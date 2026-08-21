Mẹ đơn thân Vbiz sống trong biệt thự 4 tầng ở TP.HCM, U50 mà đứng cạnh Tăng Thanh Hà vẫn sáng bừng

Mỹ nhân Việt một mình nuôi con trong cơ ngơi bề thế, gây trầm trồ bởi nhan sắc mặn mà hiện tại.

Thân Thuý Hà là cái tên quen thuộc với khán giả màn ảnh Việt. Sinh năm 1978 tại Tiền Giang, cô từng là người mẫu đình đám vào cuối những năm 1990, hoạt động cùng thời với nhiều chân dài nổi tiếng như Thanh Hằng, Xuân Lan, Ngọc Quyên. Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt sắc nét và khí chất mạnh, Thân Thuý Hà nhanh chóng tạo được dấu ấn trên sàn diễn trước khi chuyển hướng sang phim ảnh.

Từ người mẫu, Thân Thuý Hà dần khẳng định vị trí ở lĩnh vực diễn xuất qua hàng loạt bộ phim như Tình yêu còn lại, Lưới trời, Nếu còn có ngày mai... Đặc biệt, ngoại hình sắc sảo cùng thần thái có phần lạnh lùng khiến cô thường xuyên được giao những vai phản diện, người phụ nữ cá tính hoặc mưu mô. Trớ trêu là dù nhiều lần khiến khán giả "ghét cay ghét đắng" trên màn ảnh, ngoài đời cô lại được đồng nghiệp nhận xét là người thẳng tính, chân thành và giàu tình cảm.

Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Thân Thuý Hà vẫn giữ nhịp làm nghề khá đều đặn. Năm 2026, cô tiếp tục được chú ý sau hiệu ứng của Mưa Đỏ, đồng thời xuất hiện trong các dự án mới. Bản thân nữ diễn viên cũng từng chia sẻ mong muốn được thử sức với những dạng vai khác thay vì mãi bị đóng khung trong hình tượng phản diện.

Từ người mẫu chuyển hướng sang làm diễn viên, Thân Thuý Hà gây ấn tượng với khán giả bởi những vai phản diện, cá tính

Sở hữu sự nghiệp gây ngưỡng mộ nhưng phía sau màn ảnh là một Thân Thuý Hà hoàn toàn khác. Nữ diễn viên từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Năm 2009, cô kết hôn với một doanh nhân và sau đó ly hôn. Thân Thuý Hà trực tiếp nuôi con trai đầu lòng Duy Anh. Đầu năm 2019, cô bất ngờ thông báo sinh con gái thứ hai tại Mỹ. Cho đến nay, nữ diễn viên vẫn giữ kín danh tính cha của bé Hera và lựa chọn không chia sẻ thêm về chuyện tình cảm.

Thân Thuý Hà từng nói khá thẳng về lựa chọn của mình, cô không còn đặt nặng chuyện lấy chồng mà thích cuộc sống tự chủ, có thể dành thời gian cho các con và chủ động quyết định cuộc đời mình. Với cô, làm mẹ đơn thân có thể vất vả hơn một chút nhưng đó là con đường bản thân đã lựa chọn và chuẩn bị từ trước.

Thân Thuý Hà làm mẹ đơn thân, chăm sóc 2 con

Hiện tại, cuộc sống của nữ diễn viên xoay quanh hai con, công việc và những thú vui rất đời thường. Cô vẫn đi đóng phim, tự chăm sóc gia đình, nấu ăn, làm vườn, tập luyện và tranh thủ thời gian bên các con. Thân Thuý Hà từng chia sẻ rằng thu nhập từ việc đóng phim đủ để cô lo cho cuộc sống của ba mẹ con, đồng thời cô cũng chủ động cân đối chi tiêu để giữ cuộc sống thoải mái.

Nữ diễn viên đang sống trong căn nhà 4 tầng tại TP.HCM. Không gian sống của nữ diễn viên khá khang trang, có sân vườn và đặc biệt ngập tràn cây xanh, hoa lá. Đây cũng là nơi cô dành nhiều thời gian chăm chút sau những giờ làm việc trên phim trường.

Nếu trên màn ảnh Thân Thuý Hà thường xuyên xuất hiện với vẻ sắc lạnh, ngoài đời cô lại có cuộc sống khá bình dị. Căn nhà trở thành không gian để nữ diễn viên trở về sau những ngày quay phim, chăm sóc hai con và tận hưởng những khoảng lặng riêng.

Cơ ngơi tại TP.HCM của Thân Thuý Hà

Ở tuổi U50, nhan sắc Thân Thuý Hà cũng là một câu chuyện đáng chú ý. Từ thời còn là người mẫu, cô đã sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, cá tính. Sau nhiều năm, đường nét ấy không biến mất mà chuyển sang vẻ mặn mà, từng trải hơn. Nữ diễn viên vẫn giữ vóc dáng gọn gàng và phong thái sang trọng, khiến cô nhiều lần được khen trẻ hơn tuổi thật. Đặc biệt, cứ mỗi lần Thân Thuý Hà xuất hiện cùng Tăng Thanh Hà, khán giả lại có dịp "đọ visual" hai mỹ nhân thuộc hai thế hệ nhan sắc khác nhau.

Tăng Thanh Hà và Thân Thuý Hà đã là bạn thân hơn 20 năm. Trong hội bạn, Hà Tăng được gọi là "Sẻ Nhỏ", còn Thân Thuý Hà mang biệt danh "Đại Bàng". Cả hai đồng hành cùng nhau từ những năm đầu bước chân vào nghề cho đến khi mỗi người có một cuộc sống riêng.

Tình bạn này không chỉ nằm trên mạng xã hội. Hà Tăng từng tổ chức sinh nhật cho Thân Thuý Hà tại nhà riêng, hai người thường xuyên gặp gỡ, đi chơi cùng nhóm bạn và xuất hiện trong những cột mốc quan trọng của nhau. Có thời điểm Thân Thúy Hà từng ngại đăng ảnh chung vì sợ bị nói "ăn theo" người bạn nổi tiếng, nhưng chính Tăng Thanh Hà đã động viên cô rằng nếu người trong cuộc không ngại thì không cần bận tâm lời người ngoài.

Thân Thuý Hà và Tăng Thanh Hà là bạn bè tri kỷ

Những lần đọ sắc của 2 mỹ nhân đình đám khiến nhiều người xuýt xoa

Ở tuổi U50, Thân Thuý Hà vẫn giữ sắc vóc đáng ngưỡng mộ

Ảnh: FBNV