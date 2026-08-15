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MC Thu Nga dẫn chương trình tại Sydney, diện áo dài hoa sen gây chú ý

Gia Linh
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"10 năm làm nghề nhưng tôi vẫn hồi hộp trước những sân khấu quan trọng. Có lẽ chính cảm giác đó khiến tôi luôn muốn chuẩn bị kỹ hơn cho lần xuất hiện tiếp theo", MC Thu Nga chia sẻ.

Ngày 10/8, MC Thu Nga dẫn chương trình "Xúc tiến du lịch Việt Nam - TP HCM - Australia và 35 năm kết nối hàng không, du lịch Việt Nam - Australia" tại Sydney. Chia sẻ sau sự kiện đặc biệt này, Thu Nga cho biết, khi nhận lời mời cô vừa háo hức vừa hồi hộp.

MC Thu Nga dẫn chương trình tại Sydney, diện áo dài hoa sen gây chú ý - Ảnh 1.

MC Thu Nga.

Sau khoảng 10 năm làm nghề và dẫn nhiều sân khấu lớn nhỏ, nữ MC ý thức rõ hơn về yêu cầu của một sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao. "Đây là niềm vinh dự và tự hào. Dù đã có 10 năm kinh nghiệm và dẫn hàng trăm sân khấu lớn bé, tôi vẫn không khỏi hồi hộp và háo hức", Thu Nga nói.

Australia là nơi Thu Nga từng ba lần đặt chân đến và dành nhiều tình cảm. Vì vậy, khi đứng trên sân khấu tại Sydney, cô xem đây là cơ hội kết nối hai nơi mình yêu mến.

Công tác chuẩn bị được Thu Nga và êkíp thực hiện từ Việt Nam, sau đó phối hợp với Sở Du lịch TP HCM và Vietnam Airlines khi chương trình cận ngày diễn ra. Nội dung được chuẩn bị, rà soát kỹ, đáp ứng các yêu cầu về tính chính xác và bảo mật.

MC Thu Nga dẫn chương trình tại Sydney, diện áo dài hoa sen gây chú ý - Ảnh 2.
MC Thu Nga dẫn chương trình tại Sydney, diện áo dài hoa sen gây chú ý - Ảnh 3.

Thu Nga nổi bật với tà áo dài truyền thống.

Bên cạnh kịch bản, nữ MC cũng chú ý đến hình ảnh khi xuất hiện trước các khách mời quốc tế. Cô lựa chọn áo dài truyền thống họa tiết hoa sen, được nhà thiết kế Thy Thu và êkíp may đo, đính kết thủ công.

Ngoài công việc dẫn chương trình, Thu Nga yêu thích du lịch và trải nghiệm văn hóa. Cô từng đến Australia, châu Âu cùng nhiều quốc gia châu Á, đồng thời khám phá nhiều vùng miền Việt Nam. Điều cô quan tâm không chỉ là cảnh đẹp mà còn là văn hóa, con người và những câu chuyện phía sau mỗi vùng đất.

"Tôi nghĩ mỗi cá nhân nên là một đại sứ du lịch của quê hương mình và tôi đang góp một phần bé nhỏ của mình vào việc đó", cô nói.

Theo Thu Nga, việc giới thiệu một vùng đất có thể bắt đầu từ những điều gần gũi như một câu chuyện, trải nghiệm hoặc cách mỗi người chia sẻ về văn hóa, con người nơi mình sinh ra và lớn lên.

MC Thu Nga dẫn chương trình tại Sydney, diện áo dài hoa sen gây chú ý - Ảnh 4.
MC Thu Nga dẫn chương trình tại Sydney, diện áo dài hoa sen gây chú ý - Ảnh 5.

Thu Nga ngoài khả năng dẫn chương trình còn sở hữu nhan sắc nổi bật.

Trong khoảng 10 năm làm nghề, Thu Nga từng tham gia nhiều chương trình truyền hình và sự kiện văn hóa như "Nông nghiệp Xanh" (VTV1), "Cơ hội cho ai" (VTV3), Liên hoan phim quốc tế TP HCM lần thứ nhất, Dự án 54 Dân tộc Việt Nam và Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật. Cô còn làm giám khảo các cuộc thi MC và cộng tác giảng dạy tại Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM.

Sau một thập niên đứng trên sân khấu, Thu Nga cho rằng kinh nghiệm không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan. Mỗi chương trình có yêu cầu riêng, đặc biệt các sự kiện có yếu tố đối ngoại càng đòi hỏi người dẫn chuẩn bị kỹ.

"10 năm làm nghề nhưng tôi vẫn hồi hộp trước những sân khấu quan trọng. Có lẽ chính cảm giác đó khiến tôi luôn muốn chuẩn bị kỹ hơn cho lần xuất hiện tiếp theo", Thu Nga nói.

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Tags

sao Việt

MC Thu Nga

Australia

Áo dài

Hoa Sen

Sydney

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