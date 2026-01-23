Mẹ Hà Nội chia sẻ: Tết năm đầu làm dâu, ai cũng nói “tùy tâm”, còn tôi thì mất ngủ vì tiền biếu

Người ngoài nhìn vào chắc thấy tôi “đủ đầy”: có chồng, có con, có gia đình hai bên ở Hà Nội, không phải đi xa, không phải lo tàu xe. Nhưng chỉ có tôi mới biết, những đêm cận Tết năm đó, tôi mất ngủ vì một chuyện rất nhỏ mà rất nặng: tiền biếu Tết nội - ngoại.

Ai cũng nói “tùy tâm”. Nhưng “tùy” đến đâu thì không ai nói rõ.

Khi tiền không nhiều, “tùy tâm” trở thành áp lực

Tôi nghỉ sinh, thu nhập về 0. Lương chồng tôi hơn 20 triệu/tháng - nghe thì ổn, nhưng đó là tổng cho cả gia đình 3 người. Con nhỏ, chi phí phát sinh nhiều hơn tôi tưởng: sữa, bỉm, tiêm phòng, thuốc men, đồ lặt vặt mỗi tháng một ít nhưng cộng lại thì không hề nhỏ.

Tết đến, mẹ chồng gọi điện bảo: “Biếu sao cũng được con ạ, nhà không đặt nặng”.

Mẹ tôi cũng nói y chang. Nghe thì nhẹ lòng, nhưng chính vì không ai đặt nặng, tôi lại càng thấy nặng hơn. Ít thì sợ mình keo kiệt. Nhiều thì… tiền ở đâu?

Thời điểm đó, tôi vẫn chưa thấy thưởng Tết. Chồng tôi làm kỹ thuật cho một công ty tư nhân, mấy năm gần đây việc thưởng Tết không còn cố định. Có năm có, có năm không.

Nghĩa là mọi khoản chi Tết năm đó, chúng tôi không dám trông chờ vào bất kỳ khoản tiền “bất ngờ” nào.

Tôi đã ngồi xuống và viết ra con số

Một buổi tối, khi con ngủ, tôi mở sổ ghi chép. Không phải để than thở, mà để đối diện thẳng với tiền. Đây là bảng chi tiêu Tết năm đó của gia đình tôi:

Thu nhập tháng trước Tết:

- Lương chồng: 21.000.000đ

- Thu nhập khác: 0đ

Tổng: 21.000.000đ

Chi cố định trong tháng:

- Tiền nhà + điện nước: 4.500.000đ

- Ăn uống hàng ngày: 6.000.000đ

- Sữa, bỉm, đồ cho con: 3.500.000đ

- Đi lại, xăng xe: 1.000.000đ

Tổng chi cố định: 15.000.000đ

Tiền còn lại cho Tết: ~6.000.000đ

Nhìn con số đó, tôi bắt đầu… run tay thật sự.

Tiền biếu Tết: Chia thế nào cho “đỡ sai”?

Tôi viết tiếp bảng tiền biếu dự kiến:

Dự kiến tiền biếu – phong bao

- Biếu bố mẹ chồng: ?

- Biếu bố mẹ đẻ: ?

- Lì xì cháu bên nội – ngoại: 1.000.000đ

- Quà Tết cơ bản (hoa quả, bánh): 1.000.000đ

Còn lại cho tiền biếu bố mẹ: ~4.000.000đ

Tôi ngồi rất lâu trước con số này. 4 triệu cho cả nội lẫn ngoại. Chia sao cũng thấy… thiếu.

Biếu mỗi bên 2 triệu? Sợ bị nghĩ là “lấy lệ”. Biếu bên này nhiều hơn bên kia? Không đành. Vay thêm? Không muốn bước vào năm mới bằng tiền vay.

Cuộc nói chuyện ngắn nhưng rất thật với chồng

Tôi đưa sổ cho chồng. Anh xem, im lặng một lúc rồi nói: “Hay mình biếu mỗi bên 2 triệu. Năm nay mình khó thật”.

Không phải câu nói mạnh mẽ, nhưng là câu nói khiến tôi nhẹ người. Vì lần đầu tiên, tiền biếu Tết không còn là việc của riêng tôi trong đầu nữa.

Cuối cùng, chúng tôi chốt:

Tiền biếu thực tế

- Bố mẹ chồng: 2.000.000đ

- Bố mẹ đẻ: 2.000.000đ

- Lì xì + quà Tết: 2.000.000đ

Tổng chi Tết: 6.000.000đ, vừa vặn phần tiền còn lại

BẢNG CHI TIÊU THỰC TẾ

Khoản mục Số tiền (đồng) Ghi chú THU NHẬP THÁNG TRƯỚC TẾT Lương chồng (sau thuế) 21.000.000 Không có thưởng Tết TỔNG THU 21.000.000 CHI PHÍ SINH HOẠT CỐ ĐỊNH Tiền nhà + điện nước 4.500.000 Nhà thuê Ăn uống hàng ngày 6.000.000 200.000đ/ngày Sữa, bỉm, đồ cho con 3.500.000 Trẻ 5–6 tháng Đi lại, xăng xe 1.000.000 Phát sinh y tế, thuốc men 500.000 TỔNG CHI CỐ ĐỊNH 15.500.000 NGÂN SÁCH DÀNH CHO TẾT Quà Tết cơ bản (hoa quả, bánh) 1.000.000 Không mua biếu xa Lì xì trẻ nhỏ nội – ngoại 1.000.000 Giới hạn số phong bao Biếu bố mẹ chồng 2.000.000 Trong khả năng Biếu bố mẹ đẻ 2.000.000 Cân bằng nội – ngoại TỔNG CHI TẾT 6.000.000 DỰ PHÒNG SAU TẾT Tiền còn lại -500.000 Bù bằng tiết kiệm nhỏ

Không ai phàn nàn, chỉ có tôi từng tự gây áp lực cho mình

Tết năm đó trôi qua rất bình thường. Không ai so đo. Không ai hỏi han. Không có ánh mắt nào khiến tôi khó chịu như tôi từng tưởng tượng.

Chỉ đến lúc sau Tết, khi nhìn lại tài khoản vẫn còn tiền để xoay xở tháng Giêng - tôi mới nhận ra: áp lực lớn nhất không đến từ gia đình, mà đến từ chính nỗi sợ “làm chưa đủ vai” của mình.

Sau Tết, tôi rút ra một bài học tài chính rất thực

Từ trải nghiệm Tết năm đầu làm dâu - lại đúng lúc mới sinh con - tôi hiểu ra 3 điều:

- Tiền biếu Tết phải nằm trong khả năng thực tế, không nằm trong suy đoán người khác nghĩ gì.

- “Tùy tâm” không có nghĩa là không cần tính toán, mà là tính toán để không tự làm khổ mình.

- Với gia đình trẻ, giữ được tài chính ổn định sau Tết quan trọng hơn một phong bao dày.

Bây giờ, khi đã qua vài cái Tết, tôi không còn mất ngủ vì tiền biếu nữa. Không phải vì dư dả hơn, mà vì tôi hiểu rõ giới hạn của gia đình mình.

Và tôi tin, rất nhiều người mẹ trẻ, mẹ mới làm dâu cũng đang trải qua đúng cảm giác ấy – chỉ là chưa ai nói ra.