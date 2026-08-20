Mẹ chồng đưa tôi 300 triệu rồi dặn: “Đừng nói với ai”, tôi cầm tiền mà mất ngủ khi biết sự thật

Lần này bà nói 300 triệu không phải để cho tôi, mà muốn tôi dùng nó vào một việc.

Tôi làm dâu được 6 năm, sống cùng bố mẹ chồng từ ngày cưới. Mẹ chồng tôi là người khá kỹ tính, chuyện tiền bạc lại càng rõ ràng. Bà chưa bao giờ tự ý cho tôi một khoản lớn, nên hôm ấy khi bà gọi riêng tôi vào phòng rồi đặt trước mặt một cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu đồng, tôi thực sự không hiểu chuyện gì.

Bà chỉ bảo đây là tiền của bà, muốn đưa cho tôi giữ hộ. Điều duy nhất bà dặn là không được nói với chồng tôi.

Tôi cầm cuốn sổ mà cả đêm không ngủ được. Tôi sợ bà có chuyện gì, cũng sợ mình vô tình trở thành người đứng giữa một bí mật của hai mẹ con.

Sáng hôm sau, tôi tìm cách hỏi dò nhưng bà không nói thêm. Tôi càng thấy bất an khi để ý mấy tháng gần đây bà thường xuyên đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Tôi nghĩ có lẽ bà sợ mình có chuyện nên muốn để lại một khoản cho tôi.

Tôi hỏi chồng có biết mẹ đang bệnh không. Anh bảo mẹ chỉ khám định kỳ, sức khỏe vẫn bình thường.

Tôi càng không hiểu tại sao bà lại giấu con trai.

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Mấy ngày sau, mẹ chồng lại gọi tôi vào phòng. Lần này bà nói 300 triệu không phải để cho tôi, mà muốn tôi dùng nó vào một việc.

Bà biết từ lâu tôi đang muốn đi làm trở lại sau thời gian nghỉ để chăm con. Trước đây tôi từng có một công việc khá tốt nhưng nghỉ hẳn vì con còn nhỏ. Chồng tôi không phản đối, nhưng anh luôn cho rằng tôi ở nhà chăm con sẽ tốt hơn, nếu đi làm thì phải tính toán chuyện đưa đón, thuê người.

Mẹ chồng nói bà đã để ý chuyện đó rất lâu.

Bà bảo số tiền ấy là khoản bà dành dụm được, muốn tôi dùng làm vốn nếu tìm được công việc kinh doanh phù hợp hoặc học thêm một nghề. Bà không muốn tôi phải xin tiền chồng cho từng kế hoạch riêng của mình.

Tôi vẫn chưa hiểu tại sao phải giấu chồng.

Lúc ấy bà mới nói một câu khiến tôi ngẩn người: "Mẹ không giấu nó để chống lại nó. Mẹ chỉ muốn con có một khoản tiền mà chính con quyết định".

Hóa ra nhiều năm trước, chồng tôi từng dùng gần hết khoản tiền tiết kiệm riêng để đầu tư rồi thua lỗ. Sau chuyện đó, anh thay đổi cách quản lý tiền, nhưng vẫn có thói quen quyết định những khoản lớn thay cả gia đình. Mẹ chồng biết nếu đưa tiền cho hai vợ chồng, con trai bà có thể lại nghĩ đến chuyện đầu tư hoặc dùng vào một kế hoạch khác.

Bà muốn tôi có một khoản riêng, không phải để đề phòng chồng mà để tôi có lựa chọn cho cuộc sống của mình.

Tối hôm đó, tôi vẫn kể cho chồng.

Anh nghe xong không giận, chỉ ngồi im một lúc rồi bảo mẹ làm vậy cũng có lý. Sau đó anh hỏi tôi có thật sự muốn đi làm lại không.

Tôi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh hỏi tôi câu ấy mà không kèm theo lời khuyên nên ở nhà.

300 triệu cuối cùng tôi chưa dùng đến. Tôi vẫn giữ nguyên cuốn sổ và đang tính toán một kế hoạch riêng.

Nhưng chuyện khiến tôi nhớ nhất không phải số tiền. Mà là lần đầu tiên tôi hiểu, đôi khi một người mẹ chồng đưa tiền cho con dâu không phải vì bà thương con dâu hơn con trai. Bà chỉ nhìn thấy ở người phụ nữ ấy một điều mà chính con trai mình chưa kịp nhìn thấy: một người vợ cũng cần có quyền tự quyết cuộc đời mình.