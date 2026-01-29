Mới đây, một bé trai 2 tuổi tại Malaysia đã tử vong thương tâm chỉ vì sự đãng trí của người mẹ. Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, sự việc mới xảy ra tối hôm thứ Ba, 27 tháng 1 vừa qua tại một địa điểm gần đường Tunku Hassan ở Seremban, Negeri Sembilan. Nạn nhân đã bị bỏ lại trong xe từ 8 giờ sáng và chỉ được phát hiện vào lúc 5 giờ chiều.

Người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát huyện Seremban, ACP Azahar Abdul Rahim, được báo Berita Harian dẫn lời cho biết cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một người dân vào khoảng 6 giờ 15 chiều.

“Điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân bất tỉnh trong một chiếc xe Proton Saga màu trắng. Người ta tin rằng mẹ của nạn nhân đã vô tình bỏ quên con trong xe lúc 8 giờ sáng sau khi quên đưa con đến nhà trẻ.

Người mẹ chỉ phát hiện ra con mình lúc 5 giờ chiều sau khi tan làm”, ông Azahar Abdul Rahim tiết lộ. Vụ việc đang được điều tra theo Mục 31(1)(a) của Đạo luật Trẻ em năm 2001 và người mẹ đã bị tạm giữ để hỗ trợ điều tra.

Làm thế nào để ngăn ngừa tình trạng bỏ quên trẻ trên ô tô?

Bác sĩ Kamarul Ariffin Nor Sadan, người sáng tạo nội dung về sức khỏe người Malaysia, đã chia sẻ một số lời khuyên trên trang Facebook cá nhân nhằm giúp các bậc phụ huynh ngăn ngừa những tai nạn thương tâm như vậy.

“Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra. Một trong những nguyên nhân là do sự bất cẩn. Điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai, kể cả con cái chúng ta, vì vậy chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này,” ông nhấn mạnh.

Dưới đây là những lời khuyên của ông để ngăn ngừa tình trạng bỏ quên trẻ trên xe ô tô:

1. Không đặt ghế ngồi ô tô của trẻ ngay phía sau ghế lái: Đây là điểm mù. Thay vào đó, hãy đặt ghế phía sau ghế hành khách phía trước để trẻ vẫn nằm trong tầm nhìn của bạn.

2. Luôn luôn kiểm tra khoang xe: Điều này bao gồm kiểm tra cả khu vực hành khách phía trước và ghế sau trước khi khóa xe. Hãy biến điều này thành thói quen thường xuyên bắt đầu từ hôm nay.

3. Đặt một con thú nhồi bông vào ghế của trẻ: Khi trẻ đã ngồi vào ghế, hãy di chuyển con búp bê hoặc thú nhồi bông đến ghế hành khách phía trước. Chọn một con lớn và có màu sắc tươi sáng; nó sẽ là một lời nhắc nhở trực quan rằng con bạn đang ở phía sau.

4. Luôn để cặp sách của con ở phía trước bên cạnh bạn: Điều này tuân theo cùng một logic như lời khuyên trước đó. Việc nhìn thấy chiếc túi bên cạnh bạn sẽ liên tục nhắc nhở bạn rằng con bạn đang ngồi trong ghế an toàn phía sau.

5. Đặt những vật dụng cần thiết ở ghế sau cùng với con bạn: Hãy đặt những vật dụng bạn không thể thiếu - chẳng hạn như túi xách đi làm, chìa khóa văn phòng, thẻ nhân viên, hoặc thậm chí là chiếc giày bên trái của bạn – ở ghế sau.

* Lưu ý: Bạn cần mang giày bên phải để lái xe, vì lái xe chân trần không được khuyến khích vì lý do an toàn.

6. Dán thẻ hoặc nhãn lên cửa bên người lái: Hãy sử dụng một dấu hiệu vật lý để cho biết có trẻ em trong xe. Bạn có thể mua nhãn chuyên dụng hoặc tự làm một cái bằng các vật dụng trong nhà.

7. Yêu cầu trường học hoặc người giữ trẻ gọi cho bạn nếu con bạn không đến đúng giờ: Hãy yêu cầu người giữ trẻ thông báo cho bạn nếu con bạn đến muộn. Bạn cũng có thể nhờ người bạn đời của mình kiểm tra, đặc biệt nếu có sự thay đổi trong thói quen đưa đón thông thường.

8. Sử dụng thiết bị hoặc ứng dụng trên điện thoại để nhắc nhở: Cách đơn giản nhất là sử dụng chức năng ‘báo thức’ trên điện thoại của bạn. Đặt báo thức định kỳ cho thời gian đến nơi mỗi khi bạn đi du lịch cùng con.

