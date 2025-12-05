HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Mẹ bỉm Sam lần đầu dám làm điều này trên thảm đỏ

Huyền Trang |

Không ngờ Sam bạo tới vậy!

Thảm đỏ Emerge Fashion Show 2025 của NTK Đỗ Long tối 5/12 đang nóng hơn bao giờ hết khi quy tụ loạt sao đình đám nhất Vbiz. Trong đó, Sam bất ngờ trở thành nhân vật gây bùng nổ thảm đỏ với màn "chuyển mình" không ai ngờ tới.

Xuất hiện trong outfit full đen quyền lực, Sam chọn thiết kế áo yếm xuyên thấu cùng chi tiết hở lưng táo bạo khoe trọn làn da trắng mịn và đường cong sau sinh nhưng vẫn vô cùng mảnh mai. 

Mẹ bỉm Sam lần đầu dám làm điều này trên thảm đỏ- Ảnh 1.
Mẹ bỉm Sam lần đầu dám làm điều này trên thảm đỏ- Ảnh 2.

Bên cạnh trang phục, cô còn chọn tone makeup nhấn mạnh vào đôi mắt với lớp nhũ bạc lấp lánh đồng điệu cùng phụ kiện, tạo hiệu ứng sang chảnh và hiện đại. Kiểu tóc ngắn hot hit năm nay càng giúp visual của nữ diễn viên thêm trẻ trung, sắc sảo.

Mẹ bỉm Sam lần đầu dám làm điều này trên thảm đỏ- Ảnh 3.
Mẹ bỉm Sam lần đầu dám làm điều này trên thảm đỏ- Ảnh 4.

Trước đây, Sam luôn trung thành với style nhẹ nhàng, thanh lịch, kể cả thảm đỏ lẫn đời thường. Vì vậy, cú "biến hình" này không chỉ gây bất ngờ mà còn đánh dấu lần đầu tiên cô dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân với phong cách sexy – hiện đại đúng tinh thần show Emerge: tái sinh và bứt phá khỏi hình ảnh cũ của NTK Đỗ Long.

Mẹ bỉm Sam lần đầu dám làm điều này trên thảm đỏ- Ảnh 5.
Mẹ bỉm Sam lần đầu dám làm điều này trên thảm đỏ- Ảnh 6.
Mẹ bỉm Sam lần đầu dám làm điều này trên thảm đỏ- Ảnh 7.
Mẹ bỉm Sam lần đầu dám làm điều này trên thảm đỏ- Ảnh 8.

Sam vốn luôn trung thành với style thanh lịch, nữ tính.

