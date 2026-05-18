Grimes chưa bao giờ là kiểu nghệ sĩ xuất hiện trên thảm đỏ theo cách an toàn. Từ âm nhạc, phong cách sống cho đến thời trang, cô luôn chọn những hình ảnh khiến công chúng phải dừng lại vài giây để nhìn kỹ hơn. Và trong một lần dự tiệc thời trang từng gây bàn tán lớn, nữ ca sĩ thậm chí xuất hiện với một thanh kiếm đen dài trên tay, biến tổng thể outfit thành khung cảnh như bước ra từ phim giả tưởng
Thời điểm đó, Grimes diện một thiết kế ôm sát cơ thể, kết hợp phần chất liệu ánh kim và các chi tiết mang hơi hướng “cyberpunk”, phong cách vốn đã gắn liền với hình ảnh của cô suốt nhiều năm. Nhưng điều khiến bộ trang phục bùng nổ trên mạng xã hội lại nằm ở món phụ kiện đặc biệt: thanh kiếm đen được cô cầm theo suốt sự kiện.
Nhiều người cho rằng đây không đơn thuần là một chiêu gây chú ý. Với Grimes, thời trang từ lâu đã giống một phần mở rộng của thế giới quan cá nhân, nơi khoa học viễn tưởng, công nghệ, fantasy và nghệ thuật thị giác luôn hòa trộn vào nhau. Chính vì vậy, những lần xuất hiện của cô thường mang cảm giác như một nhân vật bước ra từ trò chơi điện tử hay phim sci-fi hơn là một ngôi sao giải trí thông thường.
Grimes tại Met Gala 2021. Phụ kiện tựa cuốn sách phát sáng khi lật mở phối cùng khẩu trang bạc, tóc buộc cao và thanh kiếm thật biến cô trở thành một nữ chiến binh đến từ hành tinh khác. Video: Instagram Grimes
Cũng vì thế, Grimes gần như không bao giờ đi theo các quy chuẩn “mặc đẹp” truyền thống của Hollywood. Cô có thể diện váy corset pha chất liệu kim loại, trang điểm như nhân vật AI hay nhuộm tóc với những gam màu siêu thực. Có thời điểm, phong cách của nữ ca sĩ còn được xem là đại diện cho làn sóng “tech fantasy aesthetic”, thẩm mỹ kết hợp giữa tương lai học và chất thần thoại.
Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Grimes còn được nhắc đến nhiều bởi mối quan hệ với Elon Musk. Hai người có với nhau ba người con, trong đó cậu con trai đầu lòng từng gây sốt toàn cầu vì cái tên đặc biệt “X Æ A-Xii”.
Grimes, sinh năm 1988, tên thật Claire Elise Boucher, là ca sĩ nhạc thể nghiệm nổi tiếng người Canada. Các tác phẩm của cô pha trộn nhiều chất liệu âm nhạc như hip hop, dream pop và R&B. Ca sĩ có hơn 2,4 triệu người theo dõi trên Instagram nhờ tài năng âm nhạc và phong cách thời trang độc đáo.
Sau nhiều năm, mỗi lần nhìn lại hình ảnh Grimes cầm kiếm đi dự tiệc thời trang, công chúng vẫn xem đó là một trong những khoảnh khắc “điên nhưng rất Grimes”. Giữa những thảm đỏ đầy váy áo an toàn và công thức quen thuộc, nữ ca sĩ vẫn chọn cách xuất hiện như một nhân vật đến từ tương lai, kỳ quặc, khó đoán nhưng không thể trộn lẫn.
Grimes và Elon Musk hẹn hò từ năm 2018, sau khi quen trên mạng xã hội. Tỷ phú của tập đoàn Tesla thấy thú vị khi đọc một dòng trạng thái Grimes viết về trí tuệ nhân tạo trên Twitter và nhắn tin làm quen với cô. Cặp sao công khai mối quan hệ tại tiệc thời trang Met Gala ở New York (Mỹ) cùng năm.
Năm 2020, hai người có con chung đầu tiên. Ca sĩ đặt tên em bé là X Æ A-12. Trong đó, X là một ẩn số, từ Æ có âm đọc giống từ AI (trí tuệ nhân tạo), A-12 là tên loại máy bay trinh sát tầm cao của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Từ A trước số 12 cũng là viết tắt của Archangel, ca khúc yêu thích của Grimes. Tuy nhiên, hai người phải đổi tên con thành X Æ A-Xii vì chính quyền bang California (Mỹ) không cho phép sử dụng số trong tên khai sinh.