Mẹ cười ngất trước bài văn của con trai học lớp 2: Tốn bao tiền mua kem tay, con viết "tay mẹ chai sần"

Điều đáng yêu nằm ở chỗ, sau câu văn có phần "phũ phàng" ấy lại là một tình cảm rất đỗi chân thành.

Một bài văn tả mẹ của cậu bé học lớp 2 đang khiến nhiều người bật cười vì một chi tiết vừa ngây ngô, vừa đáng yêu. Trong khi mẹ có lẽ đã dành không ít tiền mua kem dưỡng da tay, chăm sóc bản thân, cậu con trai lại thật thà viết vào bài văn: "Đôi bàn tay mẹ chai sần vì vất vả lo toan cho gia đình".

Câu chuyện được một tài khoản mạng xã hội chia sẻ kèm hình ảnh trang vở ô ly với bài tập làm văn của một học sinh tiểu học. Đề bài là viết đoạn văn miêu tả mẹ. Nét chữ nắn nót, đều đặn, từng dòng được trình bày ngay ngắn, cho thấy cậu bé khá chăm chút cho bài làm của mình.

Ảnh: shinshin.chan

Mở đầu, em viết: "Mẹ em năm nay ba mươi sáu tuổi. Mẹ có dáng người thon gọn và nụ cười rất hiền từ". Đến phần miêu tả đôi bàn tay mẹ, cậu bé viết: "Đôi bàn tay mẹ chai sần vì vất vả lo toan cho gia đình nhưng lại vô cùng ấm áp mỗi khi ôm em vào lòng".

Chưa dừng lại ở đó, em còn kể về những đêm mùa đông lạnh giá, mẹ thức giấc đắp lại chăn cho con, ngồi trông để con ngủ ngon. Những lúc con ốm đau, mẹ thức trực bên cạnh, lo lắng từng tiếng thở, thìa cháo, viên thuốc. Cuối bài, cậu bé bày tỏ lòng biết ơn và hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để nụ cười luôn đọng lại trên môi mẹ.

Đọc bài văn, người mẹ không khỏi bật cười trước cách miêu tả chân thật của con. Bởi như lời chia sẻ, gia đình vẫn thường xuyên mua kem dưỡng tay, chăm sóc da, vậy mà trong mắt cậu bé, đôi bàn tay mẹ vẫn là "chai sần".

Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều bình luận thích thú. Một người hài hước nhận xét: "Viết chữ đẹp quá". Người mẹ cũng vui vẻ đáp lại rằng bài văn vẫn còn hơi sai chính tả, chưa biết có luyện để thi vở sạch chữ đẹp được không.

Một bình luận khác khiến nhiều phụ huynh đồng cảm: "Hồi xưa đi học toàn tả mẹ khổ, mẹ đọc xúc động rớt nước mắt. Nhưng giờ làm mẹ chỉ sợ bị con nói tay thô. Có thể mua 100 tuýp kem tay về dưỡng ngày chục lần mất".

Hình ảnh những bà mẹ trong sách giáo khoa ngày trước, thường gắn với đôi bàn tay chai sần, tảo tần, chịu thương chịu khó. Có lẽ vì thế mà câu văn của cậu bé vừa khiến người lớn bật cười, vừa gợi lại những bài tập làm văn quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh.

Thực ra, trẻ nhỏ khi viết văn thường không quá chú trọng đến việc lựa chọn những từ ngữ hoa mỹ hay tìm cách nói sao cho thật cảm động. Các em quan sát những gì mình nhìn thấy, ghi nhớ những điều mình cảm nhận được rồi đưa tất cả vào trang giấy bằng vốn từ còn non nớt của mình.

Với cậu bé này, đôi bàn tay mẹ có thể không phải là đôi tay mềm mại, trắng trẻo như những gì người lớn vẫn mong muốn. Nhưng đó là đôi bàn tay ôm em vào lòng, đắp chăn cho em giữa đêm lạnh, chăm sóc em khi đau ốm. Có lẽ, những hình ảnh ấy đã in sâu trong tâm trí đứa trẻ, để rồi khi được yêu cầu tả mẹ, em tự nhiên viết ra điều mình cảm nhận.

Điều đáng yêu nằm ở chỗ, sau câu văn có phần "phũ phàng" ấy lại là một tình cảm rất đỗi chân thành. Cậu bé không chỉ nhìn thấy đôi bàn tay của mẹ mà còn hiểu, theo cách riêng của mình, rằng đôi bàn tay ấy đã làm rất nhiều việc vì gia đình.

Người lớn đôi khi dành nhiều thời gian để chăm chút ngoại hình, mong mình luôn trẻ trung, xinh đẹp trong mắt con. Nhưng với trẻ nhỏ, những điều đáng nhớ về mẹ có khi chẳng liên quan đến làn da hay vẻ ngoài. Đó có thể là bàn tay nắm lấy tay con khi qua đường, bàn tay đặt lên trán mỗi lần con sốt, hay vòng tay ôm con mỗi tối trước khi đi ngủ.

Và biết đâu, với cậu bé lớp 2 này, dù sau này mẹ có mua thêm bao nhiêu tuýp kem dưỡng tay đi nữa, hình ảnh đôi bàn tay chai sần nhưng ấm áp ấy vẫn sẽ là một trong những điều em nhớ nhất về mẹ.