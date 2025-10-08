Mẹ chồng không có lương hưu mà tháng nào cũng đi du lịch, tôi hỏi bí quyết, bà trả lời đúng 2 từ khiến tôi khôn ra

Nếu ai quen mẹ chồng tôi chắc hẳn đều sẽ thắc mắc: "Bà ấy lấy đâu ra tiền mà tháng nào cũng xách vali đi du lịch?".

Bởi lẽ, khác với bố chồng tôi từng là cán bộ về hưu, mẹ chồng cả đời làm tự do bán buôn lặt vặt, chưa bao giờ có khoản lương hưu cố định. Thế nhưng, đều đặn tháng nào bà cũng có chuyến đi: khi thì Đà Lạt, lúc thì Phú Quốc, thậm chí có lần còn sang Singapore cùng hội bạn già. Nhìn bà vui vẻ tận hưởng cuộc sống tuổi xế chiều, tôi vừa ngưỡng mộ vừa thắc mắc.

Một lần tò mò, tôi buột miệng hỏi: "Mẹ ơi, mẹ lấy đâu ra tiền mà tháng nào cũng đi chơi? Con đi làm lương tháng còn chẳng để dư bao nhiêu, nhìn mẹ mà thèm".

Mẹ chồng mỉm cười, thong thả đáp gọn hai từ: "Tiết kiệm".

Thấy tôi ngơ ngác, bà kể. Cả đời bà không có lương hưu, nhưng ngay từ hồi còn trẻ, bà đã có thói quen để dành. Hồi ấy, nhà làm ruộng, tiền bán lúa chẳng được bao, nhưng tháng nào bà cũng "cất riêng" một khoản nhỏ ít đến mức chẳng ai để ý. Lớn lên đi làm thuê bà cứ nhặt nhạnh từ đồng lương rồi hồi chưa có mạng xã hội bà đã "phục vụ" chị em đồng nghiệp từ tấm vải, chút rau xanh, túi bánh... cái gì ra tiền bà nhận order hết. Dần dần, khoản nhỏ hóa lớn, bà gom góp mu vàng, gửi tiết kiệm.

Ảnh minh họa

Sau này, khi con cái trưởng thành, bà vẫn giữ nếp ấy: bất cứ khoản thu nhập nào, từ tiền con cái biếu, tiền bán rau, bán gà, bà đều trích ra một phần, coi như "quỹ riêng". Không tiêu xài vung tay, không chạy theo đồ xa xỉ, nhưng bà biết dành cho những điều mang lại niềm vui thật sự – đó là đi du lịch, khám phá, tận hưởng cuộc sống.

Bà còn bật mí thêm một điều: "Tiết kiệm không phải là sống kham khổ, mà là biết ưu tiên. Cái gì cần thì tiêu, cái gì thích nhưng không quan trọng thì bỏ. Nhờ vậy mà mẹ vừa có cuộc sống đủ đầy, vừa có tiền cho riêng mình. Mẹ chụp nhiều ảnh sang chảnh nhưng các chuyến du lịch của mẹ hầu như là làm cộng tác viên cho các nhãn hàng. họ tài trợ 1 phần, đi cũng tính toán tiết kiệm, già rồi ăn uống mấy đâu. Hồi trẻ mẹ làm nhiều quá, giờ phải hưởng thụ thôi".

Nghe mẹ nói, tôi thấy "khôn" hẳn ra. Trước đây, lương tháng tôi cũng tạm ổn nhưng chẳng bao giờ còn dư. Tôi cứ nhìn cái gì sale là mua vô tội vạ, hứng lên là đi du lịch, đi nghỉ dưỡng, lười lại ra hàng ăn. Cứ nghĩ phải kiếm nhiều tiền mới có thể thoải mái tận hưởng, hóa ra bí quyết lại đơn giản đến bất ngờ: tiết kiệm và ưu tiên.

Từ hôm ấy, tôi tập học mẹ cách "cắt gọn" những khoản chi không cần thiết: bớt mua quần áo theo cảm hứng, bớt gọi đồ ăn giao tận nơi, thay vào đó bỏ heo đất, mở sổ tiết kiệm online. Ban đầu thấy chẳng đáng bao nhiêu, nhưng dần dần, tôi nhận ra tiền tích lũy tăng lên trông thấy.

Giờ thì tôi hiểu vì sao mẹ chồng không có lương hưu mà tháng nào vẫn rong ruổi khắp nơi, đó là thành quả của cả một đời biết dành dụm, biết tính toán. Và hơn hết, bà dạy tôi một bài học: kiếm tiền khó, nhưng giữ được tiền và dùng nó thông minh còn khó hơn.