MC từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia là Thủ khoa Đại học, giờ giữ vai trò quan trọng tại VTV, cùng con gái du lịch khắp thế giới

Nữ MC này để lại nhiều dấu ấn trong 5 năm gắn bó với chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Nữ BTV, MC quen mặt với nhiều thế hệ khán giả

BTV, MC Diệp Chi sinh năm 1986 tại Nghệ An. Theo chia sẻ của Diệp Chi, từ khi mới 3-4 tuổi, cô đã tham gia biểu diễn cho Đài Truyền hình Nghệ An và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật.

Không chỉ hoạt động văn nghệ năng nổ, Diệp Chi cũng có thành tích học tập nổi bật. Cô từng đạt nhiều giải học sinh giỏi môn Văn và đỗ thủ khoa khối D của Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 26,5 điểm.

Năm 20 tuổi, Diệp Chi trở thành cộng tác viên của VTV, bắt đầu hành trình gắn bó với truyền hình quốc gia. Cô được khán giả biết đến rộng rãi qua chương trình Rung Chuông Vàng trong những năm 2000 và ghi dấu ấn với vai trò đạo diễn, trực tiếp sản xuất trong chương trình Điều ước thứ 7.

BTV, MC Diệp Chi (Ảnh: VTV)

Diệp Chi đảm nhận vai trò MC của Đường lên đỉnh Olympia từ năm thứ 17 và gắn bó với chương trình trong 5 năm. Nữ MC từng cho biết chương trình đã thay đổi cách nhìn của cô về nghề dẫn, đặc biệt là vai trò kết nối giữa người dẫn, thí sinh và khán giả.

Năm 2021, khi chia tay vị trí MC Đường lên đỉnh Olympia, Diệp Chi có bài viết dài trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn đến khán giả và ê-kíp đã đồng hành cùng cô trong suốt 5 năm. Với nữ MC, những tình cảm cô nhận được từ khán giả trong thời gian làm truyền hình là "tài sản" lớn nhất.

“Nhớ về Olympia là nhớ về những tháng ngày rất đẹp, khi mình cùng Huy được gặp gỡ và đi chung chặng đường ‘leo núi’ với nhiều bạn trẻ đáng yêu và thông thái. Bọn mình cũng vui, buồn, căng thẳng, âu lo và sung sướng vỡ oà cùng các bạn. Thật hạnh phúc khi được đứng đó, vừa đưa tới thử thách lại vừa là chỗ dựa, động viên, ủi an các bạn như những người anh, người chị trong nhà", Diệp Chi viết.

Với MC Diệp Chi, mỗi chương trình Đường lên đỉnh Olympia là một hành trình cảm xúc chưa bao giờ lặp lại (Ảnh: VTV)

Cô cũng dành nhiều lời tri ân cho ê-kíp phía sau, những người luôn đồng hành, hỗ trợ MC trong các buổi ghi hình kéo dài và những chương trình trực tiếp căng thẳng. Nhìn lại chặng đường đã qua, Diệp Chi cho biết cô tự hào khi từng là một phần của chương trình lâu năm trên sóng VTV.

Thời điểm Diệp Chi rời chương trình cũng là lúc Khánh Vy được giới thiệu ở vai trò MC mới. Nữ BTV cho rằng việc thay đổi người dẫn là một phần tự nhiên trong quá trình làm mới chương trình, đồng thời đánh giá Khánh Vy là "một cô gái tự tin, văn minh, hiểu biết, tiêu biểu cho thế hệ Z" và phù hợp với vai trò MC. Diệp Chi cũng nhắn nhủ khán giả: "Hãy đặt niềm tin vào những người trẻ".

Chủ động lui về hậu trường

Sau nhiều năm xuất hiện trên màn ảnh, Diệp Chi dần chuyển hướng sang công việc phía sau hậu trường. Cô đảm nhận nhiều vai trò từ đạo diễn, biên tập đến quản lý nội dung tại VTV. Hiện Diệp Chi giữ vị trí Phó Trưởng phòng Văn hóa - Du lịch, Ban Văn hóa - Giải trí của VTV.

"Tôi chủ động rút về phía sau hậu trường để làm những công việc khiến mình yêu hơn, cho mình cơ hội để đi đến tận cùng và cống hiến thêm cho nghề", nữ BTV từng chia sẻ.

Theo Diệp Chi, công việc đạo diễn đòi hỏi nhiều thời gian và sức lực bởi phải theo sát toàn bộ quá trình sản xuất. Cô từng tham gia đạo diễn các chương trình như Ai là triệu phú, Cuộc hẹn cuối tuần...

Diệp Chi chia sẻ về vai trò liên quan đến sản xuất chương trình, sự kiện (Ảnh: FBNV)

Đầu năm 2026, nữ BTV tiếp tục được chú ý khi đảm nhận vai trò tổng đạo diễn đại nhạc hội Hoa Xuân Ca 2026, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ trong dịp Tết Nguyên đán.

“Trong tương lai, nếu có chương trình phù hợp thì biết đâu mình lại muốn trở lại. Nghề MC ‘không có tuổi’ nên có lẽ đâu đó vẫn có những cơ hội cho người ở độ tuổi của tôi”, Diệp Chi bộc bạch.

Đam mê du lịch cùng con gái

MC Diệp Chi khá kín tiếng về đời tư. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu chia sẻ hình ảnh liên quan đến công việc, gia đình và con gái An Nhiên (tên ở nhà là Sumo).

Một trong những sở thích được nữ BTV duy trì nhiều năm là du lịch cùng con. Có thời điểm, Diệp Chi cho biết cùng con gái đặt chân đến 16 quốc gia trong 4 năm. Trước mỗi chuyến đi, hai mẹ con thường thống nhất dành trọn thời gian cho nhau: "Mẹ không làm việc, con không làm bài". Với cô, đây là khoảng thời gian để cả hai chia sẻ những điều chưa kịp nói và cùng trải nghiệm những điều mới mẻ.

MC Diệp Chi du lịch với con gái mỗi năm để cân bằng cuộc sống, có thêm những trải nghiệm mới (Ảnh: FBNV)

Sau nhiều chuyến đi, An Nhiên dần có thể hỗ trợ mẹ tìm đường, tra cứu chuyến tàu, ghi nhớ giờ bay và tham gia lên kế hoạch hành trình. Theo Diệp Chi, những trải nghiệm này giúp con gái trở nên dạn dĩ, tự tin hơn trong giao tiếp và thích nghi tốt với những thay đổi của môi trường.

Không chỉ giúp con khám phá thế giới, những chuyến đi cũng trở thành khoảng thời gian đặc biệt để hai mẹ con gắn kết. Diệp Chi từng cho biết điều cô trân trọng nhất sau mỗi hành trình là những kỷ niệm cùng con, bởi đó là những trải nghiệm khó có được nếu cả hai chỉ xoay quanh công việc và cuộc sống thường ngày.