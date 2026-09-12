Mẹ chồng gọi tôi ra nói chuyện riêng sau đám giỗ, câu đầu tiên bà hỏi khiến tôi tỉnh người

Tôi bắt đầu thấy bất an.

Sau đám giỗ bố chồng, khách khứa vừa về hết, mẹ chồng bất ngờ gọi tôi vào phòng riêng. Tôi cứ nghĩ bà muốn nhắc chuyện cỗ bàn hoặc dặn dò việc nhà, bởi từ trước đến nay bà vốn là người khá kỹ tính.

Thế nhưng vừa đóng cửa, bà đã hỏi: “Con có biết tháng này chồng con kiếm được bao nhiêu tiền không?”.

Tôi khựng lại vài giây rồi thành thật nói không biết. Vợ chồng tôi sống với nhau 7 năm, tiền lương của mỗi người vẫn tự quản lý. Tôi chỉ biết chồng đưa tôi một khoản cố định mỗi tháng để chi tiêu gia đình, còn tiền thưởng, tiền làm thêm hay các khoản tiết kiệm của anh, tôi gần như không hỏi.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng nghe xong chỉ thở dài: “Vậy là con chẳng biết gì về chuyện tiền bạc của chồng rồi”.

Tôi bắt đầu thấy bất an. Bà kể rằng trước đám giỗ, chồng tôi có hỏi bà vay một khoản tiền khá lớn. Anh nói cần xoay vốn làm ăn với bạn, vài tháng sẽ trả. Bà không đồng ý ngay mà hỏi kỹ thì mới biết anh đã âm thầm vay thêm tiền bên ngoài.

Tôi choáng váng. Chồng tôi trước đó vẫn nói công việc ổn định, gia đình không có khoản nợ nào đáng kể.

Mẹ chồng không trách tôi, chỉ nhắc: “Mẹ không bảo con phải kiểm soát chồng. Hai vợ chồng sống với nhau thì ai có tiền người ấy giữ cũng được. Nhưng những khoản nợ lớn mà một người không biết thì không còn là chuyện riêng nữa”.

Tối hôm đó, tôi hỏi thẳng chồng. Ban đầu anh né tránh, sau đó mới thú nhận mình từng góp vốn làm ăn với một người bạn. Công việc không thuận lợi nên mất gần hết số tiền đã bỏ vào, sau đó anh vay thêm để cố gỡ lại. Anh sợ tôi biết sẽ thất vọng nên cứ giấu.

Tôi không giận vì anh làm ăn thất bại. Điều khiến tôi buồn là suốt thời gian đó, anh vẫn về nhà ăn cơm, nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra, còn tôi thì hoàn toàn không biết gia đình mình đang đứng trước một khoản nợ lớn.

Hai vợ chồng ngồi nói chuyện đến gần sáng. Cuối cùng, chúng tôi thống nhất kiểm kê toàn bộ tiền tiết kiệm, các khoản vay và những nghĩa vụ tài chính đang có. Chuyện làm ăn của chồng cũng phải dừng lại cho đến khi giải quyết ổn thỏa khoản nợ.

Sau hôm ấy, tôi mới hiểu một điều rất đời thường: hôn nhân không có nghĩa là vợ chồng phải biết từng đồng tiền của nhau, nhưng những chuyện có thể ảnh hưởng đến cả gia đình thì không thể một người tự quyết rồi một người gánh hậu quả.

Tôi cũng tỉnh người trước một điều khác. Trước đây, tôi cứ nghĩ mẹ chồng quan tâm chuyện tiền bạc là vì sợ con trai thiệt. Nhưng lần này, người bà lo nhất lại là tôi và cả gia đình nhỏ của chúng tôi.

Có những lúc người ngoài nhìn vào một cuộc hôn nhân và nghĩ rằng chỉ cần vợ chồng yêu nhau là đủ. Nhưng sống với nhau lâu dài mới hiểu, tình cảm chỉ là một phần. Muốn đi cùng nhau nhiều năm, hai người còn phải đủ thẳng thắn để nói với nhau về tiền bạc, những sai lầm và cả những chuyện mình đang cố giấu.