Từ ngày mẹ chồng mất, nhà cửa như trống trải hẳn. Tôi vẫn thỉnh thoảng sang dọn dẹp, nhang khói cho ấm bàn thờ. Còn Hải, em chồng tôi, là người ở gần nhất, cũng là người thu dọn đồ đạc của bà hôm ấy. Sau 7 ngày bà, tôi nghe hàng xóm nói nhỏ rằng hôm Hải mang quần áo của bà đi đốt thì vàng rơi ra, có người nhìn thấy Hải nhặt được nhiều nhẫn vàng cất luôn vào túi quần.

Tin ấy khiến tôi giật mình. Mẹ chồng tôi vốn kín tiếng, nhưng tôi biết bà có chút của để dành. Mỗi lần tôi đưa tiền thuốc men hay mua thêm cho bà chút gì ngon, bà hay bảo: “Thôi, để dành mà lo cho con cho cái, mẹ còn tiền vàng phòng thân”. Tôi tưởng bà nói cho có, nào ngờ lại thành thật.

Những ngày sau đó, tôi thấy Hải im thin thít, không đả động gì đến chuyện ấy. Mấy hôm đầu, tôi nghĩ thôi, có khi người ta chỉ đồn đại nhưng tôi vẫn không gạt được chuyện này ra khỏi đầu.

Những ngày mẹ chồng còn nằm viện, mọi khoản đều do vợ chồng tôi chi, từ viện phí, ăn uống, thuê người chăm, đến cả lễ tang cũng phần lớn tôi và chồng lo. Hải chỉ góp tượng trưng, nói “em chưa có tiền”, chúng tôi cũng không suy nghĩ gì vì phận chúng tôi là trưởng, lo hết cho mẹ là chuyện bình thường.

Giờ nếu đúng là có túi vàng ấy, tôi nghĩ ít nhiều cũng nên chia phần cho chồng tôi – người đã lo cho mẹ suốt những năm cuối đời, không phải vì ham, mà vì công bằng. Nhưng Hải vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Thỉnh thoảng gặp, Hải vẫn niềm nở hỏi han, giọng điệu vô tư đến mức tôi chẳng biết nên tin hay nên nghi ngờ.

Tôi nói với chồng thì anh bảo: “Thôi em ạ, có thật thì mẹ cũng chỉ muốn để lại cho con cháu, người này giữ hay người kia giữ cũng thế, lộc của mẹ cho ai, người nấy được”. Chồng nói vậy khiến tôi chán chẳng buồn tranh luận, bởi đây đâu phải mẹ cho, mà có khi mẹ quên, em chồng nhặt được thì cũng nên chia sẻ cho anh trai chị dâu, cớ sao lại giữ hết được.

Nếu quả thật có túi vàng ấy và Hải cố tình giấu, tôi nên làm gì? Hỏi thẳng cho ra lẽ, hay tiếp tục im như chưa từng nghe gì?