Mẹ đơn thân là NSƯT có đôi mắt đẹp buồn nhất Việt Nam: U50 sống 1 mình trong nhà 131m2 ở phố Tố Hữu

Trong ký ức của nhiều khán giả truyền hình Việt Nam, hình ảnh Quách Thu Phương luôn gắn liền với đôi mắt sâu thẳm, phảng phất nét buồn đặc trưng. Không chỉ được nhớ tới nhờ nhan sắc dịu dàng, nữ nghệ sĩ còn chinh phục công chúng bằng lối diễn xuất giàu cảm xúc trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng.

Ở tuổi U50, NSƯT Quách Thu Phương vẫn miệt mài với nghệ thuật, đồng thời chọn cuộc sống bình yên của một bà mẹ đơn thân trong căn hộ rộng 131m² tại Hà Nội. Hai con đã trưởng thành và đi học xa nhà, để lại cho cô nhiều khoảng lặng, nhưng cũng là thời gian để nhìn lại hành trình dài của đời người và sự nghiệp.

NSƯT Quách Thu Phương

Mỹ nhân có đôi mắt buồn nhất màn ảnh Việt

Quách Thu Phương sinh năm 1977, là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Cô từng công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ và sớm ghi dấu ấn bằng lối diễn xuất nội tâm, giàu cảm xúc.

Tên tuổi của Quách Thu Phương thực sự được khán giả cả nước biết đến qua bộ phim truyền hình đình đám Của để dành . Trong phim, cô vào vai người con dâu hiền lành nhưng nhiều trăn trở trong cuộc sống gia đình.

Ánh mắt buồn, diễn xuất chân thật đã khiến nhân vật của cô trở nên gần gũi và ám ảnh đối với người xem. Chính đôi mắt giàu cảm xúc đã trở thành "thương hiệu" của Quách Thu Phương. Vì thế, không ít khán giả gọi cô là "mỹ nhân có đôi mắt buồn nhất Việt Nam".

Quách Thu Phương được mệnh danh là mỹ nhân có đôi mắt buồn nhất màn ảnh Việt

Sau giai đoạn nổi tiếng, Quách Thu Phương từng có thời gian dài vắng bóng trên truyền hình để tập trung cho sân khấu và chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, khi trở lại với màn ảnh nhỏ những năm gần đây, cô tiếp tục chứng minh sức hút của mình.

Khán giả truyền hình gần đây gặp lại Quách Thu Phương trong nhiều dự án của VTV. Cô tham gia các bộ phim như Đồng hồ đếm ngược và Bước chân vào đời , thường đảm nhận những vai người mẹ có chiều sâu tâm lý.

Dù đã bước vào tuổi U50, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nét đẹp mặn mà, vóc dáng cao đẹp. Nhiều khán giả nhận xét rằng thời gian dường như chỉ khiến vẻ đẹp của cô thêm đằm thắm và sâu sắc hơn.

Nhan sắc trẻ đẹp của Quách Thu Phương ở tuổi U50

U50 sống một mình trong căn nhà 131m² ở Hà Nội

Ở ngoài đời, Quách Thu Phương có cuộc sống khá kín tiếng. Nhiều năm qua, cô là mẹ đơn thân của hai người con và dành nhiều tâm huyết cho việc nuôi dạy con trưởng thành.

Chia sẻ với Dân trí, nữ nghệ sĩ cho biết hiện cô đang sống trong một căn chung cư rộng 131m² nằm trên đường Tố Hữu, Hà Nội. Hai con của cô hiện đi học ở ngước ngoài, nên phần lớn thời gian cô sống một mình.

Quách Thu Phương tâm sự khi các con về thăm, căn nhà trở nên ấm áp hơn rất nhiều, nhưng mỗi lần các con rời đi, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Dù vậy, nữ NSƯT cho biết cô không để bản thân rơi vào trạng thái cô đơn. Công việc nghệ thuật và niềm đam mê thể thao giúp cô giữ tinh thần tích cực.

Nữ nghệ sĩ hiện đang sống một mình trong căn hộ 131m² ở đường Tố Hữu

Hiện tại, ngoài việc tham gia đóng phim, Quách Thu Phương còn mở một phòng tập yoga trên đường Nguyễn Tuân, Hà Nội. Tâm sự với Vietnamnet, Quách Thu Phương cho biết đây là cách để cô theo đuổi đam mê với bộ môn này, đồng thời lan tỏa lối sống lành mạnh tới nhiều người.

Những ngày không đi quay phim, nữ nghệ sĩ thường đến phòng tập để hướng dẫn học viên. Bên cạnh đó, cô cũng dành thời gian đọc sách, gặp gỡ bạn bè hoặc đi du lịch chữa lành.

Cuộc sống độc thân của nữ nghệ sĩ đôi khi khiến nhiều người tò mò. Không ít khán giả cho rằng với nhan sắc và danh tiếng của mình, Quách Thu Phương hẳn không thiếu người theo đuổi.

Ngoài đóng phim, Quách Thu Phương còn đam mê yoga và mở một phòng tập

Sau những đổ vỡ hôn nhân, 10 năm qua, nữ nghệ sĩ chưa yêu ai

Tuy nhiên, mỹ nhân sinh năm 1977 thẳng thắn cho biết mọi chuyện trong tình cảm còn phụ thuộc vào chữ duyên. Sau những lần đổ vỡ trong quá khứ, cô trở nên thận trọng hơn trong việc mở lòng.

Các con Quách Thu Phương luôn ủng hộ mẹ tìm một người bạn đời mới. Con gái thậm chí còn lo lắng rằng mẹ sẽ bị tổn thương trong chuyện tình cảm. Dù vậy, sau nhiều năm độc thân, điều nữ nghệ sĩ mong muốn không phải là một mối quan hệ ồn ào hay những tiêu chuẩn cao xa.

Ở tuổi này, điều quan trọng nhất đối với Quách Thu Phương là tìm được một người bạn tri kỷ thấu hiểu và chia sẻ. Đến nay, đã gần 10 năm, nữ nghệ sĩ đã không hẹn hò với ai. Nhưng cô vẫn giữ thái độ cởi mở với tình yêu và tin rằng khi duyên đến, mọi thứ sẽ tự nhiên xảy ra.