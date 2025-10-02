Mẹ kế 60 tuổi kiện con trai 53 tuổi, tranh quyền sở hữu biệt thự 700 tỷ: Phán quyết cuối cùng gây xôn xao!

Câu chuyện về cuộc tranh chấp tài sản của gia đình ông Trương Vĩ Hạo, từng khiến cộng đồng xôn xao một thời. Bởi chỉ sau khi ông qua đời ở tuổi 72, nội bộ gia tộc mới bắt đầu chia rẽ, xáo trộn.

Trước đây, ông Trương là một doanh nhân khá thành đạt và có tiếng trong lĩnh vực bất động sản. Tài sản mà ông để lại không nhỏ, trong đó nổi bật nhất là căn biệt thự tại khu Phố Đông (Thượng Hải, Trung Quốc), giá trị ước tính khoảng 200 triệu NDT (700 tỷ đồng).

Khoảng 2 tháng sau tang lễ, người vợ thứ 2 của ông Trương - Bà Lâm Tú Hoa (60 tuổi), chính thức kiện người con trai cả - Trương Vĩ Minh (53 tuổi), để tranh chấp quyền sở hữu căn biệt thự trị giá 700 tỷ đồng.

Theo thông tin được hé lộ, ông Trương kết hôn với bà Lâm khi đã ngoài 50 tuổi, sau khi người vợ đầu qua đời. Họ chung sống hơn 20 năm nhưng không có con chung. Trong mắt hàng xóm, bà Lâm chăm lo cho ông rất chu đáo, từ bữa ăn giấc ngủ đến những năm tháng cuối đời bệnh tật. Thế nhưng, mối quan hệ giữa bà Lâm và Trương Vĩ Minh lại chưa bao giờ hòa hợp. Người con trai cả luôn cho rằng bà Lâm chỉ “hưởng sẵn thành quả” từ khối tài sản mà mẹ ruột ông cùng cha gây dựng trước đó.

Ảnh minh họa

Khi cha mất, Trương Vĩ Minh nhanh chóng đứng ra tiếp quản công việc kinh doanh, và bà Lâm cũng không phản đối chuyện đó. Tuy nhiên, đối với căn biệt thự, bà Lâm lại tuyên bố đây là nơi bà có quyền thừa kế chính đáng vì đã gắn bó, chăm sóc chồng tại đây suốt hơn 20 năm. Bà khởi kiện lên tòa án nhân dân thành phố, yêu cầu công nhận quyền sở hữu toàn bộ căn biệt thự. Động thái này khiến Trương Vĩ Minh nổi giận, cho rằng bà chỉ là người ngoài, không có lý do để sở hữu tài sản quý giá của gia đình.

Quá trình xét xử diễn ra gay gắt, bởi hai bên đều có những luận điểm riêng. Trương Vĩ Minh mang ra nhiều giấy tờ chứng minh biệt thự được cha mua bằng tiền tích lũy từ những năm 1990, tức là trước khi ông tái hôn với bà Lâm. Ông khẳng định đây là tài sản riêng mà cha có trước hôn nhân, nên người mẹ kế không có quyền thừa hưởng.

Trái lại, bà Lâm đưa ra giấy tờ chứng minh mình đã cùng ông Trương đứng tên trong sổ hộ khẩu tại căn biệt thự, đồng thời xuất trình bằng chứng về việc bà cùng ông Trương nhiều lần bỏ tiền sửa chữa, cải tạo ngôi nhà. Luật sư của bà Lâm lập luận rằng theo Luật Hôn nhân và Luật Thừa kế của Trung Quốc, nếu không có di chúc loại trừ, người vợ hợp pháp vẫn có quyền thừa kế, bất kể tài sản được hình thành trước hay sau hôn nhân.

Vấn đề càng phức tạp hơn khi tòa án xác minh rằng ông Trương không để lại di chúc. Điều này đồng nghĩa với việc tài sản sẽ được phân chia theo pháp luật. Theo quy định, hàng thừa kế thứ nhất bao gồm vợ, con và cha mẹ của người đã mất. Trong trường hợp này, ông Trương không còn cha mẹ, do đó quyền thừa kế chỉ thuộc về bà Lâm và các con của ông, trong đó có Trương Vĩ Minh.

Ảnh minh họa

Căn biệt thự trị giá hàng trăm tỷ trở thành điểm nóng. Trương Vĩ Minh cho rằng nếu phải căn biệt thự cho mẹ kế, thì những người máu mủ ruột thịt của cha sẽ mất đi gần 1 nửa khối tài sản mà cha đã gây dựng cả đời. Không hài lòng với phán quyết ban đầu của toà án, Trương Vĩ Minh nộp đơn phúc thẩm, yêu cầu tòa “cân nhắc yếu tố đạo lý”, bởi trong mắt ông, công sức của bà Lâm không thể so sánh với mấy chục năm lao động cực nhọc của người mẹ ruột trước khi qua đời.

Bà Lâm cũng kiên quyết phản bác tới cùng, cho rằng quyền lợi pháp lý không thể chỉ dựa trên cảm xúc.

“Tôi đã chăm sóc chồng, vun vén cho ngôi nhà này suốt 20 năm, làm sao có thể coi như tôi không đóng góp gì?” - Bà Lâm nói trong phiên tòa.

Sau hơn 1 năm ròng rã với nhiều phiên tòa cùng những buổi hòa giải, tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng khiến dư luận bất ngờ: Căn biệt thự sẽ được chia đôi, bà Lâm hưởng 100 triệu NDT (350 tỷ đồng), phần còn lại thuộc về các con của ông Trương. Việc bà Lâm có tiếp tục được ở trong căn biệt thự hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào thỏa thuận của bà với các con của chồng quá cố. Trong trường hợp bà Lâm muốn toàn quyền sở hữu căn biệt thự, bà có nghĩa vụ thanh toán 1 nửa giá trị bất động sản cho các con của ông Trương.

Phán quyết này ngay lập tức gây ra làn sóng tranh luận. Một bộ phận dư luận cho rằng quyết định của tòa công bằng và đúng luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người vợ hợp pháp. Ngược lại, không ít người cho rằng bà Lâm “khôn ngoan”, biết cách dùng pháp luật để giữ phần tài sản khổng lồ mà lẽ ra người con riêng của chồng được hưởng toàn bộ.

Đến nay, không ai rõ hiện tại và Lâm có còn ở trong căn biệt thự hay không, cũng không rõ mối quan hệ của bà với các con riêng của chồng ra sao, nhưng vụ kiện này cũng phần nào cho thấy sự phức tạp của quan hệ tài sản trong gia đình. Nó cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người, đặc biệt là những người có nhiều tài sản lớn: Cần chuẩn bị di chúc hợp pháp, dưới sự hướng dẫn của luật sư nếu không muốn gia đình, người thân rơi vào cảnh kiện tụng, tranh giành tài sản.

(Theo 163.com)