mùa thi. Không chỉ sở hữu giọng hát nổi bật, Hoàng Tôn còn cho thấy khả năng sáng tác và thế mạnh ở dòng R&B, pop/R&B qua các phần trình diễn tại chương trình.

Một trong những ca khúc nổi tiếng hàng đầu gắn liền với tên tuổi Hoàng Tôn là Em Không Quay Về

Một trong những ca khúc nổi tiếng hàng đầu gắn liền với tên tuổi Hoàng Tôn là Em Không Quay Về. Bài hát do anh sáng tác và thể hiện cùng Yanbi, từng tạo hiệu ứng mạnh khi được trình diễn tại vòng Giấu mặt Giọng Hát Việt 2013, khiến cả 4 huấn luyện viên bấm chọn. Cùng năm, phiên bản chính thức của ca khúc được phát hành và nhanh chóng tạo hiệu ứng trên thị trường âm nhạc lúc bấy giờ.

Em Không Quay Về sau đó mang về cho Hoàng Tôn nhiều giải thưởng tại các lễ trao giải cuối năm, đồng thời góp phần đưa tên tuổi Hoàng Tôn nổi tíếng khắp cả nước

Em Không Quay Về sau đó mang về cho Hoàng Tôn nhiều giải thưởng tại các lễ trao giải cuối năm, đồng thời góp phần đưa anh từ một nhạc sĩ trẻ bước ra trước công chúng với tư cách ca sĩ có màu sắc riêng. Từ đây, Hoàng Tôn bắt đầu được nhớ đến không chỉ bởi khả năng sáng tác mà còn bởi một chất giọng rất riêng trong thế hệ nghệ sĩ Vpop đầu thập niên 2010.

Không chỉ có những ca khúc tự thể hiện, Hoàng Tôn còn sở hữu danh sách sáng tác đáng chú ý dành cho nhiều nghệ sĩ Vpop

Không chỉ có những ca khúc tự thể hiện, Hoàng Tôn còn sở hữu danh sách sáng tác đáng chú ý dành cho nhiều nghệ sĩ Vpop. Anh là người đứng sau Nỗi Nhớ Đầy Vơi của Hồ Ngọc Hà - Noo Phước Thịnh, Cần Một Ai Đó của Đông Nhi, Tìm của Min hay Mình Yêu Nhau Bao Lâu của Bảo Anh và Vì Yêu Cứ Đâm Đầu, ca khúc do Min kết hợp cùng Đen và JustaTee.

Bên cạnh những bài hát tự thể hiện như Em Không Quay Về, Dành Cho Em, Chỉ Có Em hay Yêu Em Rất Nhiều, loạt sáng tác cho nghệ sĩ khác giúp Hoàng Tôn khẳng định vị trí của một nhạc sĩ có khả năng tạo ra những giai điệu dễ nhớ. Trong giai đoạn nổi bật nhất, gần như mỗi lần Hoàng Tôn góp giọng hoặc sáng tác một ca khúc, tên anh đều được khán giả chú ý.\

Hoàng Tôn rất nổi tiếng với biệt danh "Ông hoàng hát hook" cho các rapper

Một dấu ấn khác của Hoàng Tôn nằm ở khả năng hát hook trong các sản phẩm kết hợp. Chất giọng nam cao sáng, mềm, có độ ngân cùng kỹ thuật luyến láy giúp phần điệp khúc do anh thể hiện thường trở thành điểm nhấn của bài hát. Đặc biệt khi kết hợp với các rapper, màu giọng của Hoàng Tôn tạo nên sự tương phản rõ rệt và giúp anh được khán giả đặt cho biệt danh “ông hoàng R&B” hay "Ông hoàng hát hook" của nhạc Việt.

Chính nền tảng thanh nhạc từ gia đình cùng khả năng tự sáng tác, phối hợp với nhiều màu sắc âm nhạc, giúp anh tạo được vị trí riêng trong thị trường Vpop

Nhìn lại giai đoạn này, Hoàng Tôn là một trong số ít nam ca sĩ Vpop vừa có những bản hit do chính mình thể hiện, vừa có nhiều sáng tác được các nghệ sĩ khác lựa chọn. Gần đây, Hoàng Tôn tiếp tục nhận được sự chú ý khi xuất hiện trên truyền hình thực tế, tạo cơ hội để khán giả nhìn lại hành trình âm nhạc kéo dài hơn một thập kỷ của anh. Chính nền tảng thanh nhạc từ gia đình cùng khả năng tự sáng tác, phối hợp với nhiều màu sắc âm nhạc, giúp anh tạo được vị trí riêng trong thị trường Vpop.

Ảnh: FBNV