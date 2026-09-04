Mẹ đơn thân 2 con được ca sĩ Việt yêu say đắm, cắt máu thề nguyện trong ngày về chung một nhà

Sau hôn lễ với nghi thức đặc biệt, cuộc sống của cả hai nhận nhiều quan tâm của công chúng.

Cindy Lư và Đạt G biết nhau từ tháng 9/2020, sau một lần gặp gỡ trong nhóm bạn chung. Đến tháng 5/2021, cả hai công khai chuyện tình cảm. Thời điểm đó, mối quan hệ nhận về không ít ý kiến trái chiều bởi Cindy Lư vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Hoài Lâm, trong khi Đạt G và Hoài Lâm từng có mối quan hệ thân thiết.

Sau một thời gian bên nhau, Cindy Lư và Đạt G từng xác nhận chia tay vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, chuyện tình này không thực sự kết thúc ở đó. Theo chia sẻ của cả hai sau này, trong khoảng thời gian tưởng như đã đường ai nấy đi, Đạt G vẫn âm thầm đồng hành với Cindy Lư và hai con riêng của cô là Gà và Cún. Có những lúc nam ca sĩ cố tình giữ kín sự xuất hiện của mình, thậm chí giấu kín và giả làm tài xế để đưa mẹ con Cindy Lư đi chơi.

Đến tháng 11/2023, Cindy Lư lần đầu công khai khoảnh khắc tình cảm bên Đạt G, đồng thời chia sẻ về việc anh đã âm thầm ở bên ba mẹ con trong suốt một khoảng thời gian dài. Từ đây, cặp đôi dần xuất hiện cùng nhau nhiều hơn, không còn quá né tránh chuyện tình cảm.

Đạt G và Cindy Lư trải qua không ít sóng gió trước khi về chung một nhà

Đạt G chăm sóc tận tình cho 2 con riêng của Cindy Lư

Điều khiến Cindy Lư thay đổi suy nghĩ về Đạt G cũng liên quan trực tiếp đến hai con. Nam ca sĩ không chỉ yêu bạn gái mà còn chủ động bước vào cuộc sống của Gà và Cún. Anh cùng các bé trải qua những sinh hoạt rất đời thường, từ đưa đón, vui chơi cho đến những chuyến đi cùng gia đình. Với Cindy Lư, việc một người đàn ông có thể kiên nhẫn đồng hành với cả mình lẫn hai con trong những giai đoạn khó khăn mới là điều khiến cô cảm thấy mối quan hệ này có thể đi đường dài.

Tháng 5/2025, Đạt G cầu hôn Cindy Lư trong một chuyến nghỉ dưỡng. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ đã đăng tải hình ảnh bạn gái diện váy trắng, khoe chiếc nhẫn cầu hôn ở ngón áp út, kèm dòng chia sẻ: "Con xin được phép chọn ngày quan trọng nhất của đất nước để làm một điều quan trọng nhất cuộc đời con".

Sau đó 2 tháng, cả hai quyết định tổ chức đám cưới. Cindy Lư cho biết lý do lớn nhất để quyết định tái hôn không phải danh tiếng hay vật chất, mà là cảm giác an toàn. Với cô, Đạt G là người đàn ông đủ chín chắn, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm gia đình và đặt hạnh phúc của vợ con lên trên tất cả.

Đạt G cầu hôn Cindy Lư vào tháng 5 năm ngoái

Hôn lễ của Đạt G và Cindy Lư diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của nhiều sao Việt như Chi Pu, Quốc Trường, Thiều Bảo Trâm, Tiến Luật... Bên cạnh khoảnh khắc cô dâu - chú rể xuất hiện trên sân khấu, những nghi thức đặc biệt trong hôn lễ cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thay vì những màn rót rượu, cắt bánh hay buộc dây quen thuộc, Đạt G và Cindy Lư thực hiện nghi thức được gọi là "cắt máu thề nguyện".

MC cho biết đây là biểu tượng cho "giọt máu hạnh phúc", mang ý nghĩa từ nay một phần cơ thể của cô dâu và chú rể sẽ hòa làm một, cùng gắn bó trong chặng đường phía trước. Trên sân khấu, cả hai cùng thả những giọt màu đỏ từ tay vào một bình nước, tạo nên khoảnh khắc khá đặc biệt trong hôn lễ. Nghi thức này trong văn hóa phương Đông, vốn được xem như lời cam kết về sự gắn bó và đồng hành lâu dài.

Đặc biệt, hai nhân vật nhí chiếm spotlight không kém cô dâu chú rể trong ngày vui của Đạt G và Cindy Lư chính là bé Gà và Cún. Nếu Gà được diện trang phục bảnh bao như một "chú rể nhí" thì Cún lại hóa thành phiên bản tí hon của mẹ Cindy với vẻ ngoài điệu đà, đáng yêu. Hai bé đảm nhận vai trò đặc biệt trong hôn lễ khi cùng rải hoa dẫn lối cho bố mẹ tiến vào lễ đường, đồng thời mang nhẫn cưới đến tay ba mẹ. Đạt G cho biết chính 2 con là sợ chỉ đỏ, liên kết anh và Cindy lại với nhau.

Sau đám cưới, cuộc sống của Đạt G và Cindy Lư không có quá nhiều biến động ồn ào. Cả hai tập trung vào công việc, gia đình và chăm sóc hai con. Đúng dịp kỷ niệm một năm ngày cưới, Cindy Lư thực hiện bộ ảnh cùng Đạt G tại Đà Lạt. Hai vợ chồng cũng thống nhất với nhau rằng hôn nhân không có nghĩa là sẽ không bao giờ cãi vã, mà quan trọng là sau mọi chuyện, cả hai vẫn lựa chọn quay về bên nhau.

Đạt G thừa nhận trước đây bản thân khá nóng tính, thường hành động theo cảm xúc. Khi trở thành chồng và người cha trong gia đình, anh học cách chậm lại, suy nghĩ kỹ hơn trước mỗi quyết định. Những điều tưởng như rất nhỏ, chẳng hạn một bữa cơm đúng giờ, buổi tối ở nhà hay việc hỏi han nhau sau một ngày làm việc, lại trở thành những điều quan trọng trong cuộc sống hiện tại của anh.

Không chỉ thay đổi đời sống cá nhân, gia đình còn trở thành nguồn cảm hứng mới trong âm nhạc của Đạt G. Sau khi kết hôn, nam ca sĩ thực hiện album 1 được 2, lấy cảm hứng từ Cindy Lư và hai con. Anh cũng cho biết tình yêu và sự bình yên từ mái ấm hiện tại giúp mình có thêm động lực để làm nghề.

Đạt G và Cindy Lư chụp ảnh cưới kỷ niệm ngày về chung một nhà

Cả hai không ngại thể hiện tình cảm trên mạng xã hội

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ

Ảnh: FBNV