Doãn Hải My xuất hiện với chiếc mũi khác lạ, nhờ bố mẹ chồng chăm "con" trong thời gian mang bầu

Trong dàn WAG Việt, Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - là cô gái chịu khó đu trend TikTok nhất. Nàng WAG thường xuyên quay những video cover nhạc trên TikTok. Điểm chung của những video này là visual ngọt ngào của Doãn Hải My cùng biểu cảm sinh động, cách nhả từ mượt mà trên nền nhạc nước ngoài. Tuy nhiên, trong clip gần nhất, dân tình lại chỉ chú ý tới chiếc mũi có phần khác lạ của vợ Đoàn Văn Hậu.

So với bình thường, mũi của Doãn Hải My lần này có phần gọn hơn, thẳng và đẹp hơn hẳn. Netizen đặt câu hỏi phải chăng người đẹp sinh năm 2001 đã có tác động dao kéo. Tuy nhiên, điều này cũng được dân mạng lý giải là do nàng WAG chỉ dùng filter mà thôi. Về phía Doãn Hải My, cô nàng nhiều lần phủ nhận việc nâng mũi, mà tự nhận mũi mình bình thường thôi, mà nhờ biết cách chọn góc quay và chụp ảnh nên mới được "xịn" hơn.

Doãn Hải My dùng filter nên mũi có phần khác hơn bình thường

Ngoài câu chuyện về chiếc mũi khác lạ, bà xã Đoàn Văn Hậu còn gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh của chú cún cưng mà cô và Văn Hậu đã nuôi sau khi cặp đôi về chung một nhà. Chú cún có tên "Si", được Văn Hậu và Hải My coi như "con" của mình. Dù vậy, sau một thời gian, Hải My và Văn Hậu đã đưa thú cưng về quê, nhờ bố mẹ Văn Hậu chăm sóc. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 từng chia sẻ chuyện về quê chồng ăn Tết và thấy Si đã lớn hơn hẳn.

Hiện Doãn Hải My đang trong thời gian mang bầu. Nàng WAG gần đây đã không còn giấu giếm mà thoải mái đăng ảnh với bụng tròn lẳn.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khi về quê ăn tết Nguyên đán

Doãn Hải My gọi điện về quê và được nhìn thấy chú cún cưng đang lớn lên