Mẹ Bằng Kiều không cho con trai bán nhà 84 tỷ, nói thẳng số bất động sản đang có

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ một clip đi ăn tiệc tại nhà một người bạn và gặp mẹ Bằng Kiều là nghệ sĩ Lưu Nga. Sau khi ăn tiệc xong, Thúy Nga chở mẹ Bằng Kiều về nhà.



Mẹ Bằng Kiều đếm tiền

Nữ danh hài nói: "Bà nội vừa lên xe đã đòi mua phân vi sinh tôi bán. Bà nội bảo mọi năm cây táo, cây mãng cầu trong vườn nhà bà ra trái nhiều lắm nhưng năm nay không có quả nên phải mua phân vi sinh của tôi để bón cho cây".

Mẹ Bằng Kiều thốt lên: "Đúng vậy, mọi năm tôi còn ngồi ghế để hái quả, không cần đứng hái vì cây sai quả quá, năm nay đếm mãi trên đầu ngón tay được có 5, 6 quả".

Thúy Nga nói thêm: "Tôi bán cho người ta 130 đô mà bán cho bà nội hai bình chỉ có 110 đô, bán không cần lời lãi".

Mẹ Bằng Kiều đáp lại: "Phải thương bà, bà nghèo làm gì có tiền".

Thúy Nga lập tức tiết lộ: "Bà nội không có tiền, chỉ có vài cái bất động sản thôi".

Mẹ Bằng Kiều thanh minh: "Bất động sản đấy là ở Việt Nam chứ có phải ở Mỹ đâu. Ở đây có mỗi một bất động sản (ý nói căn biệt thự rộng 2000m2 của Bằng Kiều), anh kia (ý nói Bằng Kiều) hứng mất rồi và tôi cũng không cho anh ấy bán, cứ để đấy.

Vẫn còn ba thằng cháu (3 con trai của Bằng Kiều với Trizzie Phương Trinh bên Mỹ) và một thằng cháu bên Việt Nam (con trai út của Bằng Kiều với vợ hiện tại). Một cái nhà to ở Việt Nam để ở, còn hai cái nhà khác (cũng ở Việt Nam) để làm căn hộ cho thuê.

Tôi giữ cái nhà ở Mỹ này là cho con cháu, không cho đứa nào bán chứ có người trả 3,2 triệu đô (tương đương 84 tỷ) rồi đấy. Tại cái đất đó nhiều quá nên chia ra được 3 căn liền".

Qua chia sẻ này, nhiều khán giả choáng ngợp trước sự giàu có và cơ ngơi của mẹ Bằng Kiều, đồng thời ngưỡng mộ vì bà luôn lo nghĩ cho con cháu.

Mẹ của ca sĩ Bằng Kiều là Nghệ sĩ Chèo Lưu Nga, một người phụ nữ tài hoa và có cuộc đời nhiều thăng trầm.

Bà Lưu Nga từng là một cái tên nổi tiếng của sân khấu chèo và kịch, được biết đến với vẻ đẹp phúc hậu, quý phái. Bà là người vợ thứ ba của bố Bằng Kiều (bác sĩ Nguyễn Bằng Bùi) và có vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật của con trai.

Cuộc sống vất vả thời bao cấp, bà đã phải một tay buôn bán, bán phở để nuôi các con, đồng thời vẫn giữ được đam mê sân khấu. Bằng Kiều từng chia sẻ mẹ là người thầy, người đồng hành tri kỷ của anh. Dù hiện tại đã ở tuổi xế chiều và định cư tại Mỹ, bà Lưu Nga vẫn giữ được thần thái và sự minh mẫn, sống hạnh phúc bên con cháu. Anh luôn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và luôn cố gắng làm hài lòng mẹ với những thành công trong sự nghiệp ca hát của mình.