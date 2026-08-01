Mẹ đơn thân Vbiz từng bị bạn trai bạo hành tinh thần, phải gặp bác sĩ tâm thần để điều trị

Đầu năm 2023, cô đón con gái đầu lòng nhưng giữ kín thông tin về em bé.

Bảo Anh từng được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Giọng hát Việt 2012 và trở thành một trong những giọng ca nữ được chú ý của Vbiz.

Sau chương trình, Bảo Anh theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, ghi dấu ấn qua loạt ca khúc như Trái tim em cũng biết đau, Ai khóc nỗi đau này, Sống xa anh chẳng dễ dàng... Bên cạnh âm nhạc, cô còn tham gia diễn xuất trong Nhà có 5 nàng tiên, Bẫy ngọt ngào..

Bảo Anh từng được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Giọng hát Việt 2012. Ảnh: FBNV

Từng bị bạn trai cũ bạo hành tinh thần

Năm 2022, Bảo Anh lần đầu chia sẻ về trải nghiệm từng bị bạn trai cũ bạo hành tinh thần trong chương trình It's Not Mascara. Nữ ca sĩ cho biết ở thời điểm đó, cô đang tập trung phát triển sự nghiệp và chưa có ý định kết hôn, sinh con.

Trong khi đó, bạn trai lại mong muốn cô sớm sinh con. Vì chưa sẵn sàng gác lại những kế hoạch cá nhân để lập gia đình, Bảo Anh từ chối. Sau đó, cả hai quyết định chia tay. Tuy nhiên, những tổn thương mà nữ ca sĩ phải đối diện không chỉ đến từ một mối tình tan vỡ. Bảo Anh kể bạn trai cũ từng nói cô là người không hướng về gia đình, thậm chí cho rằng sau này sẽ không có ai lấy cô vì không thể đáp ứng mong muốn của người đàn ông là có con.

Những lời nói này khiến Bảo Anh đau khổ và ám ảnh trong một thời gian dài. Đáng chú ý, nữ ca sĩ từng không nhận ra bản thân đang trải qua bạo hành tinh thần. Cô cho biết đã có lúc tin rằng những lời người cũ nói về mình là đúng, từ đó tự trách móc và dằn vặt bản thân.

Năm 2022, Bảo Anh lần đầu chia sẻ về trải nghiệm từng bị bạn trai cũ bạo hành tinh thần. Ảnh: FBNV

Từng gặp bác sĩ tâm thần để điều trị

Cũng trong năm 2022, Bảo Anh có lần hiếm hoi nói về khoảng thời gian đen tối mà bản thân từng trải qua. Khi tham gia 1 chương trình, nữ ca sĩ cho biết những scandal và những chuyện xảy đến trong cuộc sống từng khiến cô gục ngã.

Bảo Anh chia sẻ rằng cô từng không ý thức được vấn đề của bản thân cho đến khi được mẹ đưa đến gặp bác sĩ tâm thần để điều trị. Nữ ca sĩ cũng kể cô từng có khoảng thời gian tự dằn vặt bản thân và chịu đựng rất nhiều đau khổ mà không nhận ra mình đang gặp vấn đề về tinh thần.

Cô từng chia sẻ với chúng tôi: "Tôi thấy ở nước ngoài, người ta thường sẽ mất rất nhiều tiền để được gặp bác sĩ tâm lý. Tôi nghĩ đa số mọi người đều rất dễ bị tâm lí vì có quá nhiều thứ trong cuộc sống khiến mình cảm thấy gục ngã. Khi đó, tôi đã tự đặt thắc mắc rằng có phải những điều từng xảy ra trong tuổi thơ đang ảnh hưởng đến tôi. Vì vậy, tôi tìm đến bác sĩ tâm lý để tìm hiểu".

Sau khi nhận được sự hỗ trợ, Bảo Anh bắt đầu nhìn lại những gì đã xảy ra và học cách thay đổi suy nghĩ, tư duy của mình. Cô cũng từng chia sẻ rằng việc nhận ra vấn đề giúp bản thân có cơ hội sống tích cực hơn.

Bảo Anh từng phải đến gặp bác sĩ tâm lý vì những tổn thương lúc nhỏ dẫn tới việc luôn cảm thấy sợ tình yêu. Ảnh: FBNV

Bí mật sinh con gái đầu lòng

Vốn là người kín tiếng về đời tư, Bảo Anh từng có khoảng thời gian hạn chế hoạt động nghệ thuật và vướng tin đồn bí mật sinh con. Đầu năm 2023, cô đón con gái đầu lòng nhưng giữ kín thông tin về em bé. Đến tháng 4/2024, nữ ca sĩ mới chính thức công khai hình ảnh con gái Misumi khi bé đã 13 tháng tuổi.

Sau khi công khai con, Bảo Anh dần cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống làm mẹ. Tuy nhiên, cô vẫn giữ kín danh tính bố của con gái. Nữ ca sĩ từng cho biết muốn giữ sự bình yên cho cuộc sống riêng nên không tiết lộ thông tin về bố của Misumi. Đây cũng là cách cô bảo vệ không gian riêng tư của gia đình và hạn chế những ồn ào không cần thiết.

Trước đó, Bảo Anh từng dự định giữ kín hình ảnh con gái đến khi bé khoảng 16-18 tuổi. Cô lý giải rằng không muốn Misumi phải chịu áp lực từ sự chú ý của truyền thông khi còn nhỏ. Tuy nhiên, sau sự cố vô tình đăng ảnh con gái lên mạng xã hội, nữ ca sĩ quyết định công khai sớm hơn dự định và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Đầu năm 2023, cô đón con gái đầu lòng nhưng giữ kín thông tin về em bé. Ảnh: FBNV

Đến tháng 4/2026, Bảo Anh lần đầu chia sẻ sâu hơn về hành trình 3 năm làm mẹ đơn thân. Cô thừa nhận từng mất phương hướng, tự trách và tự trừng phạt bản thân nhiều lần vì những lựa chọn trong quá khứ.

Sau những trải nghiệm đó, nữ ca sĩ cho biết cô đang học cách buông bỏ những tổn thương và tập trung vào cuộc sống bình yên bên con gái. Cho đến hiện tại, Bảo Anh chưa công khai danh tính bố của Misumi cũng như không chia sẻ cụ thể về mối quan hệ giữa hai người.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên con gái. Ảnh: FBNV