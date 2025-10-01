Mẹ khóc cạn nước mắt tìm con gái 21 tuổi mất tích khi đi du lịch một mình và sự thật đáng sợ phía sau

Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 30/9 thông tin, lực lượng chức năng vừa triệt phá một đường dây lừa đảo mạng, bắt giữ 8 nghi phạm trong một căn hộ ở khu First Settlement, New Cairo. Trong số này có 3 công dân Trung Quốc, bao gồm nữ du khách 21 tuổi được báo chí và mạng xã hội nước này lan truyền trước đó là mất tích.

Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, nhóm nghi phạm đã dụ dỗ nhiều người - phần lớn là công dân Trung Quốc - sang Ai Cập với lời hứa việc làm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Tuy nhiên, khi nạn nhân tới nơi, chúng khống chế, ép buộc liên lạc với gia đình để tống tiền qua các nền tảng trực tuyến.

Chiến dịch truy quét giúp cảnh sát giải cứu một công dân Trung Quốc, đồng thời thu giữ nhiều tang vật gồm súng, dao, dùi cui điện và điện thoại chứa bằng chứng. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển cho cơ quan công tố Ai Cập xử lý.

Truyền thông Trung Quốc xác nhận nữ du khách bị bắt là Chi Guangying, 21 tuổi. Cô này nhập cảnh Ai Cập hôm 9/8 và mất liên lạc với gia đình từ ngày 21/9.

Trước đó, theo Red Star News, mẹ của Chi cho biết con gái yêu thích văn hóa Ai Cập và các kim tự tháp. Do chưa tìm được công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp, Chi quyết định sang Ai Cập vừa tham quan vừa tìm cơ hội việc làm.

Người mẹ nói thêm rằng ngày 27/9, bà đã được cộng đồng người Trung Quốc tại Ai Cập và Đại sứ quán Trung Quốc hỗ trợ tìm ra tung tích con gái. “Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Dù tình hình cụ thể vẫn chưa rõ, nhưng quan trọng là con bé đã được tìm thấy”, bà chia sẻ.

Nguồn: CNA