Vụ tấn công, được tuyên bố là một vụ khủng bố, nhắm vào người Úc gốc Do Thái khi hàng trăm người đang tụ tập để kỷ niệm ngày đầu tiên của lễ Hanukkah.

2 nghi phạm là cha con. Cảnh sát đã bắn chết người cha 50 tuổi tại hiện trường, trong khi người con trai 24 tuổi tên Naveed Akram đang trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định, theo nhà chức trách. Người đàn ông lớn tuổi hơn có giấy phép săn bắn giải trí. Nghi phạm 50 tuổi trong vụ tấn công khủng bố ở bãi biển Bondi “đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện để được cấp giấy phép sử dụng súng” và có “giấy phép săn bắn giải trí”.

Nghi phạm Naveed Akram

Ông Lanyon cho biết có hai loại giấy phép săn bắn: quyền săn bắn trên một khu đất hoặc tham gia câu lạc bộ săn bắn - hay “câu lạc bộ súng” - đây là loại giấy phép mà nghi phạm đang sở hữu.

Cảnh sát đã khám xét một ngôi nhà ở Sydney liên quan đến vụ tấn công.

Thủ hiến New South Wales Chris Minns cho biết tiểu bang đang xem xét thay đổi luật về vũ khí. Úc hiện có một số luật về súng nghiêm ngặt nhất thế giới.

Mẹ của Akram, bà Verena, nói với các sĩ quan rằng bà không thể tin con trai mình lại thực hiện một vụ tấn công khủng bố.

Bà nói với tờ Sydney Morning Herald: "Con trai tôi không có súng. Nó thậm chí còn không ra ngoài. Nó không giao du với bạn bè. Nó không uống rượu, không hút thuốc, không đến những nơi xấu… nó đi làm, về nhà, đi tập thể dục, và chỉ vậy thôi. Ai cũng mong muốn có một đứa con trai như con trai tôi… nó là một cậu bé ngoan."

Theo báo cáo của tờ The Telegraph, cha con nhà này nói với gia đình rằng họ đi câu cá ở vịnh Jervis vào cuối tuần. Bà Verena cho biết lần cuối cùng bà nói chuyện với Akram là chỉ vài giờ trước vụ tấn công vào sáng Chủ nhật, và nói thêm rằng anh ta bảo bà đi bơi và lặn biển.

Theo các bài đăng trên mạng xã hội từ một trung tâm Hồi giáo ở Úc, Akram đã hoàn thành chương trình học tôn giáo vào năm 2022.