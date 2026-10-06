Mẹ già tố bị vợ chồng con trai lừa vào trung tâm chăm sóc "nhốt" suốt 2 năm để chiếm tài sản: Cảnh tượng sau những rào sắt gây sốc

Ngày 5/10, cảnh sát Thái Lan kiểm tra một cơ sở chăm sóc và phục hồi tại tỉnh Kanchanaburi, nơi đang chăm sóc 92 bệnh nhân, sau khi nhận tố cáo về việc một người bị đánh và giữ trái ý muốn.

Khoảng 16h ngày 5/10 (giờ Thái Lan), các cán bộ thuộc Đội 5, Cục Trấn áp Tội phạm (CSD) tiến hành kiểm tra một cơ sở chăm sóc người cao tuổi và bệnh nhân tâm thần tại huyện Tha Muang, tỉnh Kanchanaburi.

Cuộc kiểm tra được thực hiện sau khi một người xuất hiện trên một chương trình truyền hình nổi tiếng và tố cáo bị con trai đưa đến cơ sở này, sau đó bị đánh đập và giữ lại trái với ý muốn.

Giường bệnh tại trung tâm chăm sóc ở Kanchanaburi (Ảnh: CIB) Cụ thể, người phụ nữ lớn tuổi này đã tố cáo con trai và con dâu đã lừa bà vào một trung tâm chăm sóc hơn 2 năm trước, sau đó giữ bà tại đây trái ý muốn nhằm chiếm quyền kiểm soát một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ baht.

Người phụ nữ cho biết trong thời gian ở trung tâm, bà bị đánh đập, đe dọa và ép uống thuốc. Sau đó, bà tìm cách bí mật liên lạc với chị gái để nhờ giúp đỡ rời khỏi cơ sở.

Thiếu tướng Pattanasak Bupphasuwan, Chỉ huy CSD, sau đó đã chỉ đạo lực lượng thuộc Đội 5 điều tra vụ việc. Cơ sở được giới thiệu là nơi chăm sóc người cao tuổi, người phụ thuộc, bệnh nhân tâm thần và người đang trong quá trình phục hồi sức khỏe.

Trong quá trình làm việc với cảnh sát, chủ cơ sở xuất trình giấy phép hoạt động và cho biết giấy phép gần nhất được gia hạn vào ngày 3/8/2026.

Theo chủ cơ sở, đơn vị này phải được Trung tâm Hỗ trợ Dịch vụ Y tế khu vực 5 thuộc Bộ Y tế Thái Lan cấp phép và chịu kiểm tra, gia hạn giấy phép hằng năm theo các quy định về hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Giải thích về những căn phòng có cửa và khung sắt, chủ cơ sở cho biết khu vực này chỉ dành cho các bệnh nhân tâm thần có triệu chứng nghiêm trọng. Theo người này, một số bệnh nhân từng phá hoại tài sản, tấn công người khác hoặc tự ý đi khỏi cơ sở, nên các phòng có khung sắt chắc chắn được sử dụng để đảm bảo an toàn.

Chủ cơ sở cũng cho biết từng hoàn thành khóa đào tạo điều dưỡng trong Không quân Thái Lan, sau đó làm việc tại một bệnh viện nhà nước trước khi nghỉ việc và chuyển sang làm tại một bệnh viện tư ở Kanchanaburi.

Cơ sở tại huyện Tha Muang được cho là bắt đầu hoạt động tại địa điểm hiện nay từ khoảng năm 2006. Đến năm 2021, cơ sở chuyển sang mô hình chăm sóc người cao tuổi và người phụ thuộc, trong đó có bệnh nhân tâm thần và người đang phục hồi sau bệnh.

Theo kết quả kiểm tra, cơ sở hiện có 19 nhân viên chăm sóc, gồm 3 nam và 16 nữ.

Ảnh: CBI

Trong số 75 bệnh nhân nam, có 68 người đang được chăm sóc tâm thần, 5 người cao tuổi và 2 người đang phục hồi chức năng. Trong số 17 bệnh nhân nữ, có 13 người đang được chăm sóc tâm thần, 3 người cao tuổi và 1 người đang phục hồi chức năng, chủ cơ sở cho biết với cảnh sát.

Cảnh sát tiến hành kiểm tra cơ sở và làm rõ các cáo buộc liên quan sau khi tiếp nhận phản ánh.

Chủ cơ sở trực tiếp dẫn cảnh sát đi kiểm tra khu vực bên trong trung tâm tại Kanchanaburi. Nơi đây được chia thành các khu riêng dành cho nam và nữ. Cảnh sát ghi nhận có phòng riêng và phòng ở chung được trang bị điều hòa, cùng các phòng riêng sử dụng quạt, được bố trí tùy theo tình trạng và nhóm chăm sóc của từng bệnh nhân.

Các điều tra viên thuộc Cục Trấn áp Tội phạm (CSD) đang làm rõ vụ việc tại cơ sở ở Kanchanaburi. Cảnh sát tiếp tục làm việc với chủ cơ sở, đồng thời thu thập dữ liệu từ hệ thống camera giám sát bên trong trung tâm và lời khai của các nhân chứng để xác minh sự việc.

Sau khi làm rõ các tình tiết, cơ quan chức năng sẽ xem xét và quyết định có thực hiện các bước pháp lý tiếp theo hay không.

Nguồn: The Nation, Bangkok Post