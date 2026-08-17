Mẹ 2 con ở Đà Nẵng cầm 1 triệu đi chợ cho cả tuần, có lần chỉ hết 618.000 đồng: Nhìn thứ cô mang theo, nhiều chị em muốn học ngay

Từ việc xách hộp thay túi nilon đến chia sẵn thịt cá cho từng bữa, mẹ hai con ở Đà Nẵng biến một buổi đi chợ thành cách "giải bài toán hôm nay ăn gì" cho cả tuần.

Với Phạm Thủy Trinh (SN 1995, Đà Nẵng), chủ tài khoản Facebook @trinhthuypham95, việc đi chợ không chỉ là mua đủ thực phẩm cho vài ngày tới. Cô còn mang theo làn và những chiếc hộp đựng thực phẩm để nhận thịt, cá, tôm... ngay từ chợ, sau đó về nhà sơ chế, chia thành từng phần rồi cất tủ lạnh.

Một lần đi chợ, cả tuần bớt lo nghĩ "hôm nay ăn gì"

"Đến độ tuổi có thể thoải mái gọi đồ ăn ngoài, mình lại đem lòng yêu những bữa cơm nhà hơn cả", Trinh chia sẻ.

Gia đình có 4 người, gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ. Trinh vừa kinh doanh chậu cây, vật tư cây cảnh, vừa làm nội trợ. Công việc tự do không đồng nghĩa với việc cô có nhiều thời gian rảnh, nhất là khi lịch sinh hoạt còn phải xoay quanh hai bé Kua (SN 2019) và Cá (SN 2024).

"Nếu ngày nào cũng phải nghĩ "hôm nay ăn gì" rồi lại chạy ra chợ mua từng thứ, việc mua sắm dễ trở thành khoản thời gian khó sắp xếp. Bởi vậy, mình chọn cách gom việc đi chợ vào một buổi để mua thực phẩm cho cả tuần", Trinh chia sẻ.

Cầm 1 triệu đi chợ, mua đồ hết 618k

Từng có thời gian công việc lu bu khiến Trinh bỏ thói quen này. Mấy tuần liền, cô chuyển sang kiểu "tiện đâu mua đó", tủ lạnh "khi đầy khi trống". Những lần mua lặt vặt tưởng chừng nhanh nhưng cộng lại khiến cô tốn thêm thời gian, trong khi đến bữa vẫn phải nghĩ xem "nhà còn gì để nấu".

Mỗi lần ra chợ, Trinh thường mua đa dạng các loại thịt, cá, tôm, rau củ và một số thực phẩm dùng trong tuần, tổng tiền dao động khoảng 1 triệu đồng. Có tuần gần sát mốc này, có tuần chỉ hơn 600.000 đồng tùy nhu cầu của gia đình. Nếu giữa tuần hết rau xanh, Trinh ghé siêu thị mua thêm một ít, thay vì phải thêm một buổi đi chợ.

Theo nhận xét của Trinh, giá thực phẩm ở Đà Nẵng không quá đắt đỏ. Chẳng hạn, thịt ba chỉ khoảng 150.000 đồng/kg, tôm dao động 220.000-260.000 đồng/kg tùy kích thước. Tuy nhiên, khoản tiền chợ gần 1 triệu đồng/tuần không phải "chuẩn mực" để các gia đình cố gắng "cán mốc". Quan trọng là "biết trước nhu cầu của nhà mình, mua đủ dùng và hạn chế việc phát sinh", Trinh cho biết.

Cách làm này cũng giúp cô dễ hình dung gia đình đang ăn gì, thực phẩm nào đã có trong tủ và thứ gì thực sự cần mua thêm. "Với người vừa làm việc tại nhà vừa chăm con nhỏ như mình, bớt được vài lần chạy ra chợ cũng đồng nghĩa với việc có thêm thời gian cho những việc khác", Trinh tâm sự.

Cảm giác "chiến thắng được sự lười biếng" sau một buổi xắn tay áo sơ chế, sắp xếp lại tủ lạnh của Trinh nhận được sự đồng tình từ nhiều chị em, bởi dù khâu chuẩn bị ban đầu khá mất công nhưng thành quả là một chiếc tủ lạnh gọn gàng, đầy ắp đồ ăn. Với nhiều mẹ đảm, chỉ cần mở tủ là có sẵn thực phẩm cho từng bữa cũng đủ thấy công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.

