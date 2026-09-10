HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mẹ đơn thân 2 con và rapper Vbiz rục rịch có con chung vào năm sau

Minh Ngọc
|

Cặp đôi này cũng từng chia sẻ dự định có con chung khi 2 con hiện tại lớn hơn.

Cindy Lư và rapper Đạt G chuẩn bị đón thêm thành viên mới vào năm 2026 - Ảnh 1.

Cindy Lư và rapper Đạt G tổ chức đám cưới vào tháng 7/2025 sau thời gian dài yêu đương. Mới đây, Cindy Lư đăng tải một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô cùng gia đình đi chơi. Đáng chú ý, trong lúc trò chuyện, cô bất ngờ nhắc đến chuyện năm sau gia đình có thể đón thêm thành viên mới.

Cụ thể, khi nhắc đến mong muốn của các con, Cindy Lư hài hước nói: "Đi xem phim Quý tử, hy vọng năm sau có Quý tử". Sau đó, cô còn nói với Đạt G: "Con nói muốn lắm rồi ba. Con nói muốn là năm sau nhà mình có Quý tử". Dưới phần bình luận, Cindy Lư còn nhiệt tình nhận vía từ netizen có tin vui trong năm tới.

Trước đó, chuyện có con chung cũng từng được cặp đôi đề cập. Đạt G từng chia sẻ anh và Cindy Lư có dự định sinh thêm con nhưng muốn chờ các con hiện tại lớn hơn.

Cindy Lư và rapper Đạt G chuẩn bị đón thêm thành viên mới vào năm 2026 - Ảnh 2.

Cindy Lư cùng Đạt G và 2 con đi xem phim. Ảnh: FBNV

Cindy Lư và rapper Đạt G chuẩn bị đón thêm thành viên mới vào năm 2026 - Ảnh 3.

Cô còn bày tỏ mong muốn gia đình có thêm thành viên mới vào năm sau. Ảnh: FBNV

Trong đoạn clip, Cindy Lư cũng dành nhiều thời gian chia sẻ về cách vợ chồng cô nuôi dạy các con. Cô cho biết hai vợ chồng luôn muốn con được sống với đúng ước mơ và những điều mình yêu thích, miễn là không làm điều sai trái hay vi phạm pháp luật.

Cindy Lư từng băn khoăn liệu việc để con tự do lựa chọn có phải là đang "nuông chiều con quá không". Sau khi suy nghĩ, cô cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là các con được lớn lên đúng với lứa tuổi và cảm thấy hạnh phúc.

Cindy Lư và rapper Đạt G chuẩn bị đón thêm thành viên mới vào năm 2026 - Ảnh 4.

2 con riêng của Cindy Lư có mối quan hệ thân thiết với Đạt G. Ảnh: FBNV

Cindy Lư và rapper Đạt G chuẩn bị đón thêm thành viên mới vào năm 2026 - Ảnh 5.

Đạt G từng chia sẻ anh và Cindy Lư có dự định sinh thêm con nhưng muốn chờ các con hiện tại lớn hơn. Ảnh: FBNV

Cindy Lư và Đạt G bắt đầu mối quan hệ vào năm 2021. Chuyện tình của cả hai từng trải qua nhiều ồn ào và có thời điểm đường ai nấy đi, trước khi tái hợp vào cuối năm 2023. Khi trở lại bên nhau, Đạt G dần gắn bó với hai con gái riêng của Cindy Lư và thường xuyên chia sẻ về cuộc sống gia đình.

Đến năm 2025, cặp đôi có bước tiến mới khi Đạt G cầu hôn Cindy Lư sau nhiều năm đồng hành. Cả hai sau đó tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà. Đạt G cũng được biết đến với vai trò người đồng hành, chăm sóc hai con riêng của vợ.

Cindy Lư và rapper Đạt G chuẩn bị đón thêm thành viên mới vào năm 2026 - Ảnh 6.
Cindy Lư và rapper Đạt G chuẩn bị đón thêm thành viên mới vào năm 2026 - Ảnh 7.

Cindy Lư và rapper Đạt G tổ chức đám cưới vào tháng 7/2025 sau thời gian dài yêu đương. Ảnh: FBNV

Cindy Lư và rapper Đạt G chuẩn bị đón thêm thành viên mới vào năm 2026 - Ảnh 8.

Đạt G được biết đến luôn đồng hành, chăm sóc hai con riêng của vợ. Ảnh: FBNV

Hành động gây chú ý của vợ Tuấn Hưng sau khi chồng đưa 3 con sang Mỹ sống
Tags

Cindy Lư

Đạt G

gia đình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại