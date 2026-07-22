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MC Thảo Vân vừa đón tin vui

Đinh Anh
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MC Thảo Vân nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng đảo đồng nghiệp, bạn bè và khán giả khi chia sẻ tin vui này.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, MC Thảo Vân đã chia sẻ niềm vui khi được nhận Giải thưởng 22/7 - Giải thưởng của tổ chức Công đoàn Giáo dục Việt Nam dành cho cán bộ công đoàn xuất sắc.

MC Thảo Vân - Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội nhận Giải thưởng 22/7 - Giải thưởng của tổ chức Công đoàn Giáo dục Việt Nam dành cho cán bộ công đoàn xuất sắc

Chia sẻ của MC Thảo Vân nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Nhiều người đã gửi lời chúc mừng tới nữ MC, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những nỗ lực bền bỉ của cô trong cả hoạt động chuyên môn lẫn công tác công đoàn.

Đây không phải lần đầu tiên Thảo Vân được ghi nhận vì những đóng góp cho Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Trước đó, vào năm 2021, cô từng được trao danh hiệu "Cán bộ Công đoàn tiêu biểu" nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Sau 5 năm, nữ MC tiếp tục được vinh danh với Giải thưởng 22/7, cho thấy sự gắn bó và những đóng góp liên tục của cô đối với hoạt động công đoàn.

MC Thảo Vân tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1970 tại Lạng Sơn. Cô là một trong những gương mặt dẫn chương trình quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam, ghi dấu ấn với phong cách dẫn dắt thông minh, dí dỏm và gần gũi.

MC Thảo Vân là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả truyền hình

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Thảo Vân gắn liền với nhiều chương trình truyền hình được khán giả yêu thích như Gặp nhau cuối tuần, Táo quân, Chuyện đêm muộn cùng nhiều chương trình giao lưu, tọa đàm và sự kiện văn hóa - giáo dục.

Bên cạnh vai trò MC, Thảo Vân còn có nhiều năm công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện cô đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Chính quá trình gắn bó lâu dài với môi trường giáo dục đã giúp nữ MC có nhiều đóng góp trong công tác công đoàn, đồng thời nhiều lần được các cấp ghi nhận, khen thưởng.

Ở tuổi ngoài 50, nữ MC vẫn duy trì lịch làm việc bận rộn, xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, sự kiện và các hoạt động cộng đồng. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường, chia sẻ quan điểm sống tích cực và nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả.

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