Mẹ bầu Doãn Hải My khoe nhan sắc tựa thiên thần nhưng lại bị diễn viên Bảo Hân dìm không thương tiếc qua cam thường

Nàng WAG Doãn Hải My đã chính thức công khai ảnh bầu với hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Trước đó Hải My cùng hội WAG Mai Hà Trang, Ngô Tố Uyên và diễn viên Bảo Hân đã có buổi hẹn hò thoải mái cùng nhau. Diễn viên phim "Về nhà đi con" đã tung ra video cận cảnh nhan sắc của mẹ bầu Hải My và Hà Trang. Theo đó các mẹ bầu khi đi chơi chung đều ăn mặc rất giản dị, thoải mái. Dù vậy nhan sắc của hội vợ cầu thủ vẫn không thể đùa được.

Hội WAGs đi chơi với diễn viên Bảo Hân

Tuy nhiên điều khiến dân tình thích thú lại là khoảnh khắc Bảo Hân "dìm" hội bạn thân. Cô nàng đăng video cảnh các nàng WAGs đang mỗi người làm một hoạt động nhưng dù có "dìm vẫn không thể chìm".

Các nàng WAGs cực dễ thương qua camera của diễn viên Bảo Hân

Diễn viên Bảo Hân từng tiết lộ, cô gặp Doãn Hải My là một cái duyên. Cả hai chơi với nhau và dần trở nên thân thiết.

Bảo Hân chia sẻ về tính cách của Doãn Hải My: "My luôn biết thông cảm cho người khác. Chơi trong một nhóm, My không bao giờ có ý kiến hay đòi hỏi một điều gì. Tính cách của My vô cùng dễ chịu".

Đến nay trong mọi sự kiện hay ngày thường hội bạn thân này vẫn luôn xuất hiện cùng nhau. Bảo Hân cũng có mặt trong lễ ăn hỏi và đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My.

Nhan sắc đỉnh cao của mẹ bầu Hải My ( Ảnh: Linh Le Chi)

Bảo Hân chúc mừng bạn thân