Mang hộp đi chợ, từ ngại ngùng thành thói quen

Điểm khiến cách đi chợ của Trinh khác với nhiều người là cô không mang về nhà hàng loạt túi nilon đựng từng loại thực phẩm. Thay vào đó, Trinh xách làn và mang theo những chiếc hộp.

Ban đầu, mục đích của Trinh khá đơn giản: Hạn chế lượng túi nilon dùng một lần, giảm bớt rác thải. Nhưng sau một thời gian duy trì, Trinh nhận ra những chiếc hộp còn giúp việc đi chợ và cất thực phẩm thuận tiện hơn.

Thịt cá mua về được đưa thẳng vào hộp, không phải bóc từng lớp túi nilon. Nếu chưa kịp sơ chế ngay, thực phẩm cũng có thể đặt vào tủ lạnh mà không lo nước từ thịt, cá chảy ra ngoài làm bẩn ngăn tủ. "Không phải bóc tách 3-4 túi nilon vừa hôi tay vừa mất thời gian, cũng không sợ chảy nước lung tung ra xe hay giỏ ", cô chia sẻ.

Những ngày đầu ôm cả đống hộp ra chợ, Trinh từng ngần ngại vì sợ người bán phàn nàn vì "mất công cho thực phẩm vào hộp". Nhưng thực tế lại khác. "Ai dè mọi người ủng hộ nhiệt tình lắm, vừa cân vừa khen làm mình cũng vui lây. Mấy cô ở chợ thấy mình xách theo giỏ hộp còn cho thêm hoặc bán rẻ hơn nữa đó", Trinh kể.

Cầm 1 triệu đi chợ và cái kết...

Từ một việc vốn chỉ để giảm thiểu túi nilon, Trinh có thêm "mẹo đi chợ" khá thú vị: Mang hộp đi mua vừa gọn gàng, sạch sẽ, có khi còn được người bán "ưu ái cho thêm". Tất nhiên, chuyện được "bán rẻ" hay "thêm đồ" là trải nghiệm "không phải lần nào đi chợ cũng có".

Về nhà, Trinh sơ chế thực phẩm rồi chia thành từng phần vừa đủ cho mỗi bữa. Cô sử dụng những chiếc hộp trong suốt "dễ quan sát, chất nhựa dày dặn, chốt khóa 4 mặt, dán nhãn cho từng hộp để phân loại", Trinh chia sẻ.





Với rau củ, Trinh không rửa trước khi cất. Cô chỉ loại bỏ phần dập úa, hỏng, sau đó dùng giấy hút bớt hơi ẩm rồi cho vào hộp kín. Đây là cách bảo quản cô đang áp dụng cho gia đình, bởi mỗi loại rau củ có đặc tính khác nhau và thời gian giữ độ tươi cũng không giống nhau.

Cách chia thực phẩm theo từng bữa cũng giúp Trinh rút ngắn đáng kể công đoạn lặp lại. Những ngày sau đó, việc nấu ăn chủ yếu là lấy đúng hộp thực phẩm đã chuẩn bị, thay vì bắt đầu từ việc nghĩ món, đi mua nguyên liệu rồi mới sơ chế. Với chiếc tủ lạnh có ngăn đông mềm, những món dự kiến nấu trong 1-2 ngày tới được Trinh để ở khu vực này. Phần thực phẩm dùng sau được chia nhỏ, cấp đông; trước khi nấu, cô thường chuyển đồ xuống ngăn mát từ tối hôm trước để rã đông.

Từ cách chuẩn bị này, khoản tiền đi chợ không chỉ được tính bằng lượng thực phẩm mua về, mà còn là thời gian và công sức người nội trợ có thể tiết kiệm trong cả tuần. Với mỗi gia đình, chi phí cho một tuần đi chợ sẽ khác nhau tùy số người, khẩu phần ăn và giá thực phẩm từng nơi. Nhưng từ cách làm của Trinh Phạm, việc cân đối ngân sách, mua vừa đủ dùng và chia sẵn thực phẩm giúp những ngày bận rộn bớt phải lo toan chuyện nấu nướng.

Một buổi đi chợ, vài giờ sơ chế nhưng đổi lại "cả tuần làm việc bận rộn chỉ cần mở tủ ra là xong, khỏe ru mà không phải vò đầu bứt tóc suy nghĩ nhà có gì ăn không nữa". Với mẹ đảm hai con ở Đà Nẵng, đó đã là một khoản chi "đáng tiền".

(Ảnh trong bài: NVCC)