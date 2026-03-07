Mẹ Hoà Minzy lên tiếng: "Mẹ chỉ mong 2 con hạnh phúc"

Sau nhiều chuyện đã trải qua, việc Hoà Minzy công khai có được hạnh phúc mới đang nhận được sự quan tâm của công chúng. Không chỉ khán giả, nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng gửi lời chúc mừng và mong muốn Hoà Minzy sẽ tìm được bình yên trong tương lai. Trên hết, phản ứng của người trong gia đình của Hoà Minzy nói lên nhiều điều.

Bên dưới bài đăng công khai của Hoà Minzy, mẹ của cô - tức bà Vũ Thị Liên để lại bình luận chúc mừng. Không chỉ thế, bà còn đăng ảnh Hoà Minzy và Văn Cương để bày tỏ: "Mẹ chỉ mong 2 con hạnh phúc". Việc mẹ Hoà Minzy gọi cả hai là "con", xưng "mẹ" chứng minh chàng trai này không đơn thuần là nhân vật xuất hiện trong MV sắp tới của Hoà Minzy. Đồng thời cũng chứng minh sự yêu thương, ủng hộ của mẹ Hoà Minzy dành cho mối lương duyên này của con gái.

Mẹ Hoà Minzy lên tiếng chúc phúc cho con gái và "con rể tương lai"

Không chỉ mẹ Hoà Minzy mà chị gái cũng xác nhận chuyện hẹn hò của nữ ca sĩ. Theo đó, Hằng Nguyễn - chị của Hoà Minzy cho biết chàng trai này thương em gái, chịu được tính nóng của em. Ngoài ra, cô cũng gửi lời chúc phúc: "Rồi xong nhé, quá đẹp! Nghĩ cũng thương nó, tuy giỏi, giàu nhưng sự nghiệp vất vả gian nan, tình duyên lận đận. Bao năm luôn khao khát yêu và được yêu, nay có được bờ vai vững chãi an tâm dựa vào. Gia đình chúc phúc cho hai em".

Chị gái của Hoà Minzy cũng ủng hộ mối tình này của nữ ca sĩ

Theo nguồn tin của chúng tôi, Văn Cương và Hoà Minzy hẹn hò, cả hai nên duyên sau chương trình Sao Nhập Ngũ 2023. Hậu chương trình, Hoà Minzy nhiều lần về đơn vị để gặp gỡ, giao lưu với các chiến sĩ từng quay show chung, trong đó có Văn Cương. Về gia thế, Hoà Minzy cho biết gia đình nhà bạn trai làm nông, không phải đại gia như nhiều nghi vấn.

Trước đó, trong status công khai, Hoà Minzy chia sẻ: "Trước hai bên họ hàng, đẹp duyên sánh đôi - Câu hát này thật hay mọi người nhỉ. Một tình yêu được bố mẹ gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thực sự rất hạnh phúc í. Mọi người muốn xem mặt bạn nam trong clip thì có lun, xem đi nè. Fan không cần tò mò thông tin trên mạng, Hoà dần dần sẽ nói cho Fans hết thui.n Hoà cũng đồng bóng lắm, đến ngày đẹp trời là mời fan đi ăn cỗ liền không phải nôn. Chúc tất cả mọi người luôn hạnh phúc và hạnh phúc trong sự chứng kiến của gia đình bạn bè thân yêu".