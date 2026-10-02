MC từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia là dân chuyên Ngoại ngữ, được trường cử đi thi Ai là triệu phú, 1 tháng sau VTV mời thử việc

Tình cờ bén duyên truyền hình

MC, BLV Nguyễn Khắc Cường sinh năm 1985, từng theo học Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh thi đỗ lớp Cử nhân tài năng, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội.

Bước ngoặt đến vào năm 2006, khi Khắc Cường còn là sinh viên. Anh được Đoàn trường Đại học Hà Nội cử đại diện tham gia chương trình Ai là triệu phú trên VTV3, số đặc biệt nhân dịp kỷ niệm Ngày Sinh viên Việt Nam 9/1.

Khắc Cường từng là người chơi Ai là triệu phú

Xuất hiện trên ghế nóng và trò chuyện với MC Lại Văn Sâm, chàng sinh viên gây chú ý bởi vẻ ngoài thư sinh, sự tự tin, khả năng giao tiếp cùng vốn kiến thức về thể thao. Đáng chú ý, trong chương trình, Khắc Cường không ngần ngại chia sẻ mong muốn trở thành một bình luận viên bóng đá.

"Nhưng bạn có nghĩ rằng, một lúc nào đó bạn sẽ trở thành bình luận viên bóng đá không ?", MC Lại Văn Sâm hỏi người chơi. "Cái này thì cũng rất là khó đoán vì tương lai ai mà biết trước được ạ", Khắc Cường đáp.

Khi ấy, anh không ngờ cuộc trò chuyện trên sóng truyền hình lại mở ra cơ hội nghề nghiệp cho mình. Chỉ hơn một tháng sau khi chương trình phát sóng, Khắc Cường nhận được lời mời thử việc từ nhà báo Phan Ngọc Tiến, khi đó là lãnh đạo Phòng Thể thao, Ban Thể thao - Giải trí và Thông tin kinh tế của VTV. Từ cơ hội này, anh bắt đầu làm việc tại đài, từng bước hiện thực hóa ước mơ gắn bó với lĩnh vực bình luận thể thao.

Đến nay, Khắc Cường vẫn gắn bó với vai trò BLV thể thao tại VTV (Ảnh: FBNV)

Từng dẫn Đường lên đỉnh Olympia, trở thành “vựa muối” của VTV

Nhìn lại cơ duyên đặc biệt, Khắc Cường từng chia sẻ rằng mình rất biết ơn những người đã trao cơ hội và dìu dắt trong những ngày đầu vào nghề. Chưa có kinh nghiệm, chàng trai trẻ nhận được sự hỗ trợ của đồng nghiệp đi trước để dần trở nên vững vàng trong công việc và tự tin lên sóng truyền hình. Anh cũng tham gia lớp đào tạo bình luận viên thể thao tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhằm nâng cao nghiệp vụ.

Không chỉ đảm nhận công việc biên tập và bình luận thể thao, Khắc Cường còn có thời gian dẫn dắt chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Anh từng đảm nhiệm vai trò MC ở các năm thứ 8, 10, 11, 12 và 13 của chương trình, ghi dấu ấn với khán giả nhờ vẻ ngoài trẻ trung, lối dẫn tự nhiên và cách trò chuyện hóm hỉnh. Nam MC còn tham gia dẫn dắt Rung chuông vàng và một số chương trình truyền hình khác của VTV.

BTV Khắc Cường được yêu mến nhờ gương mặt điển trai và lối dẫn hóm hỉnh tại Đường lên đỉnh Olympia (Ảnh: VTV)

Sau đó, Khắc Cường tập trung phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực thể thao, trở thành gương mặt quen thuộc trong các chương trình như 360 độ Thể thao, Thể thao 24/7 và Nhịp đập 360 độ Thể thao. Anh tham gia bình luận nhiều giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League đến FIFA World Cup, UEFA Euro,...

Trong quá trình làm nghề, Khắc Cường được khán giả chú ý bởi phong cách bình luận vui vẻ, gần gũi, giàu năng lượng. Đặc biệt, những màn phối hợp ăn ý giữa anh và bình luận viên Tạ Biên Cương trong các trận đấu AFF Cup 2018, World Cup 2022... đã tạo ra nhiều khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội. Từ đó, Khắc Cường được người hâm mộ gọi vui là “vựa muối của VTV”.

Sự kết hợp ăn ý giữa BLV Khắc Cường - Biên Cương từng gây sốt mạng xã hội (Ảnh: FBNV)

Tại World Cup 2026, bộ đôi BLV Khắc Cường - Quốc Việt nhận được nhiều lời khen từ khán giả nhờ màn phối hợp ăn ý. Cả hai được đánh giá cao về chuyên môn, cách sử dụng ngôn từ giàu cảm xúc nhưng vẫn chừng mực, cùng lối tung hứng tự nhiên, giúp phần bình luận trở nên cuốn hút và dễ theo dõi.

Bộ đôi BLV Khắc Cường - Quốc Việt được đánh giá cao tại World Cup 2026 (Ảnh: FBNV)

Khắc Cường từng chia sẻ nghề bình luận viên là công việc thú vị, đặc biệt nhưng cũng đi kèm nhiều thử thách. Theo anh, những khó khăn không mất đi theo thời gian mà ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, nhờ niềm đam mê với nghề, anh luôn nỗ lực để hoàn thành tốt công việc mình yêu thích.

Nam bình luận viên cũng nhắn nhủ những bạn trẻ muốn theo đuổi lĩnh vực truyền hình cần chuẩn bị tinh thần bởi thực tế có thể khác xa tưởng tượng, cần phải có đam mê thực sự mới có thể theo đuổi ước mơ.