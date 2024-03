Mẹ bế con 2 tuổi lặn lội từ Nghệ An ra Hà Nội dự toà, mong lấy lại tiền

Liên quan đến vụ xét xử Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh) Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm sáng nay (19/3), hình ảnh một người phụ nữ bế cả con nhỏ đến tham dự phiên tòa trong ngày Hà Nội mưa, giá rét được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người chú ý.

Chia sẻ trên báo Dân Việt, chị H. (quê ở Nghệ An) cho biết từ 21 giờ 30 phút tối qua, chị cùng một nhóm bị hại ở Nghệ An đã bắt tàu hỏa ra Hà Nội. 5 giờ sáng nay, chị cùng mọi người lục đục đến tòa.

Chị H. đưa con trai 2 tuổi từ Nghệ An ra Hà Nội, cùng mẹ tham dự phiên tòa. (Ảnh: Nguyễn Chương - Báo Dân Việt)

Vì gia đình neo người, chị H. bất đắc dĩ phải bồng bế cả cậu con trai mới 2 tuổi đi cùng để tham dự phiên tòa. Trong vụ án này, chị H. chính là một bị hại.

Người mẹ này cho biết, chị đã bỏ ra khoảng hơn 100 triệu đồng để mua trái phiếu của Công ty Tân Hoàng Minh. Hiện tại, mong muốn của chị là được lấy lại số tiền mình đã đầu tư.

Đi cùng chuyến tàu với chị H. tối qua còn có chị C. (tên nhân vật đã được thay đổi). Câu chuyện của C. cũng vô cùng trớ trêu khi buổi trưa vừa mua trái phiếu của Công ty Tân Hoàng Minh thì đến tối, chị nghe tin ông Đỗ Anh Dũng đã bị bắt. Chị C. cũng chỉ ước mong lấy lại được tiền.

TAND TP.Hà Nội dựng rạp hàng nghìn chỗ ngồi cho các bị hại và những người liên quan.

Sáng nay, ông Vũ Văn Đông (Hà Nội) cũng có mặt tại tòa sớm. Số tiền mà bị hại này bỏ ra để mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh lên đến hơn 3 tỷ đồng.

Nói trên báo Tiền Phong, ông Đông cho hay bản thân chưa nhận được bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ việc mua trái phiếu, đầu tư đã không được lấy lãi, giờ còn mấy thời gian đi đòi lại. Giống như chị H. hay chị C., mong mỏi của ông Đông là sớm nhận lại tiền của mình.

Được biết, trong vụ án này có đến hơn 6.600 người được xác định là bị hại. TAND TP.Hà Nội đã bố trí hội trường xét xử lớn, đồng thời cho dựng rạp ngoài trời, bố trí chỗ ngồi cho các bị hại và người liên quan vì số người tham gia tố tụng rất đông.