MC Thanh Bạch và những lần dự đám cưới với trang phục lấn át cả cô dâu

Mới đây, ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã tổ chức đám cưới với người đẹp Tuệ Như tại một khách sạn ở TP.HCM quy tụ sự góp mặt của "một nửa showbiz". Trong số dàn khách mời, MC Thanh Bạch gây chú ý với trang phục vest độc lạ cùng với áo sơ mi hồng nổi bật.

MC Thanh Bạch thu hút sự chú ý khi đến dự đám cưới của ca sĩ Hồ Quang Hiếu.

Khi nhập tiệc, MC U70 quyết định cởi chiếc áo vest bên ngoài, diện áo sơ mi hồng và nhảy múa cùng dàn khách mời. Trang phục của MC Thanh Bạch nhận được ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhiều người cho rằng nam MC đang muốn "chơi nổi" với trang phục nổi hơn cô dâu trong đám cưới, thậm chí khiến "con nít khóc thét". Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng đây là cách để MC Thanh Bạch thể hiện cá tính của riêng mình.

MC Thanh Bạch diện trang phục độc lạ, nhảy múa cùng dàn khách mời.

Nam MC thay một bộ trang phục khác khi tặng quà cưới cho nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu.

Thời gian gần đây, MC Thanh Bạch thường xuyên gây chú ý với những tạo hình độc đáo, song cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều. Tại nhiều lễ cưới khác, nam MC vẫn tiếp tục xuất hiện với phong cách trang phục nổi bật, không kém phần thu hút.

MC Thanh Bạch diện trang phục nổi bần bật trong đám cưới của Quốc Cường - Tú Quyên.

Nam MC trông điệu đà, diêm dúa hơn chú rể Bằng Cường.

Một tạo hình độc lạ khác của MC Thanh Bạch khi đến dự đám cưới.

Nam MC U70 rất chuộng diện trang phục màu hồng.

MC Thanh Bạch từng là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình Việt Nam vào đầu những năm 2000. Với khả năng dẫn dắt duyên dáng, ứng biến linh hoạt cùng gu thời trang khác biệt, anh được mệnh danh là một trong những MC đa tài bậc nhất showbiz Việt.

Tên tuổi Thanh Bạch gắn liền với nhiều chương trình truyền hình đình đám như Nốt nhạc vui, Ký ức vui vẻ, Gương mặt thân quen ... để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

MC Thanh Bạch từng là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình Việt Nam vào đầu những năm 2000.

Đầu tháng 4/2025, MC Thanh Bạch không may gặp tai nạn nghiêm trọng trong chuyến công tác tại Bảo Lộc (Lâm Đồng). Khi di chuyển, ông trượt ngã xuống một mương thoát nước sâu khoảng 3 mét và tiếp tục mất thăng bằng, ngã thêm lần nữa trong lúc cố gắng đứng dậy. Cú ngã khiến nam MC ở tuổi U70 phải nhập viện trong tình trạng gãy xương chậu (ổ cối bên phải), trật khớp háng và lệch đầu xương đùi.

MC Thanh Bạch bị tai nạn hồi tháng 4/2025.

Sau gần hai tuần điều trị, MC Thanh Bạch đã xuất viện và bắt đầu giai đoạn phục hồi chức năng với các bài tập vật lý trị liệu. Thời gian gần đây, ông dần tái xuất trong một số sự kiện nghệ thuật. Mới đây nhất, nam MC xuất hiện tại buổi ra mắt MV của rapper Đinh Tiến Đạt với diện mạo trẻ trung, nụ cười rạng rỡ khiến công chúng bất ngờ.

Ở tuổi U70, Thanh Bạch vẫn giữ được phong thái tươi tắn, tràn đầy năng lượng, trở thành hình mẫu được bạn bè đồng nghiệp và khán giả ngưỡng mộ. Hiện tại, ông tiếp tục hoạt động sôi nổi trong làng giải trí, đảm nhận nhiều vai trò từ MC các chương trình, sự kiện cho đến giảng viên tại một số trường đại học và trung tâm đào tạo nghệ thuật.