MC Sơn Lâm nhuộm tóc, giảm 4 kg để trẻ trung hơn khi dẫn "Sinh viên thế hệ mới" cùng Khánh Vy

Sau 3 mùa phát sóng, chương trình "Sinh viên thế hệ mới" trở lại với mùa thứ tư, hướng tới những dự án giải quyết vấn đề thực tiễn tại địa phương.

Không dừng ở việc thuyết trình ý tưởng, các đội sinh viên sẽ trực tiếp khảo sát, thử nghiệm giải pháp và tiếp nhận phản hồi từ cộng đồng.

Với chủ đề "Quê mình có việc, Gen Z Việt có cách", "Sinh viên thế hệ mới 2026" đặt ra yêu cầu mới cho người tham gia: biến ý tưởng thành hành động và chứng minh hiệu quả bằng kết quả thực tế.

Các đội tham gia chương trình "Sinh viên thế hệ mới" năm nay

Các dự án tập trung vào những vấn đề gần gũi với đời sống như phát triển làng nghề, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tìm đầu ra cho nông sản, bảo vệ môi trường hay cải thiện sinh kế cho người dân.

Hành trình "Sinh viên thế hệ mới 2026" gồm 4 chặng: Lộ diện, Sân khấu hóa & Phản biện, Thực địa và Chung kết. Từ vòng tuyển chọn, sinh viên trên cả nước có thể đăng ký tham gia bằng ý tưởng hoặc dự án cá nhân, nhóm. Sau quá trình tuyển chọn, 8 đội, mỗi đội gồm 5 thành viên, sẽ bước vào hành trình chính thức.

Điểm mới đáng chú ý của mùa thứ tư là tăng thời lượng dành cho hoạt động thực địa. Hai tập chương trình tập trung ghi lại quá trình các đội đến địa phương, gặp gỡ người thụ hưởng, khảo sát bối cảnh, kiểm chứng những giả định ban đầu và thử nghiệm một phần giải pháp trong điều kiện thực tế.

Phản hồi từ người dân và những đối tượng trực tiếp thụ hưởng dự án cũng trở thành căn cứ quan trọng trong quá trình đánh giá. Điều này đồng nghĩa với việc một ý tưởng dù được trình bày thuyết phục vẫn cần chứng minh tính khả thi và mức độ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Tại vòng Chung kết, các đội được đánh giá dựa trên toàn bộ quá trình phát triển dự án, từ xác định vấn đề, tiếp nhận phản biện, điều chỉnh phương án đến kết quả thử nghiệm và tiềm năng phát triển sau chương trình.

Bên cạnh phiên bản truyền hình, mùa 4 lần đầu tổ chức cuộc thi trực tuyến, mở rộng cơ hội tham gia cho sinh viên trên toàn quốc. Cuộc thi nhận bài từ ngày 24/10 đến 24/11/2026, sau đó lựa chọn Top 100, Top 20 và Top 5 dự án thông qua các vòng pitching online.

Sau 3 mùa, "Sinh viên thế hệ mới" ghi nhận 76 trường đại học tham gia, 320 dự án đăng ký và 28 dự án được lựa chọn vào vòng ghi hình. Chương trình cũng đạt 560 bài báo, 99,2 triệu lượt xem và 2 triệu lượt tương tác trên các nền tảng.

MC Sơn Lâm và MC Khánh Vy sẽ kết hợp dẫn dắt "Sinh viên thế hệ mới" mùa 4,

Mùa giải năm nay tiếp tục có sự dẫn dắt của MC Khánh Vy. Đặc biệt, cùng Khánh Vy, MC Sơn Lâm lần đầu tiên đảm nhận vai trò MC của chương trình Sinh viên thế hệ mới trong mùa 4.

Anh dí dỏm chia sẻ: "Các bạn sinh viên toàn gọi tôi là "chú Sơn Lâm", mà mình lại đồng hành với các bạn ấy cả 1 mùa nên áp lực lắm. Vì thế, tôi đã nhuộm tóc, giảm 4 cân, 'tút tát' lại ngoại hình để khi đứng cạnh Khánh Vy trông cũng được".

Được biết, ngoài 2 MC, các gương mặt KOL cũng đồng hành cùng những dự án ở từng chặng, góp thêm góc nhìn và hỗ trợ các đội trong quá trình thực địa.

"Sinh viên thế hệ mới" 2026 dự kiến lên sóng VTV3 lúc 21h30 thứ Bảy hằng tuần, bắt đầu từ ngày 17/10.