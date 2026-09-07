Mẹ đơn thân Vbiz ly hôn chồng nổi tiếng: Con trai 14 tuổi cao hơn 1,8 m, đứng cạnh nhau như chị em

Song song với hoạt động nghệ thuật, cô tiếp tục phát triển công việc kinh doanh, đồng thời dành thời gian theo đuổi những kế hoạch cá nhân.

Trương Quỳnh Anh hoạt động nghệ thuật từ khá sớm và được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô từng tham gia nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh, trong đó có Bóng ma học đường, đồng thời phát triển sự nghiệp âm nhạc với dòng nhạc pop, ballad. Qua nhiều năm làm nghề, Trương Quỳnh Anh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả nhờ hoạt động song song ở cả hai lĩnh vực.

Trương Quỳnh Anh hoạt động nghệ thuật với hai vai trò chính là ca sĩ và diễn viên. Ảnh: FBNV

Trải qua cuộc hôn nhân nhiều sóng gió với ca sĩ Tim

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình giữa Trương Quỳnh Anh và ca sĩ Tim từng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Cả hai bén duyên sau khi hợp tác trong một bộ phim vào năm 2011. Dù từng vấp phải sự phản đối từ gia đình và không tổ chức lễ cưới, Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn quyết định gắn bó.

Tuy nhiên, sau nhiều sóng gió và những khác biệt trong cuộc sống, cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2017. Đến năm 2018, Tim chính thức xác nhận việc hai người đã "đường ai nấy đi". Đáng chú ý, có giai đoạn Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn sống chung một nhà sau khi chia tay để cùng chăm sóc con trai. Tim từng chia sẻ rằng cả hai đã cố gắng níu kéo mối quan hệ vì Sushi còn nhỏ và giữa họ vẫn còn tình cảm.

Tuy nhiên, sau một thời gian, những khác biệt không thể dung hòa khiến cả hai quyết định sống riêng. Nam ca sĩ thừa nhận ở thời điểm đó, anh và vợ cũ giống những người thân hơn là vợ chồng, vẫn có thể trò chuyện và chia sẻ với nhau như tri kỷ nhưng không còn tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân.

Trương Quỳnh Anh và ca sĩ Tim bén duyên sau khi hợp tác trong một bộ phim vào năm 2011. Ảnh: FBNV

Đến năm 2018, Tim chính thức xác nhận việc hai người đã "đường ai nấy đi". Ảnh: FBNV

Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng là Cát An, thường được gọi thân mật là Sushi, vào năm 2012. Sau khi ly hôn, Trương Quỳnh Anh nhận nuôi và chăm sóc con trai. Bước sang tuổi 14, Sushi ngày càng gây chú ý với vóc dáng cao lớn và ngoại hình chững chạc. Theo chia sẻ của Trương Quỳnh Anh hồi tháng 6/2026, nhóc tỳ hiện cao khoảng 1,83 m. Những khoảnh khắc hai mẹ con xuất hiện cùng nhau cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi sự chênh lệch chiều cao, trong khi Trương Quỳnh Anh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, khiến cả hai đôi khi được nhận xét trông như hai chị em.

Từ nhỏ, Sushi đã yêu thích thể thao và duy trì thói quen vận động. Trương Quỳnh Anh từng chia sẻ con trai đặc biệt yêu thích bơi lội, bóng đá và bóng rổ, trong đó Cristiano Ronaldo là thần tượng mà cậu ngưỡng mộ bởi tài năng, nghị lực và tính kỷ luật. Bên cạnh thể thao, Sushi còn học mỹ thuật và yêu thích vẽ tranh như một cách thư giãn, thể hiện cảm xúc. Hiện Cát An theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM và đang trong giai đoạn dậy thì, tiếp tục có nhiều thay đổi về chiều cao, vóc dáng và ngoại hình.

Con trai của Trương Quỳnh Anh hiện cao khoảng 1,83 m, có vẻ ngoài điển trai. Ảnh: FBNV

Mỗi khi xuất hiện, cả hai được nhận xét giống như 2 chị em. Ảnh: FBNV

Sau ly hôn, Trương Quỳnh Anh dành nhiều tâm huyết cho cả sự nghiệp nghệ thuật lẫn kinh doanh. Bên cạnh việc tham gia các dự án phim ảnh, ca hát và xuất hiện trong các chương trình truyền hình, cô còn thử sức ở lĩnh vực ẩm thực chay. Trương Quỳnh Anh hiện là người sáng lập một thương hiệu nhà hàng - cà phê chay theo phong cách hiện đại tại TP.HCM.

Song song với hoạt động nghệ thuật, cô tiếp tục phát triển công việc kinh doanh, đồng thời dành thời gian theo đuổi những kế hoạch cá nhân. Ảnh: FBNV

Trương Quỳnh Anh hiện là người sáng lập một thương hiệu nhà hàng - cà phê chay theo phong cách hiện đại tại TP.HCM. Ảnh: FBNV