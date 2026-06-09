Mẹ đẻ từ quê lên, vừa vào nhà bà liền dứt khoát bắt con rể phải đi xét nghiệm với đứa con trai 2 tuổi của chúng tôi

Chồng tôi đứng cạnh mặt cũng biến sắc, bàn tay siết chặt lại vì ngỡ ngàng và tự ái.

Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm, vừa đón cậu con trai đầu lòng tròn 2 tuổi. Cuộc sống gia đình đang êm ấm thì tuần trước, mẹ đẻ tôi đột ngột bắt xe từ quê lên. Vừa bước chân vào nhà, chưa kịp uống ngụm nước, bà đã lôi từ trong túi áo ra một bộ que lấy mẫu niêm mạc miệng, dứt khoát bảo chồng tôi: "Thằng Nam chuẩn bị tinh thần, ngày mai xin nghỉ một buổi đi xét nghiệm huyết thống với cu Bin cho mẹ" .

Khoảnh khắc ấy, tôi rụng rời tay chân, lòng tự trọng bị tổn thương tột cùng. Tôi nhìn mẹ, vừa nhục nhã vừa phẫn uất, nước mắt trào ra: "Mẹ nói cái gì vậy? Mẹ làm thế này là bôi tro trát trấu vào mặt con, định triệt đường sống của con ở nhà chồng đúng không?" . Chồng tôi đứng cạnh mặt cũng biến sắc, bàn tay siết chặt lại vì ngỡ ngàng và tự ái. Tôi chỉ chực đẩy mẹ ra cửa vì nghĩ bà đi nghe lời gièm pha bậy bạ ở quê rồi lên đây xúc phạm danh dự con gái.

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Thấy tôi lồng lộn lên, mẹ tôi không khóc, bà chỉ sụp vai xuống, nắm chặt lấy tay hai vợ chồng rồi hạ giọng: "Hai đứa bình tĩnh nghe mẹ nói. Mẹ bắt thằng Nam đi xét nghiệm không phải vì mẹ nghi ngờ con gái mẹ, nó đứng đắn thế nào mẹ không biết à. Mẹ làm thế này là để cứu mạng cháu ngoại mẹ đấy" .

Nói rồi, mẹ chìa ra cuốn sổ khám bệnh và tờ phiếu kết quả định nhóm máu của bà ở bệnh viện tỉnh tuần trước. Trên giấy ghi rõ dòng chữ: Nhóm máu Rh âm tính . Mẹ nghẹn ngào kể, đợt này bà hay bị thiếu máu, chóng mặt nên đi khám, bác sĩ xét nghiệm mới phát hiện ra bà mang nhóm máu hiếm này. Bác sĩ cảnh báo đây là tính trạng di truyền. Mẹ giật mình nhớ lại, tôi là con một, chắc chắn đã nhận kháng nguyên từ mẹ, và thực tế lúc tôi sinh cu Bin, tôi bị băng huyết suýt chết nhưng may mắn cấp cứu kịp.

Mẹ bảo, bác sĩ giải thích cho mẹ rất kỹ, nếu con gái mẹ mang nhóm máu hiếm mà chồng nó mang nhóm máu phổ biến thì đứa con đầu lòng (cu Bin) sinh ra chắc chắn sẽ mang nhóm máu của bố. Trong quá trình sinh nở, máu của con và máu của bé hòa lẫn, cơ thể con sẽ sinh ra kháng thể chống lại chất Rh. Nếu hai đứa không biết mà sau này thả bầu sinh đứa thứ hai, kháng thể từ người mẹ sẽ tấn công hồng cầu của thai nhi ngay từ trong bụng, gây sảy thai liên tiếp hoặc thai chết lưu vì bất đồng nhóm máu Rh.

"Mẹ bắt thằng Nam đi làm xét nghiệm định nhóm máu và sàng lọc kháng thể cùng cu Bin, là để xem chính xác nhóm máu của hai bố con thế nào, có phải trường hợp bất đồng nhóm máu không, để bác sĩ còn tiêm thuốc dự phòng kịp thời cho con trước khi muốn có đứa thứ hai!", bà giải thích.

Nghe mẹ giải thích ngắt quãng trong tiếng nấc, tôi đứng trân trân tại chỗ, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt giàn giụa vì hối hận. Sự thiếu hiểu biết và cái sĩ diện hảo của tôi suýt chút nữa đã đẩy tình yêu thương, sự thấu thấu đáo của mẹ thành một tấn bi kịch gia đình. Hóa ra, mẹ chấp nhận đóng vai ác, chấp nhận bị con gái gắt gỏng, đuổi đi, chỉ vì bà sợ đứa con gái duy nhất và đứa cháu ngoại tương lai phải đối mặt với cửa tử.