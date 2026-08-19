Mẹ chồng đột quỵ, anh trưởng đưa bà về nhà em út rồi bảo cho 5 triệu/tháng chăm mẹ, em dâu liền đáp 1 câu

Anh nghe xong lập tức nổi giận, mắng tôi hỗn láo.

Mẹ chồng tôi vốn đang ở với vợ chồng anh trưởng. Bà khỏe mạnh thì giúp anh chị trông cháu, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Vợ chồng anh làm kinh doanh nên thường xuyên bận rộn, mẹ ở đó cũng đã nhiều năm.

Cách đây không lâu, bà bị đột quỵ. Anh trưởng đưa mẹ vào viện điều trị gần 2 tuần. Đến khi bác sĩ cho về, tôi cứ nghĩ anh sẽ bàn với các em xem nên phân công nhau chăm sóc bà như thế nào. Không ngờ một buổi chiều, anh chở thẳng mẹ đến nhà tôi.

Anh nói vợ chồng anh đang vào đợt kinh doanh bận rộn, không thể ở nhà chăm mẹ được. Nhà tôi có 2 vợ chồng, tôi lại làm công việc văn phòng nên có thể thu xếp hơn.

Tôi nghe mà vừa bất ngờ vừa khó xử. Mẹ bị liệt nửa người, gần như mọi sinh hoạt đều phải có người hỗ trợ, cho ăn, vệ sinh cá nhân, uống thuốc, tập vận động, thay quần áo… đều không phải những việc có thể tranh thủ làm lúc rảnh.

Ảnh minh họa

Tôi tính đi tính lại rồi nói với anh trưởng rằng nếu muốn tôi nghỉ làm ở nhà chăm mẹ thì anh chị phải hỗ trợ tiền công 500 nghìn/ngày.

Anh nghe xong lập tức nổi giận, mắng tôi hỗn láo, nói chăm mẹ chồng bị bệnh mà cũng tính tiền công. Tôi cũng không muốn cãi nhau, nhưng lúc ấy thật sự không nhịn được. Tôi bảo mẹ là mẹ chung của tất cả anh em, không phải chỉ là mẹ của riêng tôi. Khi bà còn khỏe, bà ở nhà anh chị, chăm cháu, nấu cơm, lo việc nhà để anh chị yên tâm làm ăn. Đến lúc mẹ đổ bệnh, anh chị lại đưa bà về cho vợ chồng tôi rồi coi đó là trách nhiệm đương nhiên của em dâu. Nào có ai hành xử kiểu như vậy?

Anh trưởng nói 15 triệu thì không được, nhưng mỗi tháng sẽ cho tôi 5 triệu để tôi ở nhà chăm mẹ.

Tôi nghe xong càng thấy bực. Mỗi tháng tôi đi làm được 15 triệu, nhà tôi cũng có tiền điện nước, ăn uống, con cái và đủ thứ khoản phải chi. 5 triệu anh đưa không thể bù được số tiền tôi mất, càng không thể tính hết công sức chăm một người bệnh liệt nửa người cả ngày.

Tôi nói thẳng rằng tôi không nhận 5 triệu. Nếu anh chị muốn tôi nghỉ việc chăm mẹ thì các anh em phải ngồi lại, thống nhất trách nhiệm và chi phí rõ ràng. Còn nếu ai cũng bận, ai cũng có lý do, cuối cùng đẩy hết cho tôi thì tôi không đồng ý.

Tôi làm căng như vậy có đúng không? Liệu có bị cho là con dâu tính toán?