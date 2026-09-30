MC SN 1974 từng dẫn Chiếc Nón Kỳ Diệu: Kết hôn với đồng nghiệp, diện mạo hiện tại khác xa thời nổi tiếng

Vào giai đoạn những năm 2000, anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.

Đó là BTV Trịnh Long Vũ, sinh năm 1974, đến từ Hà Nội.

Từ thành viên nhóm nhạc sinh viên đến MC nổi tiếng

Trịnh Long Vũ là con cả trong gia đình có hai anh em trai, bố mẹ anh đều là công chức. Thời sinh viên, Long Vũ cùng một số người bạn cùng thời như MC Vũ Anh Tuấn và Trần Thanh Tùng (Tùng John) thành lập ban nhạc Desire - một nhóm nhạc chuyên hát lại các bài hát hit của ban nhạc lừng danh The Beatles, nổi tiếng khắp Hà Nội vào đầu thập niên 1990. Long Vũ đảm nhận vị trí hát chính trong nhóm.

Đến năm cuối đại học, các thành viên trong nhóm cần tập trung vào việc học nên ít hoạt động và dần tan rã. Tuy nhiên các thành viên vẫn giữ liên lạc và tái hợp trong các sự kiện liên quan đến The Beatles.

MC Long Vũ khi còn là thành viên ban nhạc Desire (Ảnh: FBNV)

Sau khi tốt nghiệp, Long Vũ bắt đầu công tác tại Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) với vị trí biên tập viên cho Bản tin tiếng Anh, sau đó chuyển sang dẫn dắt cho chuyên mục Bình luận thể thao của kênh VTV1.

Lối dẫn hoạt ngôn, hài hước và cách xử lý tình huống nhanh giúp Long Vũ tạo được dấu ấn riêng trên sóng truyền hình Việt những năm 2000. Thời điểm ấy, anh được xem là một trong những MC nam được khán giả chú ý và trở thành cái tên quen thuộc với khán giả qua các chương trình như Chiếc Nón Kỳ Diệu, Chào Xuân 2012, Chào 2013, Chào 2018,...

Năm 2005, anh được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Thể thao của Ban Biên tập Truyền hình Cáp. Một năm sau, Long Vũ giữ vị trí Trưởng phòng Thể thao.

Đến năm 2011, anh đảm nhận vai trò Trưởng ban Biên tập tại VTVcab. Công việc quản lý khiến Long Vũ không còn xuất hiện thường xuyên trên sóng như trước. Anh chủ yếu làm công việc quản lý, chỉ thỉnh thoảng trở lại cầm mic ở một số chương trình cuối năm hay sự kiện đặc biệt.

Đầu năm 2020, Long Vũ nộp đơn xin từ nhiệm vị trí lãnh đạo tại đơn vị. Anh rời công việc sau nhiều năm gắn bó để “nghỉ hưu non” khiến không ít khán giả tiếc nuối.

Năm 2022, anh bất ngờ trở lại với vai trò MC của Cuộc hẹn cuối tuần mùa 2. Long Vũ từng cho biết anh bị chương trình thu hút sau khi xem mùa đầu tiên và quyết định nhận lời tham gia.

Màn tái xuất gây chú ý bởi ngoại hình mới với mái đầu trọc, trong khi cách dẫn chuyện thông minh, hài hước vẫn được giữ nguyên. Đến số phát sóng ngày 12/11/2022, Long Vũ khép lại hành trình với chương trình đúng như dự định ban đầu là chỉ tham gia một mùa. Vào năm 2025, MC Long Vũ lại quay trở lại dẫn dắt Cuộc Hẹn Cuối Tuần.

MC Long Vũ lên sóng Cuộc Hẹn Cuối Tuần vào năm 2025 (Ảnh: FBNV)

Kết hôn với đồng nghiệp, sống trong biệt thự thiết kế độc đáo

Nếu sự nghiệp của Long Vũ rất nổi tiếng với công chúng thì câu chuyện đời thường cũng như cuộc sống hôn nhân của nam MC rất kín đáo.

MC Long Vũ kết hôn năm 1999 với vợ - Thu Lan, cũng làm việc trong lĩnh vực truyền hình. Hai người có hai con chung sau 27 năm chung sống và duy trì cuộc sống gia đình tương đối kín tiếng.

Suốt nhiều năm, vợ chồng Long Vũ hiếm khi xuất hiện cùng nhau trên truyền thông hay đăng tải hình ảnh riêng tư. Những thông tin về công việc, cuộc sống của Thu Lan cũng gần như không được công khai rộng rãi.

Lần cập nhật được ghi nhận gần đây của nam MC là vào tháng 1/2026 và chia sẻ thẳng thắn về thói quen sử dụng mạng xã hội của mình: “Nhà cháu rất, rất ít tham gia mạng xã hội. Và sẽ còn ít nữa”.

Trước đó, trong năm 2025, anh chủ yếu đăng tải các hoạt động thuộc khuôn khổ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

Cập nhật gần nhất của MC Long Vũ trên MXH (Ảnh: FBNV)

(Tổng hợp)