Mẹ đăng ảnh 2 con ngồi học chăm chỉ, một bác sĩ vào bình luận: "Làm nghề hơn 10 năm, nhìn cảnh này tôi thấy thật đáng sợ"

Trong giáo dục, thành tích dù quan trọng nhưng sức khỏe của trẻ mới là nền tảng. Nhiều giáo viên thường ví von học sinh trong lớp thành hai nhóm: “văn thần” (nhóm học giỏi) và “võ tướng” (nhóm năng khiếu thể thao). Một đứa trẻ có thể không xuất sắc ở mặt này thì phải được rèn luyện ở mặt kia. Đáng sợ nhất là những gia đình giáo dục sai cách, khiến con cái “hỏng” cả về thể chất lẫn học lực.

Khi sự chăm chỉ chỉ là cái mác "giả tạo"

Gần đây, đoạn video ghi lại cảnh hai chị em ở Trung Quốc ngồi học đêm khuya đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nhưng không phải theo hướng tích cực. Dù đã hơn 10 giờ đêm, hai đứa trẻ vẫn miệt mài bên bàn học trong khi người cha cũng đang làm việc ngay cạnh đó.

Điều đáng nói là người cha chiếm trọn vị trí có ánh sáng và không gian tốt nhất, đẩy hai con vào góc chật hẹp. Cô con gái đeo kính dày cộp, mắt gần như dán sát vào mặt giấy, tư thế ngồi vẹo vọ. Thay vì điều chỉnh cho con, người mẹ lại thản nhiên quay video như một cách khoe khoang sự "hiếu học" của gia đình.

Nhiều chuyên gia nhãn khoa bày tỏ sự lo ngại: “Làm nghề hơn mười năm, nhìn cảnh này tôi thấy thật đáng sợ” . Thực tế, khi độ cận thị của trẻ tăng nhanh, cha mẹ thường đổ lỗi cho áp lực học tập hoặc do trẻ không giữ gìn, mà quên mất rằng chính sự lơ là, thiếu giám sát tư thế ngồi ngay từ đầu mới là nguyên nhân cốt lõi.

Hình ảnh gây tranh cãi

Hệ lụy từ sự lười biếng trong cách giáo dục của cha mẹ

Việc học sinh tiểu học phải làm bài đến tận khuya thường phản ánh hai vấn đề: hoặc hiệu suất làm việc quá thấp, hoặc hổng kiến thức căn bản nên gặp khó khăn với bài tập về nhà. Cả hai điều này đều cần sự can thiệp kịp thời của phụ huynh thay vì chỉ ngồi bên cạnh làm việc riêng hay lướt điện thoại.

Học lực sa sút hay sức khỏe suy giảm không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nó là kết quả của một quá trình tích tụ từ những thói quen xấu nhỏ nhặt mà cha mẹ đã bỏ qua. Nhiều phụ huynh thường có tâm lý cầu may, cho rằng con lớn lên sẽ tự hiểu chuyện và thay đổi. Sự "lười" uốn nắn này khiến trẻ phát triển lệch lạc, đánh mất cả cơ hội học tập lẫn sức khỏe thể chất.

Đừng đổ lỗi cho trẻ "chậm hiểu" hay "không có năng khiếu". Vấn đề thực sự nằm ở sự thiếu hụt vai trò dẫn dắt của gia đình. Khi phát hiện vấn đề mà không kịp thời chấn chỉnh, cha mẹ đang trực tiếp đẩy con mình vào sự tầm thường. Trước khi đòi hỏi con học giỏi, hãy đảm bảo con được học trong một môi trường lành mạnh và một tư thế đúng đắn.