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Mẹ đơn thân có 2 con riêng cưới nam ca sĩ nổi tiếng: "Nợ nần gì nhau mà cứ thế này"

PV
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Chuyện tình của cặp đôi này thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Sau 1 năm về chung nhà, Cindy Lư và Đạt G vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, cho thấy cuộc sống hôn nhân ngày càng gắn bó. Mới đây, một bức ảnh tình tứ của cặp đôi tiếp tục nhận được sự chú ý.

Trên trang cá nhân, Cindy Lư đăng tải khoảnh khắc được ông xã hôn lên má khi cả hai ngồi trong ô tô. Trong ảnh, cô nhắm mắt mỉm cười còn Đạt G thể hiện tình cảm đầy tự nhiên. Kèm hình ảnh, Cindy Lư viết ngắn gọn: "Nợ nần gì nhau mà cứ thế này".

Mẹ đơn thân có 2 con riêng cưới nam ca sĩ nổi tiếng: "Nợ nần gì nhau mà cứ thế này"- Ảnh 1.

Cindy Lư đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên Đạt G

Dòng trạng thái mang màu sắc dí dỏm, ngọt ngào của Cindy Lư nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm của vợ chồng cô, đồng thời dành lời chúc cho tổ ấm của cặp đôi.

Cindy Lư từng trải qua một cuộc hôn nhân với ca sĩ Hoài Lâm và có hai con gái là Gà và Cún. Sau khi ly hôn, cô trở thành mẹ đơn thân và dành nhiều thời gian chăm sóc, nuôi dạy 2 con. Cuộc sống của Cindy có bước ngoặt khi cô gặp Đạt G vào năm 2020. Hai người từng có thời gian chia tay nhưng sau đó nối lại tình cảm vào năm 2023.

Mẹ đơn thân có 2 con riêng cưới nam ca sĩ nổi tiếng: "Nợ nần gì nhau mà cứ thế này"- Ảnh 2.

Cặp đôi phải trải qua nhiều sóng gió để ở bên nhau

Điều khiến chuyện tình của họ nhận được nhiều sự quan tâm là Đạt G không chỉ yêu Cindy Lư, mà còn dành tình cảm cho hai con riêng của cô. Cindy từng cho biết nam ca sĩ chinh phục cô bằng sự ân cần và tình cảm dành cho hai bé. Về phía Đạt G, anh nói biết ơn Cindy và các con vì giúp mình trưởng thành, sống có trách nhiệm hơn.

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Tháng 4/2025, Đạt G cầu hôn Cindy Lư sau khoảng 5 năm gắn bó. Khi ấy, Cindy Lư chia sẻ ngắn gọn: "Lấy chồng thôi". Đám cưới của họ diễn ra vào tháng 7/2025, với sự góp mặt của hai con riêng Cindy Lư trong những khoảnh khắc quan trọng của gia đình.

Mẹ đơn thân có 2 con riêng cưới nam ca sĩ nổi tiếng: "Nợ nần gì nhau mà cứ thế này"- Ảnh 3.

Đạt G không chỉ yêu thương Cindy Lư, mà còn hết lòng chăm sóc 2 con của cô

Sau khi kết hôn, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường bên nhau. Tháng 7/2026, nhân dịp tròn 1 năm về chung nhà, Cindy Lư xúc động viết rằng tình yêu thương dành cho chồng con "chỉ tăng lên mỗi ngày". Đạt G cũng bày tỏ sự biết ơn với hành trình cả hai đã cùng nhau trải qua.

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Tags

Cindy Lư

Đạt G

sao Việt

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