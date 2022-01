Ái nữ của ông chủ Tân Hoàng Minh mang họ mẹ, từng khiến dư luận xôn xao vì đăng ảnh bố

Năm 2016, việc Anh Sa – con gái của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đăng tải một bức ảnh chụp cùng ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh lên trang cá nhân và gọi ông là cha đã khiến dư luận xôn xao. Rất nhiều người quan tâm, tò mò về mối quan hệ của vị chủ tịch với nàng Hậu xinh đẹp và ái nữ.



Được biết, Hoa hậu Giáng My là giai nhân một thời của ông Đỗ Anh Dũng. Cả hai chia tay sau khi không tìm được tiếng nói chung. Anh Sa chính là kết quả của mối tình này. Cô mang họ mẹ.

Năm 2016, Anh Sa công khai đăng ảnh chụp cùng ông Đỗ Anh Dũng và gọi ông là cha.

Hoa hậu Giáng My chia sẻ, theo tiếng Hán, Anh Sa có nghĩa là ánh sáng của muối. Cô mong con gái sẽ trở thành người hữu ích cho xã hội, như hạt muối không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của con người.

Hoa hậu Đền Hùng cũng tiết lộ thêm, từ nhỏ, Anh Sa đã là một đứa bé ngoan và đáng yêu vô cùng. Cô thừa hưởng trọn vẹn dung mạo sắc nước hương trời từ mẹ, luôn toát lên vẻ kiều diễm, kiêu sa, thần thái đúng chuẩn tiểu thư trâm anh thế phiệt.

Thời điểm rộ lên thông tin về mối quan hệ cha con của Anh Sa và chủ tịch Đỗ Anh Dũng, cuộc sống của 2 mẹ con Hoa hậu Giáng My đã bị xáo trộn nhiều. Do đó, Giáng My đã phải lên tiếng về thông tin này.

"Câu chuyện gia đình giữa Giáng My và anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh đã khép lại cách đây 20 năm.

Giáng My và anh Dũng đều đã có cuộc sống riêng của mình, nhưng hai gia đình đều cố gắng nuôi dạy con một cách tốt nhất, và luôn cùng thống nhất cách dạy con chuyên cần học hành, tu dưỡng đạo đức trở thành người công dân đẳng cấp của xã hội" – Hoa hậu Giáng My nói.

Hiện tại, ông chủ Tân Hoàng Minh có cuộc sống hôn nhân với người vợ cực kỳ kín tiếng. Phu nhân thường xuyên xuất hiện bên cạnh vị chủ tịch nhưng thông tin về bà chưa hề xuất hiện trên báo chí.

Anh Sa được 2 anh trai hết mực cưng chiều.

Cô xuất hiện trong nhiều bức ảnh gia đình của ông Đỗ Anh Dũng.

Về phía Anh Sa, sau khi công khai thân thế, cô cũng thoải mái chia sẻ thêm hình ảnh về bố các anh trai. Dù là anh em cùng cha, khác mẹ nhưng Anh Sa được hai anh rất chiều chuộng. Trong mắt công chúng, 3 người con của ông Đỗ Anh Dũng đều là trai tài, gái sắc và thuận hòa. Hiện tại, Anh Sa đang làm việc cho tập đoàn của bố, song song phát triển sự nghiệp riêng.