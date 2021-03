Mẹ hành hạ kéo dài khiến con trọng thương

Theo báo cáo của Hội Phụ nữ (HPN) tỉnh, ngày 19.2, T. đấm vào mắt cháu C. Ngày 3.3, T. dùng gậy tre đánh cháu C. do cháu đi vệ sinh ra quần mà không nói với mẹ. Ngay khi nhận được thông tin, các cấp HPN trong tỉnh đã thăm, động viên cháu C.

Sáng 7.3, đại diện HPN xã Tân Trường đến thăm, tặng 1 thùng sữa tươi cho cháu C., hỗ trợ T. 2 hộp sữa bột để nuôi con nhỏ.

Chiều 9.3, đại diện HPN huyện Cẩm Giàng đến thăm, tặng sữa tươi và hỗ trợ cháu C. một phần kinh phí điều trị. Chiều 10.3, đại diện lãnh đạo HPN tỉnh đến thăm, tặng cháu 1 triệu đồng, 3 bộ quần áo, nhiều sữa và bánh kẹo. Một số cán bộ HPN tỉnh cũng tặng cháu từ 300.000-500.000 đồng.