Mẹ 2 con nhận cúp vàng của Ban Tuyên Giáo: Giảng viên Nhạc viện đắt show bậc nhất, chồng đại gia nước ngoài chi tiền tỷ làm MV

Sáng 5/3, Thành ủy, HĐND, UBND cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản và văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân dịp đầu năm Bính Ngọ 2026. Chương trình diễn ra tại Hội trường Thành phố (TP.HCM).

Sự kiện là dịp để lãnh đạo thành phố ghi nhận và tri ân những đóng góp tích cực của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sĩ trong quá trình xây dựng và phát triển lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ của thành phố, đặc biệt trong năm 2025. Tại buổi họp mặt, ban tổ chức cũng tiến hành trao Giải thưởng báo chí viết về Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại TP.HCM lần thứ nhất năm 2025.

Dịp này, lãnh đạo TP.HCM biểu dương gần 50 văn nghệ sĩ có thành tích xuất sắc trong năm 2025 trên các lĩnh vực như: đạo diễn Trần Ngọc Giàu, Lê Nguyên Đạt, nghệ sĩ Mỹ Uyên, Tuyết Thu, Minh Nhí, Quốc Thảo, Trung Thảo, Bình Tinh, diễn viên Huy Khánh, Minh Luân, Lâm Vỹ Dạ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Mai Trâm, ca sĩ Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hòa Minzy, Anh Tú, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc…

Giữa nhiều nghệ sĩ, người hâm mộ đặc biệt chú ý tới Võ Hạ Trâm với chiếc cúp vàng vinh dự từ Ban Tuyên Giáo và Dân vận Thành Uỷ sau một năm vô cùng thành công trong sự nghiệp cầm mic. Trong năm 2025, Võ Hạ Trâm trở thành một trong những nữ ca sĩ có lịch biểu diễn dày đặc và ổn định bậc nhất Vpop. Cô xuất hiện liên tục tại nhiều loại hình sân khấu khác nhau, từ sự kiện doanh nghiệp, chương trình cộng đồng, lễ hội văn hóa cho đến các private event và dự án dành cho nhãn hàng. Đáng chú ý, nữ ca sĩ thường xuyên di chuyển giữa nhiều tỉnh thành trên cả nước, gần như không có quãng nghỉ dài trong suốt nửa cuối năm.

Võ Hạ Trâm được nhận cúp vàng tuyên dương từ Ban Tuyên Giao và Dân vận Thành Uỷ (Ảnh: FBNV)

Cường độ hoạt động dày đặc không chỉ cho thấy sức bền nghề nghiệp của Võ Hạ Trâm mà còn phản ánh mức độ tin tưởng của các đơn vị tổ chức dành cho cô. Trong bối cảnh nhiều sân khấu ngày càng khắt khe về hình ảnh và thông điệp, nữ ca sĩ được xem là một trong số ít gương mặt có thể đảm nhận cả những chương trình mang tính chính luận, lễ nghi quốc gia lẫn các sự kiện giải trí đại chúng. Phong thái làm nghề nghiêm túc, đời tư kín tiếng cùng hình ảnh chỉn chu giúp cô trở thành lựa chọn an toàn, phù hợp với nhiều nhóm khán giả.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước tiến rõ rệt về độ nhận diện của Võ Hạ Trâm. Dấu ấn nổi bật nhất đến từ màn trình diễn ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình tại Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước 30/4. Phần thể hiện giàu cảm xúc cùng chất giọng nội lực của nữ ca sĩ nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội, đưa tên tuổi cô trở thành gương mặt quen thuộc tại các sân khấu mang tính biểu tượng và nhiều chương trình truyền hình trực tiếp quy mô lớn.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước tiến rõ rệt về độ nhận diện của Võ Hạ Trâm (Ảnh: FBNV)

Tiếp nối sự chú ý đó, Võ Hạ Trâm tiếp tục góp mặt trong loạt concert và chương trình nghệ thuật lớn như Tổ Quốc Trong Tim, biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả, cũng như nhiều sự kiện quốc gia tổ chức tại sân khấu Mỹ Đình và các chương trình truyền hình trực tiếp. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, việc ra mắt MV N guyện Là Người Việt Nam càng củng cố hình ảnh một nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc mang giá trị tinh thần, gắn với thông điệp xã hội tích cực.

Không chỉ dừng lại ở sân khấu giải trí, Võ Hạ Trâm còn thường xuyên tham gia các chương trình nghệ thuật mang ý nghĩa chính trị - xã hội. Cô xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn của đất nước diễn ra ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Lạt hay phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi nữ ca sĩ thể hiện những ca khúc mang âm hưởng hào hùng, gắn với hình ảnh nghệ sĩ nghiêm túc và trách nhiệm. Sau quãng nghỉ ngắn hậu chuỗi ngày chạy show dịp 2/9, Võ Hạ Trâm nhanh chóng quay trở lại lịch biểu diễn dày đặc, gần như không ngơi nghỉ cho đến Tết Nguyên Đán 2026.

Võ Hạ Trâm còn thường xuyên tham gia các chương trình nghệ thuật mang ý nghĩa chính trị - xã hội (Ảnh: FBNV)

Một sự thật không phải ai cũng biết đó là Võ Hạ Trâm từng tốt nghiệp Á khoa khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP.HCM, sau đó hoàn thành chương trình thạc sĩ âm nhạc tại Mỹ trong 2 năm. Ở tuổi 30, nữ ca sĩ trở thành giảng viên khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP.HCM, truyền cảm hứng và kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh sự nghiệp phát triển thuận lợi, Võ Hạ Trâm còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng Ấn Độ và 2 con. Đáng chú ý, năm 2023, Võ Hạ Trâm gây bất ngờ khi đầu tư mạnh tay cho MV Về Với Em , được thực hiện hoàn toàn tại Ấn Độ. Nữ ca sĩ tiết lộ ông xã đã chi khoảng 5 tỷ đồng để cô có thể thoải mái theo đuổi ý tưởng sáng tạo, đánh dấu một bước chuyển đáng nhớ sau nhiều năm hoạt động trong nghề. Dự án này cho thấy sự nghiêm túc của Võ Hạ Trâm trong việc làm mới hình ảnh và tìm kiếm màu sắc riêng trong âm nhạc.

Gia đình của Võ Hạ Trâm (Ảnh: FBNV)