Mẹ bế con chơi cầu trượt khiến bé gãy chân

Mới đây, một người mẹ họ Lý ở Quảng Đông (Trung Quốc) đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô bế con cùng trượt cầu trượt và không may khiến bé bị gãy xương chân. Người mẹ cho biết cô chia sẻ câu chuyện với mong muốn cảnh báo các phụ huynh khác để tránh gặp tình huống tương tự.

Trong video, chị Lý ôm con cùng trượt xuống một cầu trượt xoắn dạng ống tại khu vui chơi. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây, tuy nhiên ngay sau khi xuống tới nơi, đứa trẻ liên tục khóc lớn.

Ban đầu, người mẹ nghĩ con chỉ bị hoảng sợ vì cầu trượt quá cao. Tuy nhiên, thấy bé khóc không dứt và có biểu hiện bất thường, chị lập tức đưa con tới bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy bé bị gãy xương chày.

Sau khi đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều phụ huynh cho biết họ cũng từng gặp tình huống tương tự khi bế con trượt cầu trượt.

Theo chia sẻ của chị Lý, sự việc xảy ra khoảng ba tháng trước tại một khu vui chơi gần nhà. Cầu trượt cao khoảng hai tầng.

Người mẹ cho biết sau khi đưa con leo lên tới nơi, cô mới cảm thấy độ cao của cầu trượt khá nguy hiểm. Tuy nhiên, ngoài việc trượt xuống thì gần như không có lối đi bộ thuận tiện để quay xuống dưới.

Lo sợ con tự trượt có thể gặp nguy hiểm, chị quyết định ôm con trong lòng rồi cùng trượt xuống.

“Sau khi xuống dưới, con khóc rất nhiều. Ban đầu tôi nghĩ bé chỉ sợ hãi, nhưng sau đó cảm thấy không ổn nên lập tức đưa con đi viện ”, chị kể.

Hiện tại, bé đã hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, vì muốn cảnh báo các phụ huynh khác, người mẹ quyết định đăng tải video lên mạng xã hội.

Chị cũng thừa nhận sau khi chia sẻ câu chuyện, nhiều cư dân mạng cho rằng tư thế bế con khi trượt cầu trượt của cô là sai cách. Điều này khiến chị cảm thấy tự trách bản thân và càng xót con hơn. Dù vậy, chị vẫn quyết định công khai video để tránh những tai nạn tương tự xảy ra với gia đình khác.

Theo người mẹ, sau khi video lan truyền, rất nhiều phụ huynh vào phần bình luận chia sẻ rằng con họ cũng từng bị thương khi chơi cầu trượt cùng người lớn.

Một người viết: “Tôi từng dùng địu hông bế con trượt cầu trượt, kết quả tôi ngã còn con bị kẹp chân dẫn tới gãy xương đùi.”

Một người khác cho biết: “Con gái tôi cũng từng bị kẹp chân vào giữa người lớn và thành cầu trượt khi chơi cầu trượt xoắn, cuối cùng bị gãy xương.”

Nhiều ý kiến cho rằng cầu trượt là trò chơi quá phổ biến tại các khu vui chơi trẻ em, nhưng ở nhiều nơi gần như không có biển cảnh báo rõ ràng về nguy cơ chấn thương khi người lớn bế trẻ cùng trượt xuống.

Chuyên gia: Bế trẻ trượt cầu trượt thực tế nguy hiểm hơn

Trao đổi với truyền thông địa phương, bác sĩ Từ Lâm - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Hồ Nam - cho biết nhiều cha mẹ có chung một quan niệm sai lầm rằng bế trẻ khi chơi cầu trượt sẽ an toàn hơn. Trên thực tế, cách chơi này lại tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cao hơn đối với trẻ nhỏ.

Theo bác sĩ, khi người lớn ôm trẻ cùng trượt xuống, tổng trọng lượng tăng lên khiến tốc độ trượt nhanh hơn đáng kể. Trong khi đó, lực ma sát không tăng tương ứng nên lực va chạm khi xuống cuối cầu trượt cũng mạnh hơn.

Ngoài ra, tư thế bế trẻ không đúng còn dễ khiến chân của trẻ bị mắc kẹt giữa chân người lớn và thành cầu trượt, dẫn tới xoắn chân hoặc gãy xương.

Trong trường hợp của chị Lý, đứa trẻ được đặt giữa hai chân của mẹ nên chân bé vẫn tiếp xúc trực tiếp với mặt cầu trượt. Đây được xem là tư thế dễ gây chấn thương nếu chân trẻ bị kẹt trong lúc trượt xuống.

Bác sĩ cũng cho biết nhiều phụ huynh thường bế con đối diện, để trẻ ngồi trên đùi hoặc bế lệch sang một bên. Những tư thế này đều có thể khiến phần chân của trẻ không được cố định chắc chắn và dễ bị tổn thương khi xảy ra va chạm.

Nếu bắt buộc phải bế trẻ chơi cầu trượt, chuyên gia khuyến cáo trẻ nên ngồi hoàn toàn trên đùi người lớn, cơ thể áp sát vào ngực cha mẹ và hai chân phải duỗi thẳng, khép sát. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn không khuyến khích người lớn bế trẻ cùng trượt cầu trượt.

Ngoài ra, với các loại cầu trượt đặc biệt như cầu trượt xoắn hoặc cầu trượt dạng ống kín, nguy cơ tai nạn càng cao do khó quan sát phía dưới có trẻ khác hay không.

Các chuyên gia khuyến nghị trẻ chỉ nên chơi những loại cầu trượt phù hợp với độ tuổi và chiều cao cơ thể. Với trẻ khoảng hơn 1 tuổi rưỡi, cha mẹ có thể cho chơi các cầu trượt thấp khoảng 1 mét và cần luôn theo sát trong quá trình vui chơi.

Nguồn: Xiaoxiang Morning Post