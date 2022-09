Mẹ con cùng hầu tòa vì tiếp tay cho nhóm công an ‘dỏm’ lừa gần 12 tỷ đồng

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố Phạm Hương Liên (SN 2000); Mai Hương (SN 1980, mẹ Liên); Dương Mai Nam (SN 2001); Mai Thị Hằng (SN 1978, mẹ Nam) cùng trú tại tỉnh Phú Thọ và Đỗ Thanh Tùng (SN 1990, ở huyện Ba Vì, Hà Nội); Nguyễn Tiến Đạt (SN 1991, trú Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Tuấn Thành (SN 2001, ở tỉnh Sơn La) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Riêng Ngô Thị Khánh Vân (SN 1983, trú tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Thị Thu Phương (trú tỉnh Quảng Ninh) bị truy tố tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo cáo buộc, sáng 25/8/2020, chị Nguyễn Thị Hương Th. (SN 1976, trú quận Đống Đa, Hà Nội) bị một nam giới (chưa rõ lai lịch) gọi điện giới thiệu là đại diện đơn vị dịch vụ bưu chính gửi cho chị Th. một “trát hầu tòa” của TAND TP Hà Nội với lý do chị này nợ thẻ tín dụng quá hạn, phía ngân hàng cũng nhiều lần gửi cho chị thông báo.

Khi nói chuyện, người nam giới này có chuyển máy sang cho nhiều nam giới khác tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, để trao đổi với chị Th. và yêu cầu chị phải cung cấp tài khoản ngân hàng, tài khoản internet banking, mật khẩu OTP cho các đối tượng để xác minh.

Sau khi được chị Th. cung cấp thông tin theo yêu cầu, các đối tượng chiếm đoạt quyền điều khiển tài khoản ngân hàng của chị Th., từ ngày 25/8/2020 - 30/8/2020, nhóm lừa đảo thực hiện các giao dịch chuyển hết số tiền hơn 11,9 tỷ đồng từ tài khoản của chị Th. đến nhiều tài khoản khác nhau, trong đó có tài khoản của bị cáo Phạm Hương Liên và Dương Mai Nam.

Hôm 31/8, TAND TP Hà Nội đưa nhóm đối tượng ra xét xử sơ thẩm song do một bị cáo mắc Covid-19 và bị hại vắng mặt nên phiên tòa tạm hoãn.

Chuyển tiền lòng vòng làm khó cơ quan điều tra

Nhận được tiền, Liên và Nam tiếp tục chuyển tiền vào số tài khoản của mẹ là các bị cáo Mai Thị Hằng và Mai Hương. Còn Hằng, Hương lại chuyển tiếp đến tài khoản của bị cáo Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Tuấn Thành và Đỗ Thanh Tùng. Việc chuyển lòng vòng như vậy nhằm mục đích gây khó khăn cho cơ quan chức năng.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo nêu trên khai nhận có quen biết với một người tên Mai Thị Hoài Thương (SN 1990, quê Phú Thọ, quốc tịch Đài Loan). Thương rủ nhóm đối tượng nêu trên mở các tài khoản ngân hàng hoặc mượn tài khoản của người khác, rồi nhắn thông tin tài khoản cho Thương để nhận tiền, rút tiền và chuyển tiền.

Mỗi tháng, Thương yêu cầu các bị cáo nhận và chuyển từ 20 - 30 tỷ đồng. Phía các bị cáo đều nhận thức đây là số tiền bất chính vì Thương không có hoạt động kinh doanh mà chuyển tiền số lượng rất lớn. Cách thức nhận và chuyển tiền cũng bất thường, lòng vòng qua nhiều tài khoản.

Đến nay, cơ quan điều tra đã phong tỏa 10 tài khoản ngân hàng và thu giữ tiền trong các tài khoản để phục vụ công tác xét xử.

Đối với người tên Mai Thị Hoài Thương, cơ quan điều tra chưa xác định đối tượng này ở đâu, chưa làm rõ đây có phải là đối tượng gọi điện lừa đảo chị Th. hay không. Do đó, cơ quan công an quyết định tách phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra.

Đáng chú ý, khi mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an xác minh, trong dòng tiền giao dịch với tài khoản của chị Th., có một khoản 1,48 tỷ đồng được chuyển đến tài khoản đứng tên Trần Đình Khải (SN 2001, ở huyện Ba Vì, Hà Nội). Người tên Khải khai nhận, khoảng tháng 7/2020 thấy tài khoản Facebook “Nguyễn Thùy Trang” đăng tin tìm người mở thẻ ngân hàng với giá 200.000 đồng/tài khoản. Khải đã liên hệ và gặp hai bị cáo Ngô Thị Khánh Vân và Trịnh Thị Thu Phương.

Xác minh đối với Vân và Phương, cảnh sát phát hiện hai người có hành vi thu mua 34 chứng minh nhân dân. Sau đó, Vân và Phương sửa thông tin về chân dung như bóc ảnh trong chứng minh thư, thay ảnh chân dung của Vân, Phương vào giấy chứng minh nhân dân. Tiếp đó, hai bị cáo đến các ngân hàng sử dụng các chứng minh nhân dân giả trên để mở nhiều thẻ ngân hàng rồi bán tài khoản và thông tin thẻ ngân hàng trên với giá từ 700.000 - 800.000 đồng/thẻ.

Từ các phi vụ mua bán, Vân được hưởng lợi số tiền 20 triệu đồng, Phương được hưởng lợi số tiền 12 triệu đồng.

Đối với Trần Đình Khải cùng một số người khác có hành vi mở tài khoản ngân hàng để bán, cơ quan điều tra xác định họ không có hành vi gọi điện lừa đảo chị Th. cũng không thực hiện các giao dịch chuyển tiền trên các tài khoản do đối tượng đứng tên nên chưa đủ căn cứ khởi tố bị can. Do đó, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để điều tra, làm rõ sau.