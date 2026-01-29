“Mẹ Hiểu Minh trẻ và sang quá"

U22/23 Việt Nam đã khép lại một năm 2025 rực rỡ với những thành tích ấn tượng. Cuộc sống đời thường cùng với gia đình các cầu thủ cũng nhận về nhiều sự chú ý hơn. Trong đó có mẹ cầu thủ Nguyễn Hiểu Minh.

Mới đây, trên MXH lan truyền một bài đăng chia sẻ những khoảnh khắc của Hiểu Minh và mẹ. Ở phần bình luận, nhiều người bất ngờ vì mẹ chàng cầu thủ xinh đẹp và trẻ trung.

Bố mẹ Hiểu Minh - chú Tiến Quang và cô Thanh Hà - cùng con trai ở sân bay sau khi U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 (Ảnh: FBNV)

“Mẹ Hiểu Minh trẻ quá”, “Phụ huynh Hiểu Minh xinh quá nhỉ”, “Bác gái còn trẻ mà xinh nữa”, “Nhìn mẹ Hiểu Minh có nét giống diễn viên Mai Huê”, "Mê mẹ Hiểu Mình không lối thoát luôn ý", "Mẹ bạn này nhìn như diễn viên đẹp và sang ạ", "Cả nhà ai cũng đẹp", "Mẹ đẹp dữ vậy trời", "Như 2 chị em vậy", "Cô không chỉ đẹp mà còn cao. Giờ biết tại sao Hiểu Minh cao thế rồi đó", ... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Được biết cô Thanh Hà sinh năm 1986, hiện đang kinh doanh đồ gỗ nội thất. Trên tài khoản Facebook của mình, cô Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh gia đình nói chung là Hiểu Minh nói riêng.

Hành trình theo đuổi bóng đá của Hiểu Minh có sự ủng hộ và đồng hành rất lớn từ bố mẹ - chú Nguyễn Tiến Quang và cô Nguyễn Thanh Hà.

Hiểu Minh sinh năm 2004, ở ngoại thành Hà Nội, là con trai cả của gia đình có 3 anh em. Gia đình chàng cầu thủ có nghề làm mộc và buôn bán đồ gỗ ở quê.

Cô Hà và chú Quang

Những năm đầu tiên theo đuổi bóng đá, Hiểu Minh ăn tập tại lò đào tạo PVF - thời điểm đặt trụ sở tại TP.HCM. Điều này đồng nghĩa với việc chàng cầu thủ phải phải rời xa gia đình, sống tập trung, kỷ luật và khắc nghiệt.

Cứ vài ba tháng, bố mẹ Hiểu Minh lại vào TP.HCM thăm con. Sau 2 năm đi đi về về, thấy con trai chưa đủ cứng cáp để tự lập hoàn toàn, gia đình đã đưa ra một quyết định không dễ dàng: theo con vào Nam sinh sống. Để thực hiện quyết định này, vợ chồng chú Quang đã đóng cửa việc buôn bán đồ gỗ ở quê, vào miền Nam ở chỉ để được gần và tiện chăm sóc cho con.

Năm 2017, khi PVF chuyển cơ sở đào tạo ra miền Bắc, cụ thể là Hưng Yên, bố mẹ Hiểu Minh cũng tiếp tục chuyển nơi ở, về lại quê nhà để tiếp tục đồng hành cùng con trai trên hành trình bóng đá.

Ở nhiều giải đấu của con trai trong và ngoài nước, vợ chồng chú Quang và gia đình đều cố gắng đến cổ vũ trực tiếp. Tại SEA Games 33 vừa qua, đại gia đình đã sang tận Thái Lan để cổ vũ con trai.

Hiểu Minh và mẹ khi chàng cầu thủ vẫn còn ở đội trẻ, ngồi trên khán đài cổ vũ đàn anh

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)