Mới đây, cô bé thiên tài nhí Alisa Phạm (12 tuổi) đã trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất của trường ĐH Công nghệ Auckland (AUT) - trường nằm trong Top 1% các trường đại học toàn cầu.



Theo tạp chí THE (tổ chức xếp hạng đại học có uy tín và ảnh hưởng bậc nhất thế giới), AUT nằm trong nhóm 201 - 250 trường tốt nhất thế giới và đứng thứ hai ở New Zealand. Được biết, Alisa Phạm cũng là sinh viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử của trường đại học danh giá này.

Kết quả học tập của Alisa Phạm đã vượt kỷ lục của chị gái mình lập ra - "thần đồng" Vicky Ngô. Cô bạn Vicky Ngô trở thành sinh viên trường đại học này khi mới 13 tuổi (trẻ nhất ở thời điểm đó). Cô bạn cũng nổi tiếng vì từng có nguy cơ bị trục xuất khỏi New Zealand do quá thông minh .

Cô bạn Alisa Phạm (12 tuổi) trở thành sinh viên trẻ tuổi nhất ở trường top đầu thế giới

Chị gái của Alisa Phạm là Vicky Ngô - một thần đồng khác từng có nguy cơ bị trục xuất khỏi New Zealand vì quá thông minh

Người phát ngôn của AUT, Alison Sykora cho biết: "Alisa là sinh viên nhỏ tuổi nhất tới nay của chúng tôi. Alisa đã làm báo cáo học thuật, thể hiện bản thân và gây ấn tượng với mọi người bằng sự trưởng thành và trí thông minh của em ấy".

Alisa đã đăng ký học Cử nhân Truyền thông của AUT với chuyên ngành kép về xây dựng thương hiệu kỹ thuật số và thương hiệu sáng tạo ở độ tuổi mà hầu hết những đứa trẻ khác đang học cấp 2.

AUT đã sắp xếp an ninh đặc biệt, bao gồm một đại sứ đi cùng Alisa đến các lớp học và các cuộc họp thường xuyên với nhân viên hỗ trợ

Với độ tuổi còn nhỏ như vậy, thiên tài nhí đã nổi bật lên tài năng của mình. Văn phòng Tuyển sinh Đại học của Đại học Stanford cũng muốn phỏng vấn cô bé với tư cách là một ứng cử viên tiềm năng khi mới là sinh viên năm nhất.

AUT đã phải đặt ra những hệ thống hỗ trợ tương tự mà họ đã thiết lập cho chị gái của Alisa. "Hệ thống này bao gồm sắp xếp an ninh đặc biệt, một đại diện đi cùng em đến các lớp học trong kỳ đầu tiên và các cuộc họp thường xuyên với nhân viên hỗ trợ".

Năm 12 tuổi, Alisa Phạm đang theo học ngành truyền thông và chuyên ngành kép

Năm 2017, Alisa và chị gái của mình Vicky đã từ New Zealand đến Việt Nam cùng mẹ mình. Em bắt đầu là học sinh lớp 4 của Trường ST Thomas vào năm 2018, hoàn thành xuất sắc chương trình trung học của mình trong vòng 10 tháng và nhanh chóng vào học tại Selwyn College năm ngoái.

"Đơn xin học luật tại AUT của em đã không thành công nhưng việc được nhận vào học ngành truyền thông có thể là một ‘may mắn lớn’, vì ước mơ của em là trở thành một nhà báo". Alisa tiết lộ.

Alisa cho biết được truyền cảm hứng rất nhiều từ chị gái Vicky. Tuy có trí thông minh vượt bậc nhưng Alisa vẫn là một đứa trẻ. Trong một cuộc phỏng gần đây, em cười phấn khích khi chia sẻ về sở thích của bản thân bao gồm bóng quần, bơi lội và nghệ thuật.

"Em cũng giống như bao đứa trẻ khác đều có những sở thích bình thường. Em thích vẽ truyện tranh và thiết kế thời trang khi ở một mình, nhưng với bạn bè, em thích chơi thể thao và chơi game". Alisa nhấn mạnh.

Vì quá thông minh, Alisa Phạm được nhà trường hỗ trợ an ninh đặc biệt trong kỳ học đầu tiên

Mẹ của Alisa không tiết lộ nơi mà chị muốn chuyển tới ở New Zealand vì muốn các con có nhiều môi trường học tập an toàn, tốt đẹp và nhiều cơ hội tốt hơn.

"Tôi là một bà mẹ đơn thân, vì thế cuộc sống của tôi tập trung vào hai cô con gái", người mẹ chia sẻ.

Người mẹ cho biết Alisa ngay từ còn nhỏ đã rất thông minh, cô bé bắt đầu tự đọc sách từ khi 2 tuổi và đã suy nghĩ về việc giải quyết các vấn đề của thế giới trong độ tuổi đó. "Con bé cũng rất giỏi về ngôn ngữ. Tôi ấn tượng với cách con có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo trong vài năm ngắn ngủi khi chúng tôi ở đây. Alisa không gặp vấn đề gì khi giao tiếp với mọi người xung quanh, nhưng con bé học cách hòa nhập trưởng thành hơn so với những đứa trẻ khác, và đó là lý do tôi cảm thấy AUT chính là ngôi trường phù hợp cho con bé", người mẹ cho hay.

Dưới sự hướng dẫn của mẹ, Alisa đồng sáng lập một tổ chức phi chính phủ có tên gọi The House of Wisdom vào năm 2020, chuyên cung cấp các lớp học tiếng Anh trực tuyến, đào tạo kỹ năng mềm và đưa lời khuyên đầu tư. Mẹ Alisa cho biết: "Alisa đang điều hành các chương trình trực tuyến, đưa lời khuyên cho các em nhỏ ở Việt Nam và gần đây tham gia như một diễn giả hỗ trợ các bạn mất cha mẹ do Covid-19".

Ngoài học giỏi, Alisa còn rất tích cực khi đầu tư chứng khoán trong 3 năm qua.

Trường AUT nơi mà "thần đồng" Alisa Phạm sẽ theo học trong những năm sắp tới

Andrew Speed, Hiệu phó của Trường Đại học Selwyn College cho biết Alisa đã nhập học từ Đại học St Thomas. Alisa đã xuất sắc trong chương trình học THCS và đạt được điểm cao nhất tại đây khi hoàn thành cấp độ 2 và 3 các bài đánh giá năng lực bên trong và bên ngoài.

Ông nói: "Alisa đã thể hiện phong thái học tập độc lập, đó là động lực giúp cô bé có thể hoàn thành tốt nhất các bài tập trong môi trường đại học của mình. Alisa đã đạt được sáu bằng xuất sắc và chín bằng khen trong suốt quá trình học NCEA của mình tại trường St Thomas khi mới 11 tuổi".

Alisa cho biết đang ổn định lại cuộc sống đại học. "Ban đầu em hơi lo lắng, nhưng em đoán được áp lực là bước tiến giúp chị em vượt qua điều đó. Cho đến nay các lớp học vẫn ổn với em, thực tế một trong những lý do khiến việc học tiến triển nhanh vì em thấy môi trường đại học khá dễ dàng nên em có thể nắm bắt được trọn vẹn kiến thức".

Chia sẻ về tương lai của mình, Alisa vẫn mong muốn sẽ lấy được bằng luật sau khi hoàn thành chương trình học về truyền thông tại đây. "Em muốn theo đuổi sự nghiệp truyền thông và ước mơ của em là trở thành một nhà báo". Alisa nói.

